Những lỗi thường gặp nên tránh khi tự vệ sinh sofa vải tại nhà
GĐXH - Khi tự vệ sinh sofa vải tại nhà, nếu thực hiện sai cách có thể khiến sofa bị loang màu, xù vải, ẩm mốc hoặc nhanh xuống cấp. Vì vậy, bạn nên tránh những lỗi thường gặp dưới đây.
Các bước vệ sinh sofa vải đúng chuẩn tại nhà
Kiểm tra chất liệu và ký hiệu vệ sinh của sofa
Trước khi vệ sinh, bạn nên kiểm tra chất liệu vải và ký hiệu hướng dẫn làm sạch của sofa. Một số loại vải có thể dùng nước để vệ sinh, nhưng cũng có loại chỉ nên giặt khô hoặc dùng dung dịch chuyên dụng. Việc kiểm tra trước giúp tránh tình trạng sofa bị phai màu, co rút hoặc hư hỏng bề mặt vải.
Hút bụi toàn bộ bề mặt sofa
Bạn nên dùng máy hút bụi để làm sạch bụi bẩn, tóc, lông thú cưng và vụn thức ăn trên sofa. Hãy hút kỹ ở mặt ngồi, tựa lưng, tay vịn và các khe ghế vì đây là những nơi dễ tích tụ bụi nhất. Bước này giúp quá trình vệ sinh sau đó hiệu quả hơn.
Xử lý trước các vết bẩn cứng đầu
Với các vết bẩn như cà phê, nước ngọt, dầu mỡ hoặc vết ố lâu ngày, bạn nên xử lý trước khi làm sạch toàn bộ sofa.
Có thể dùng khăn mềm thấm nhẹ để lấy bớt vết bẩn, sau đó dùng baking soda, giấm pha loãng hoặc dung dịch vệ sinh phù hợp. Không nên chà mạnh vì có thể làm vết bẩn lan rộng và khiến vải bị xù.
Pha dung dịch vệ sinh phù hợp với sofa vải
Tùy vào chất liệu sofa, bạn có thể pha dung dịch vệ sinh bằng nước ấm với một ít giấm trắng, xà phòng dịu nhẹ hoặc dùng sản phẩm vệ sinh sofa chuyên dụng.
Nên pha loãng dung dịch và thử trước ở một góc khuất để kiểm tra xem vải có bị phai màu hay không.
Lau sạch bề mặt sofa bằng khăn mềm hoặc bàn chải nhẹ
Dùng khăn mềm hoặc bàn chải lông mềm thấm dung dịch rồi lau nhẹ lên bề mặt sofa. Nên lau theo từng khu vực nhỏ, thao tác nhẹ nhàng để làm sạch bụi bẩn mà không làm hỏng sợi vải.
Với các vị trí dễ bẩn như tay vịn, mặt ngồi và tựa lưng, bạn có thể lau kỹ hơn nhưng vẫn cần tránh dùng quá nhiều nước.
Những lỗi thường gặp nên tránh khi tự vệ sinh sofa vải tại nhà
Dùng quá nhiều nước: Sofa vải nếu bị thấm quá nhiều nước sẽ rất lâu khô, dễ phát sinh mùi hôi, nấm mốc và làm ảnh hưởng đến phần đệm bên trong.
Chà vết bẩn quá mạnh: Nhiều người nghĩ chà càng mạnh thì vết bẩn càng nhanh sạch. Tuy nhiên, cách này có thể làm xù bề mặt vải, khiến vết bẩn lan rộng và sofa trông cũ hơn.
Không hút bụi trước khi vệ sinh: Nếu bỏ qua bước hút bụi, bụi bẩn trên sofa có thể hòa với nước hoặc dung dịch vệ sinh, làm bề mặt vải bị lem bẩn và khó làm sạch hơn.
Dùng sai dung dịch vệ sinh: Không phải loại nước tẩy rửa nào cũng phù hợp với sofa vải. Dùng dung dịch quá mạnh có thể khiến vải bị phai màu, loang màu hoặc làm hỏng chất liệu.
