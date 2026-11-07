Kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy, cha mẹ nên dạy cho con

Không quay lại lấy đồ trong quá trình thoát nạn

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, vụ cháy xảy ra tại khu nhà học tạm Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) một lần nữa đặt ra vấn đề về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho học sinh.

Theo khuyến cáo của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, khi phát hiện có cháy hoặc ngửi thấy mùi khét, trẻ cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng báo động cho giáo viên và những người xung quanh.

Nếu có thể, cần gọi số 114 để thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Việc phát hiện, báo tin sớm giúp cơ quan chức năng kịp thời triển khai phương án xử lý.

Trong quá trình thoát nạn, trẻ tuyệt đối không quay lại lấy cặp sách, đồ dùng cá nhân hay tài sản. Không chen lấn, xô đẩy người khác và không sử dụng thang máy khi xảy ra cháy. Các em cần di chuyển theo hướng dẫn của giáo viên, lực lượng chức năng hoặc biển chỉ dẫn thoát hiểm để nhanh chóng đến khu vực an toàn.

Dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi có cháy là việc cực kỳ quan trọng để bảo vệ tính mạng của con trong các tình huống khẩn cấp, giúp trẻ nhận biết nguy cơ hỏa hoạn, giữ bình tĩnh, tránh ngạt khói độc.

Một kỹ năng quan trọng khác là cách di chuyển khi có khói. Khói và khí độc có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng, khiến nạn nhân mất phương hướng, khó thở. Vì vậy, khi đi qua khu vực có khói, trẻ cần cúi thấp người hoặc bò sát sàn để di chuyển, hạn chế hít phải khói. Có thể sử dụng khăn hoặc vải che mũi, miệng nếu có sẵn nhưng không mất thời gian tìm kiếm vật dụng này mà làm chậm quá trình thoát nạn.

D i chuyển khom lưng và bò sát mặt sàn

Theo VOV, khi hành lang tràn ngập khói đen, dặn trẻ tuyệt đối không được chạy đứng thẳng người. Đặt hai bàn tay và hai đầu gối chạm đất, giữ đầu cúi thấp sao cho mũi và miệng cách mặt sàn khoảng một gang tay.

Một tay giữ chặt khăn ướt bịt mũi miệng, tay còn lại lần theo chân tường để tìm hướng đi ra cửa thoát hiểm. Việc lần theo chân tường giúp trẻ không bị mất phương hướng trong bóng tối mịt mù.

Kỹ thuật "Phòng thủ thụ động" khi bị mắc kẹt trong phòng

Nếu mọi lối thoát hiểm đều bị lửa hoặc khói bịt kín, trẻ cần biết cách tự bảo vệ bản thân trong lúc chờ lực lượng cứu hộ tới là đóng chặt cửa phòng ngăn không cho lửa và khói tràn vào.

Chèn kín khe hở: Lấy khăn tắm, chăn mỏng, quần áo nhúng đẫm nước rồi nhét chặt vào toàn bộ khe cửa ra vào (đặc biệt là khe hở dưới chân cửa). Ra ban công hoặc cửa sổ thoáng khí: Mở hé cửa sổ hướng ra ngoài trời để hít thở không khí sạch.

Trẻ em cần được nhấn mạnh rằng sau khi thoát ra khỏi đám cháy, trẻ không được quay lại để lấy đồ hoặc thăm nhà cho đến khi được cảnh sát hoặc cứu hỏa cho phép.

Tạo tín hiệu cầu cứu: Dùng một chiếc khăn hoặc áo có màu sắc sặc sỡ (đỏ, vàng, trắng) vẫy liên tục ra ngoài cửa sổ, dùng đồ chơi phát ra tiếng kêu đập vào lan can hoặc hô to để người cứu hộ dưới mặt đất nhìn thấy vị trí của mình.