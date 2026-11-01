Mãn nhãn với concert Quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn' tại Thái Nguyên





Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu tham dự đêm nhạc "Nối vòng tay lớn". Ảnh: HOÀNG HƯNG

Đây là chương trình nghệ thuật chính luận quy mô cấp quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên, hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, gắn với Festival Trà quốc tế.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Chuỗi chương trình thường niên "Tự hào là người Việt Nam" là Concert Quốc gia mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khán giả hào hứng với concert quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên. Ảnh: HOÀNG HƯNG

Thái Nguyên – Thủ đô kháng chiến, được lựa chọn là địa điểm tổ chức chương trình "Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn" bởi đây là vùng đất gắn với những trang lịch sử đặc biệt của cách mạng Việt Nam, là một bộ phận quan trọng của căn cứ địa Việt Bắc và ATK của Trung ương trong những năm kháng chiến.

Chương trình được dàn dựng thành 3 chương, dẫn dắt khán giả qua hành trình từ cội nguồn dân tộc, những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc dựng xây đất nước và khát vọng hướng tới tương lai.

Những ca khúc như "Làng tôi", "Giai điệu Tổ quốc", "Bài ca Hồ Chí Minh", "Nhạc rừng", "Lá đỏ", "Hẹn ước Bắc Nam"... với sự thể hiện của Hòa Minzy, NSƯT Đăng Dương, Phạm Anh Khoa, Tố My cùng nhiều nghệ sĩ, các giai điệu quen thuộc được kết nối trong một không gian âm nhạc giàu cảm xúc.

NSƯT Đăng Dương thể hiện chất giọng nội lực qua "Giai điệu Tổ quốc". Ảnh: HOÀNG HƯNG

Tiếp đó, Tùng Dương mang đến cảm xúc bùng nổ với "Âm vang Tổ quốc", "Khát vọng tuổi trẻ"; Noo Phước Thịnh thể hiện tinh thần tươi mới của tuổi trẻ với "Việt Nam tươi đẹp" và "Tôi yêu Việt Nam"; Võ Hạ Trâm cùng các hoa hậu Việt Nam thể hiện "Việt Nam trong tôi là"…

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của đêm diễn là nghi thức trao ngọn lửa truyền thống cách mạng từ các cựu chiến binh cho thế hệ trẻ. Ngọn lửa được lấy từ Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, mang theo thông điệp tiếp nối truyền thống yêu nước, trách nhiệm giữ gìn hòa bình và xây dựng đất nước. Hình ảnh những người lính đi trước trao ngọn lửa cho lớp trẻ tạo nên điểm nhấn xúc động của chương trình.

Không chỉ theo dõi, 30.000 khán giả còn trở thành một phần của đêm diễn khi liên tục hòa giọng cùng các nghệ sĩ. Ảnh: HOÀNG HƯNG

Không chỉ theo dõi, 30.000 khán giả còn trở thành một phần của đêm diễn khi liên tục hòa giọng cùng các nghệ sĩ. Đêm nhạc khép lại phần truyền hình trực tiếp bằng pháo hoa tầm cao trên bầu trời Thái Nguyên. Sau đó, chương trình tiếp tục với phần biểu diễn ngoài sóng, đưa không khí sang Pop, Rock với Hòa Minzy, Phạm Anh Khoa, ban nhạc Ngũ Cung cùng nhiều nghệ sĩ.