Không thử trước ở góc khuất: Trước khi vệ sinh toàn bộ sofa, bạn nên thử dung dịch ở một vị trí nhỏ, khuất tầm nhìn. Điều này giúp kiểm tra xem vải có bị phai màu hoặc biến đổi bề mặt hay không.
Để sofa còn ẩm đã sử dụng: Ngồi lên sofa khi chưa khô hoàn toàn có thể khiến vải bị ám mùi, dễ bám bụi trở lại và tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển.
Phơi sofa dưới nắng gắt: Ánh nắng mạnh có thể làm vải bị bạc màu, khô cứng hoặc nhanh xuống cấp. Tốt nhất nên làm khô sofa ở nơi thoáng gió hoặc dùng quạt hỗ trợ.
Lạm dụng hóa chất khử mùi: Xịt quá nhiều nước hoa, tinh dầu hoặc chất khử mùi có thể khiến sofa bị ám mùi nồng, bết vải hoặc gây khó chịu khi sử dụng.
Không vệ sinh định kỳ: Chỉ vệ sinh khi sofa quá bẩn sẽ khiến vết bẩn bám sâu, khó xử lý hơn. Bạn nên hút bụi thường xuyên và làm sạch sofa định kỳ để giữ sofa luôn sạch đẹp.
Cách bảo quản sofa vải luôn sạch đẹp và bền màu
Hút bụi sofa thường xuyên: Bạn nên hút bụi sofa khoảng 1–2 lần mỗi tuần để loại bỏ bụi bẩn, tóc, lông thú cưng và vụn thức ăn. Việc này giúp bề mặt vải luôn sạch, hạn chế mùi hôi và giảm nguy cơ vi khuẩn tích tụ.
Xử lý vết bẩn ngay khi mới xuất hiện: Khi sofa bị đổ nước, dính đồ ăn hoặc vết bẩn, nên dùng khăn sạch thấm nhẹ ngay lập tức. Không nên chà mạnh vì có thể làm vết bẩn lan rộng và thấm sâu hơn vào sợi vải.
Tránh đặt sofa ở nơi có nắng gắt: Ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài có thể khiến sofa vải bị bạc màu, khô cứng và nhanh cũ. Nên đặt sofa ở vị trí thoáng mát hoặc sử dụng rèm cửa để hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp.
Giữ sofa luôn khô thoáng: Sofa vải dễ bị ẩm mốc nếu đặt trong không gian bí, ẩm hoặc ít thông gió. Bạn nên mở cửa sổ, dùng quạt hoặc máy hút ẩm khi cần để sofa luôn khô ráo, hạn chế mùi khó chịu.
Hạn chế ăn uống trên sofa: Thức ăn, nước ngọt, cà phê hoặc dầu mỡ rất dễ để lại vết bẩn trên sofa vải. Nếu thường xuyên ăn uống tại khu vực sofa, bạn nên dùng khăn phủ hoặc vệ sinh ngay sau khi bị dính bẩn.
Dùng áo bọc hoặc khăn phủ sofa: Áo bọc sofa giúp hạn chế bụi bẩn, lông thú cưng và vết bẩn bám trực tiếp lên bề mặt vải. Đây là cách bảo vệ sofa hiệu quả, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng.
Không dùng hóa chất tẩy rửa mạnh: Các loại chất tẩy mạnh có thể làm vải bị phai màu, loang màu hoặc xơ cứng. Khi cần làm sạch, nên chọn dung dịch vệ sinh sofa chuyên dụng hoặc thử trước ở một góc khuất.
Vệ sinh sofa định kỳ: Ngoài việc hút bụi hằng tuần, bạn nên vệ sinh sofa sâu định kỳ để loại bỏ bụi bẩn, mùi hôi và vi khuẩn nằm sâu trong sợi vải. Điều này giúp sofa luôn sạch đẹp, bền màu và sử dụng được lâu hơn.
