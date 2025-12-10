Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương
GĐXH - Không hổ danh đám cưới của con gái "vua hàng hiệu", Tiên Nguyễn và mẹ khiến công chúng nức nở khi diện 2 thiết kế sang trọng, đẳng cấp, nâng tầm vóc dáng và nhan sắc cho người mặc.
Tối 7/12 đám cưới xa hoa của Tiên Nguyễn đã diễn tại một trung tâm sang trọng ở TP.HCM. Dù đám cưới có sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng, các hoa hậu, á hậu nhưng tâm điểm chú ý dồn vào sự xuất hiện của cô dâu Tiên Nguyễn và mẹ cô – bà Lê Hồng Thuỷ Tiên, TGĐ tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Bà Thuỷ Tiên còn được công chúng ngưỡng mộ trong vai trò diễn viên thập niên 90, trong đó có phim "Vị đắng tình yêu".
Tại lễ cưới, Tiên Nguyễn diện váy cưới của Jimmy Choo phối cùng trang sức Messika. Trong khi đó chú rể người Dubai - Justin Cohen diện bộ suit màu kem thuộc thương hiệu Stefano Ricci.
Chiếc váy cưới của Tiên Nguyễn được đính hàng nghìn viên pha lê, đá quý lấp lánh, tạo hiệu ứng rực rỡ và lộng lẫy dưới ánh đèn tiệc cưới. Phom dáng xòe công chúa lãng mạn, tôn lên phong thái sang trọng và quý phái của cô dâu.
Theo ê-kíp chia sẻ, chiếc váy có trọng lượng lên tới khoảng 30 kg, cho thấy sự đầu tư về chất liệu và kỹ thuật đính kết thủ công dày đặc trên toàn bộ thân váy. Thiết kế được lên ý tưởng trong hơn hai tháng. Cô dâu Tiên Nguyễn thậm chí còn phải tập catwalk trước đó để làm quen với trọng lượng và phom dáng đồ sộ của chiếc váy, đảm bảo màn xuất hiện lộng lẫy và trọn vẹn nhất.
Thiết kế thuộc dòng Haute Couture của Jimmy Choo luôn đắt đỏ nhưng với việc may đo riêng, tham vấn 1:1, chế tác mannequin theo đúng số đo khách hàng khiến mức giá vượt xa các mẫu may sẵn. Vì thế, chiếc váy Tiên Nguyễn mặc trong ngày trọng đại được dự đoán có giá trị hàng tỷ đồng.
Trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày qua không ngừng khen ngợi thiết kế ấn tượng của cô dâu Tiên Nguyễn. Nhiều người không ngần ngại khẳng định rằng chiếc váy xứng danh đẹp nhất trong các đám cưới của người nổi tiếng từ trước đến nay. Ngay cả các hoa hậu, á hậu, người nổi tiếng được mệnh danh "phú bà" cũng chưa từng thấy ai chọn được thiết kế lộng lẫy và tôn vẻ đẹp của cô dâu như chiếc váy của Tiên Nguyễn.
Đám cưới hào môn được tô điểm thêm sự tinh tế qua chiếc đầm của mẹ cô dâu. Doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên diện thiết kế mùa Thu Đông 2024-2025 của thương hiệu Ziad Nakad, có chỉnh sửa lại một số chi tiết để phù hợp hơn với người mặc. Thiết kế dòng Haute Couture được đính kết tỉ mỉ, trị giá hơn 600 triệu đồng. Nữ doanh nhân kết hợp cùng trang sức vòng cổ, đồng hồ đồng điệu càng làm tăng thêm độ sang trọng, quý phái.
Ngắm thêm hình ảnh thiết kế váy cưới có giá hàng tỷ đồng của Tiên Nguyễn - con gái TGĐ tập đoàn Liên Thái Bình Dương:
Ảnh: FB Hàng Thanh Thiện, Kenh14, VnExpress
Những món đồ công sở không bao giờ lỗi mốtThời trang - 1 ngày trước
Dù xu hướng thời trang công sở có thay đổi như thế nào, có những món đồ sẽ luôn giữ vững vị trí của mình trong tủ đồ của những người yêu thích phong cách thanh lịch và chuyên nghiệp.
Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen NiêĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh, và Hoa hậu H'Hen Niê gây ngỡ ngàng khi cùng diện Việt phục và đứng chung một khung hình.
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.
Nữ tổng tài phim 'Cách em 1 milimet' đời thực khoe lưng ong nuột nà, gợi cảmThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Phan Minh Huyền đã thoát vai nữ tổng tài mạnh mẽ trong phim "Cách em 1 milimet", ở đời thực, mới đây, cô diện một trang phục khoe khéo bờ lưng ong mịn màng, gợi cảm.
Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khácĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Hòa Minzy chung khung hình với Ngọc Trinh nhưng điều thu hút sự chú ý của fan là đôi giày 25 cm "ăn gian" chiều cao.
Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giảnĐẹp - 1 tuần trước
GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản. Cô trở về từ Úc với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản.
Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng HảiThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Xuất hiện tại một đại nhạc hội quy mô ở Thượng Hải, Lan Khuê gây chú ý với diện mạo nóng bỏng và thần thái cuốn hút, cho thấy sắc vóc ngày càng thăng hạng sau khi sinh con.
Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổiThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41, cô sở hữu sắc vóc trẻ đẹp khó tin. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vóc dáng lẫn làn da của Hồ Ngọc Hà vẫn rất đẹp.
Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New YorkThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện cây đồ hiệu năng động, trẻ trung khoe chân dài thẳng tắp khi dạo phố ở New York.
Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025Thời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Ngoài đời, Catalina Duque - Tân hoa hậu Miss International 2025 ưa chuộng phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng.
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'Thời trang
GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.