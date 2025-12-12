Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2025 ở Quảng Ninh: Thực hiện hiệu quả chính sách dân số trong tình hình mới

Vừa qua, Trạm Y tế xã Đường Hoa (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 /2025.

Hội nghị có sự tham dự của nhiều đại biểu là lãnh đạo xã, thành viên Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển xã, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế, cộng tác viên dân số tại 31 thôn bản, bí thư, trưởng thôn cùng đại diện các tổ chức, đoàn thể liên quan.

Quang cảnh hội nghị kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam tại Trạm Y tế xã Đường Hoa (Quảng Ninh). Ảnh: CTV



Hội nghị nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông về công tác dân số theo định hướng mục tiêu của Nghị quyết 21- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Đồng thời khẳng định quan điểm "Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững".

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến nhiều nội dung trọng tâm như: ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; lợi ích của tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nâng cao nhận thức về hệ lụy của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cũng như những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong thực hiện công tác dân số trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng lồng ghép nội dung tổng kết công tác dân số năm 2025 trên địa bàn xã, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong năm 2026.

Để Tháng hành động quốc gia về Dân số đạt hiệu quả thiết thực, Trạm Y tế xã Đường Hoa sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động truyền thông đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, treo băng rôn, khẩu hiệu, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và trên các nền tảng mạng xã hội.

Thông qua hội nghị và chuỗi hoạt động truyền thông, công tác dân số tại xã Đường Hoa tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng dân số, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững của địa phương.