Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Thứ tư, 11:23 10/12/2025 | Thời trang
Minh Nhật
Minh Nhật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không hổ danh đám cưới của con gái "vua hàng hiệu", Tiên Nguyễn và mẹ khiến công chúng nức nở khi diện 2 thiết kế sang trọng, đẳng cấp, nâng tầm vóc dáng và nhan sắc cho người mặc.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái cựu mỹ nhân màn bạc Thuỷ Tiên - Ảnh 1.Cận cảnh nhan sắc đỉnh chóp của cô dâu Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại

GĐXH - Sánh đôi bên cạnh chú rể Justin Cohen cao ráo, lịch lãm, nhan sắc của cô dâu Tiên Nguyễn cũng khiến người hâm mộ phải suýt xoa.

Tối 7/12 đám cưới xa hoa của Tiên Nguyễn đã diễn tại một trung tâm sang trọng ở TP.HCM. Dù đám cưới có sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng, các hoa hậu, á hậu nhưng tâm điểm chú ý dồn vào sự xuất hiện của cô dâu Tiên Nguyễn và mẹ cô – bà Lê Hồng Thuỷ Tiên, TGĐ tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Bà Thuỷ Tiên còn được công chúng ngưỡng mộ trong vai trò diễn viên thập niên 90, trong đó có phim "Vị đắng tình yêu". 

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái cựu mỹ nhân màn bạc Thuỷ Tiên - Ảnh 2.

Hai chiếc đầm xa xỉ gây chú ý đặc biệt là của cô dâu Tiên Nguyễn và mẹ cô – bà Lê Hồng Thuỷ Tiên, TGĐ tập đoàn Liên Thái Bình Dương.

Tại lễ cưới, Tiên Nguyễn diện váy cưới của Jimmy Choo phối cùng trang sức Messika. Trong khi đó chú rể người Dubai - Justin Cohen diện bộ suit màu kem thuộc thương hiệu Stefano Ricci.

Chiếc váy cưới của Tiên Nguyễn được đính hàng nghìn viên pha lê, đá quý lấp lánh, tạo hiệu ứng rực rỡ và lộng lẫy dưới ánh đèn tiệc cưới. Phom dáng xòe công chúa lãng mạn, tôn lên phong thái sang trọng và quý phái của cô dâu.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái cựu mỹ nhân màn bạc Thuỷ Tiên - Ảnh 3.

Thiết kế được đính hàng nghìn viên pha lê, đá quý lấp lánh đã khiến Tiên Nguyễn xuất hiện như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.

Theo ê-kíp chia sẻ, chiếc váy có trọng lượng lên tới khoảng 30 kg, cho thấy sự đầu tư về chất liệu và kỹ thuật đính kết thủ công dày đặc trên toàn bộ thân váy. Thiết kế được lên ý tưởng trong hơn hai tháng. Cô dâu Tiên Nguyễn thậm chí còn phải tập catwalk trước đó để làm quen với trọng lượng và phom dáng đồ sộ của chiếc váy, đảm bảo màn xuất hiện lộng lẫy và trọn vẹn nhất. 

Thiết kế thuộc dòng Haute Couture của Jimmy Choo luôn đắt đỏ nhưng với việc may đo riêng, tham vấn 1:1, chế tác mannequin theo đúng số đo khách hàng khiến mức giá vượt xa các mẫu may sẵn. Vì thế, chiếc váy Tiên Nguyễn mặc trong ngày trọng đại được dự đoán có giá trị hàng tỷ đồng.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái cựu mỹ nhân màn bạc Thuỷ Tiên - Ảnh 4.

Tiên Nguyễn diện váy cưới của Jimmy Choo phối cùng trang sức Messika.

Trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày qua không ngừng khen ngợi thiết kế ấn tượng của cô dâu Tiên Nguyễn. Nhiều người không ngần ngại khẳng định rằng chiếc váy xứng danh đẹp nhất trong các đám cưới của người nổi tiếng từ trước đến nay. Ngay cả các hoa hậu, á hậu, người nổi tiếng được mệnh danh "phú bà" cũng chưa từng thấy ai chọn được thiết kế lộng lẫy và tôn vẻ đẹp của cô dâu như chiếc váy của Tiên Nguyễn.

Đám cưới hào môn được tô điểm thêm sự tinh tế qua chiếc đầm của mẹ cô dâu. Doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên diện thiết kế mùa Thu Đông 2024-2025 của thương hiệu Ziad Nakad, có chỉnh sửa lại một số chi tiết để phù hợp hơn với người mặc. Thiết kế dòng Haute Couture được đính kết tỉ mỉ, trị giá hơn 600 triệu đồng. Nữ doanh nhân kết hợp cùng trang sức vòng cổ, đồng hồ đồng điệu càng làm tăng thêm độ sang trọng, quý phái.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái cựu mỹ nhân màn bạc Thuỷ Tiên - Ảnh 5.

Ngắm thêm hình ảnh thiết kế váy cưới có giá hàng tỷ đồng của Tiên Nguyễn - con gái TGĐ tập đoàn Liên Thái Bình Dương:
Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái cựu mỹ nhân màn bạc Thuỷ Tiên - Ảnh 6.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái cựu mỹ nhân màn bạc Thuỷ Tiên - Ảnh 7.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái cựu mỹ nhân màn bạc Thuỷ Tiên - Ảnh 8.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái cựu mỹ nhân màn bạc Thuỷ Tiên - Ảnh 9.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái cựu mỹ nhân màn bạc Thuỷ Tiên - Ảnh 10.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái cựu mỹ nhân màn bạc Thuỷ Tiên - Ảnh 11.Người mẹ quyền lực của Tiên Nguyễn, là doanh nhân tỷ phú và sở hữu nhan sắc bền vững qua nhiều thập kỷ

GĐXH - Trong đám cưới của Tiên Nguyễn – con gái tỷ phú Việt kiều Philipinnes, hình ảnh mẹ cô nhận được nhiều khen ngợi về nhan sắc, vóc dáng và khí chất ngút ngàn.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái cựu mỹ nhân màn bạc Thuỷ Tiên - Ảnh 12.Thân thế phù dâu trong đám cưới xa hoa của Tiên Nguyễn - con gái Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu'

GĐXH - Trong dàn phù dâu của Tiên Nguyễn - con gái cựu diễn viên Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu" có một người đẹp gây chú ý đặc biệt. Cô là Thảo Nhi Lê, từng sống và học tập ở Đức trước khi về Việt Nam lập nghiệp và trở thành Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ VN năm 2022.

Ảnh: FB Hàng Thanh Thiện, Kenh14, VnExpress


