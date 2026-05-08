Cách bảo quản tủ áo gỗ công nghiệp luôn bền đẹp, kéo dài tuổi thọ
GĐXH - Trong bài viết này sẽ chia sẻ những hướng dẫn chi tiết giúp bạn giữ gìn tủ luôn như mới. Từ cách chọn vị trí kê tủ đến các mẹo vệ sinh và làm mới, giúp bạn kéo dài tuổi thọ nội thất.
Chọn vị trí kê tủ áo gỗ công nghiệp ở nơi khô ráo và ổn định
Việc lựa chọn vị trí đặt tủ áo gỗ công nghiệp đóng vai trò quyết định trong việc bảo quản lâu dài. Nên chọn một nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Ánh nắng mạnh có thể làm phai màu và làm biến dạng bề mặt gỗ ép theo thời gian.
Ngoài ra, bạn cần tránh đặt tủ ở những khu vực có độ ẩm cao như gần cửa sổ, trong phòng tắm hoặc khu vực giặt ủi. Độ ẩm cao là kẻ thù lớn nhất của gỗ ép, có thể gây phồng rộp, nứt nẻ và thậm chí là mục nát.
Một yếu tố khác bạn cần đảm bảo là cần đặt sản phẩm ở mặt sàn bằng phẳng. Nếu mặt sàn không bằng phẳng, hãy sử dụng miếng độn chân tủ để giữ cho tủ luôn cân bằng. Điều này giúp tránh tình trạng tủ bị nghiêng, lệch, gây khó khăn khi sử dụng và dẫn đến hư hỏng cấu trúc theo thời gian.
Sử dụng và vệ sinh tủ quần áo gỗ đúng cách
Để duy trì vẻ đẹp của tủ áo gỗ công nghiệp, việc vệ sinh thường xuyên và đúng cách là rất cần thiết. Bạn nên lau chùi tủ ít nhất một tuần một lần bằng khăn mềm, hơi ẩm.
Tránh dùng các chất tẩy rửa hoặc dụng cụ cứng như bàn chải sắt, miếng cọ vì có thể làm xước bề mặt gỗ. Sau khi lau bằng khăn ẩm, bạn cần lau khô ngay lập tức bằng khăn khô mềm để tránh nước thấm vào gỗ, gây phồng rộp hoặc biến dạng.
Đối với các vết bẩn cứng đầu, bạn có thể sử dụng xà phòng pha loãng để vệ sinh. Tuy nhiên, cần thử trên một góc khuất trước khi áp dụng lên toàn bộ bề mặt tủ. Ngoài ra, bạn còn nên thường xuyên kiểm tra và siết chặt các ốc vít, bản lề định kỳ (khoảng 3-6 tháng/lần) để đảm bảo tủ luôn chắc chắn.
Tránh mua tủ quần áo gỗ công nghiệp giá rẻ kém chất lượng
Một chiếc tủ để quần áo gỗ công nghiệp giá rẻ có thể hấp dẫn về mặt chi phí ban đầu. Tuy nhiên, việc đầu tư vào nội thất chất lượng từ các thương hiệu uy tín sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí về lâu dài.
Tủ giá rẻ thường sử dụng vật liệu kém chất lượng, có độ dày mỏng, dễ bị cong vênh, nứt nẻ sau một thời gian ngắn sử dụng. Ngoài ra, lớp phủ melamine hoặc veneer trên bề mặt cũng dễ bong tróc, làm giảm tính thẩm mỹ của tủ.
Khi chọn mua tủ, nên ưu tiên các sản phẩm có độ dày ván gỗ ép từ 17mm trở lên. Những loại này thường sử dụng keo dán chất lượng cao và có lớp phủ bề mặt bền chắc. Đồng thời, hãy chú ý đến chất lượng của phụ kiện như bản lề, ray trượt để đảm bảo độ bền.
Dùng sáp hoặc túi thơm
Sử dụng sáp bảo vệ gỗ là một phương pháp hiệu quả để chống ẩm cho tủ áo gỗ công nghiệp. Một lớp sáp mỏng lên bề mặt sẽ tạo lớp bảo vệ, giữ độ bóng đẹp lâu dài. Ngoài ra, bạn còn có thể đặt túi thơm trong tủ để giúp quần áo thơm tho, chống ẩm mốc.
Hiện nay, bạn có thể tự làm túi thơm hoặc chọn mua các loại sản phẩm trên thị trường được làm từ các nguyên liệu tự nhiên như hoa oải hương, vỏ quế, bạc hà. Những mùi hương này không chỉ thơm mát mà còn có tác dụng đuổi côn trùng, bảo vệ quần áo.
Sắp xếp quần áo ngăn nắp, khoa học
Việc sắp xếp quần áo một cách ngăn nắp không chỉ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm mà còn góp phần bảo quản tủ tốt hơn. Bạn nên chú ý tránh chất quá nhiều vật nặng lên các ngăn kéo hoặc giá treo.
Nếu có quá nhiều đồ, hãy sử dụng thêm các hộp đựng quần áo và phụ kiện. Ngoài ra, việc sắp xếp lại tủ quần áo, loại bỏ những món đồ không cần thiết sẽ mang đến không gian lưu trữ tốt hơn.
Bằng cách áp dụng những phương pháp bảo quản và sử dụng trên, bạn có thể kéo dài tuổi thọ của tủ áo gỗ, giữ cho chúng luôn bền đẹp. Một chút chăm sóc hàng ngày sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí sửa chữa hoặc thay mới trong tương lai.
