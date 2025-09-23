Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bò

Tối 22/9, UBND xã Bình Điền (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người bị điện giật tử vong thương tâm. Nạn nhân là bà K.T.Ư. (SN 1987, trú tại xã A Lưới 2, TP Huế).

Người phụ nữ vướng vào dây điện, bị điện giật tử vong.

Theo thông tin ban đầu, bà Ư., về làm thuê cho nhà ông H.Đ.T. (SN 1981, trú thôn 1, xã Bình Điền). Trong lúc đi chăn bò, bà không may bị vướng vào dây điện, dẫn đến điện giật tử vong.

Chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nạn nhân tại vườn rừng của bà H.T.C. (trú tại thôn 1, xã Bình Điền).

Hiện trường sự việc người phụ nữ bị điện giật tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Bình Điền cho biết, hiện thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương. Sự việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.