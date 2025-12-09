Với sự phát triển không ngừng của thời trang công sở, việc tìm kiếm những món đồ không bao giờ lỗi mốt để mặc trong môi trường công sở không chỉ giúp bạn thể hiện phong cách cá nhân mà còn giúp bạn cảm thấy tự tin, thoải mái trong công việc.

Dù xu hướng thời trang thay đổi qua các năm, nhưng có một số món đồ công sở sẽ luôn giữ vững vị trí và trở thành lựa chọn lý tưởng cho các tín đồ thời trang. Dưới đây là những món đồ công sở không bao giờ lỗi mốt mà bạn có thể yên tâm diện trong những năm tới.

1. Áo sơmi trắng

Áo sơmi trắng là món đồ kinh điển không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ ai làm việc văn phòng. Mặc dù những năm gần đây, áo sơmi đã có nhiều biến tấu như áo sơmi oversized, sơmi dáng crop hay thiết kế cổ cách điệu, nhưng áo sơmi trắng truyền thống vẫn giữ vững sức hút bền bỉ.

Trong thời gian tới, áo sơmi trắng vẫn tiếp tục là lựa chọn ưu tiên cho những dịp quan trọng như họp hành, gặp gỡ đối tác hay các sự kiện chính thức.

Điều đặc biệt của áo sơmi trắng là sự linh hoạt trong phối đồ. Bạn có thể dễ dàng kết hợp áo sơmi trắng với quần tây, váy bút chì hay thậm chí là quần jean để có một phong cách vừa thanh lịch vừa năng động. Sự đơn giản và tinh tế của áo sơmi trắng không bao giờ bị lạc hậu, và nó chắc chắn sẽ vẫn chiếm ưu thế trong phong cách công sở trong nhiều năm tới.

2. Vest hay blazer

Blazer (hay còn gọi là áo vest) là một món đồ công sở luôn gắn liền với sự chuyên nghiệp và sang trọng. Kiểu dáng blazer có thể thay đổi một chút, nhưng thiết kế cơ bản và chất liệu như wool, linen, hay tweed vẫn sẽ là lựa chọn phổ biến. Một bộ vest hoàn chỉnh sẽ giúp bạn dễ dàng nổi bật trong các buổi thuyết trình hoặc các cuộc họp quan trọng.

Blazer có thể phối với rất nhiều kiểu đồ, từ áo sơmi, áo phông cho đến các chiếc đầm ôm hay quần tây công sở. Kiểu dáng rộng rãi, thoải mái nhưng vẫn đầy lịch lãm của blazer giúp người mặc thể hiện được sự tự tin và quyền lực. Vì thế, một chiếc blazer chất lượng cao sẽ luôn là món đồ "bất hủ" trong tủ đồ công sở.

3. Quần tây dáng suông

Quần tây dáng suông đã trở lại mạnh mẽ trong những năm gần đây và dự kiến sẽ vẫn là món đồ công sở chủ đạo. Với thiết kế không bó sát, quần tây dáng suông mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu và giúp người mặc có thể di chuyển linh hoạt cả ngày dài. Không những thế, kiểu quần này còn tôn lên vóc dáng của người mặc, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại.

Kết hợp quần tây dáng suông với áo sơmi, áo blazer hay thậm chí là áo len cũng đều tạo nên sự hoàn hảo cho bộ trang phục công sở. Đây là món đồ không bao giờ lỗi mốt vì tính ứng dụng cao, dễ phối hợp và phù hợp với nhiều loại cơ thể.

4. Giày cao gót đen cổ điển

Giày cao gót màu đen là món phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ công sở của bất kỳ người phụ nữ nào. Màu đen cổ điển, kết hợp với thiết kế đơn giản nhưng thanh lịch, giày cao gót đen có thể tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo và đầy tự tin cho người đi làm. Những đôi giày cao gót có chiều cao vừa phải, không quá chói mắt, sẽ giúp bạn thoải mái di chuyển suốt cả ngày dài mà không lo bị đau chân hay mất tự nhiên.

Giày cao gót đen dễ dàng phối hợp với các bộ đồ công sở, từ váy bút chì, quần tây đến những bộ váy dài thanh lịch. Những đôi giày cao gót đen vẫn sẽ tiếp tục là món đồ "quốc dân" không thể thiếu cho những ai yêu thích sự sang trọng, thanh lịch.

5. Váy bút chì

Váy bút chì là kiểu váy luôn được yêu thích trong môi trường công sở vì sự thanh lịch và tôn dáng tuyệt vời của nó. Váy bút chì ôm sát từ hông đến đầu gối, giúp tôn lên những đường cong cơ thể một cách tinh tế và không quá phô trương. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những buổi họp, thuyết trình hay các sự kiện công sở quan trọng.

Với kiểu dáng cơ bản và đa năng, váy bút chì có thể dễ dàng kết hợp với áo sơmi, áo len, áo blouse hay thậm chí là áo blazer để tạo nên một bộ đồ vừa trang nhã lại vô cùng chuyên nghiệp. Mặc dù thời trang có thay đổi, nhưng váy bút chì vẫn giữ vững chỗ đứng trong phong cách công sở hiện đại.

(Ảnh: Getty images)

6. Túi xách da

Túi xách da là món phụ kiện vừa hữu dụng vừa sang trọng mà mọi người làm việc văn phòng đều yêu thích. Một chiếc túi xách da cao cấp có thể giúp bạn hoàn thiện bộ trang phục công sở của mình, đồng thời thể hiện phong cách cá nhân một cách tinh tế. Chất liệu da với độ bền cao, màu sắc cổ điển như đen, nâu, beige sẽ luôn giữ được vẻ đẹp qua thời gian và không bao giờ lỗi mốt.

Túi xách không chỉ là món đồ để đựng đồ dùng cá nhân mà còn là điểm nhấn trong trang phục, giúp bạn thêm phần nổi bật trong những dịp quan trọng. Sự đơn giản, tinh tế nhưng vô cùng sang trọng của túi xách da chính là lý do tại sao món đồ này sẽ vẫn tồn tại và phát triển trong những năm tới.