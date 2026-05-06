7 chỗ trong nhà càng 'để trống', tài lộc càng dễ vào nhà

Khoảng trống trong phong thủy: không phải “thiếu” mà là “dư” năng lượng

Trong phong thủy, khí cần có không gian để vận hành. Những góc nhà bị chất đầy đồ đạc – nhất là đồ cũ, ít sử dụng – thường tạo ra vùng “khí tù”, khiến năng lượng khó lưu chuyển. Lâu dần, điều này không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác sinh hoạt mà còn tác động đến tâm lý, khiến gia chủ dễ cảm thấy nặng nề, trì trệ.

Ngược lại, những khoảng trống có chủ đích lại đóng vai trò như “khoảng thở” của ngôi nhà. Đây là nơi khí có thể xoay chuyển, lan tỏa, từ đó giúp cân bằng âm – dương và hỗ trợ dòng chảy tài lộc.

Những góc trong nhà càng nên để thoáng để hút tài lộc

Không phải mọi góc đều cần bỏ trống hoàn toàn, nhưng có những khu vực nếu được tối giản hợp lý sẽ mang lại lợi ích rõ rệt cả về phong thủy lẫn cảm nhận sống.

Trước hết là các góc gần cửa chính – nơi được xem là “miệng khí” của ngôi nhà

Đây là điểm đầu tiên đón nhận dòng năng lượng từ bên ngoài vào. Nếu khu vực này bị bày biện quá nhiều đồ như tủ giày cồng kềnh, vật dụng linh tinh hay các đồ trang trí không cần thiết, dòng khí sẽ bị cản trở ngay từ đầu. Một góc thoáng, sạch sẽ, ánh sáng tốt sẽ giúp năng lượng đi vào nhà một cách thuận lợi, tạo cảm giác dễ chịu ngay khi bước vào.

Tiếp đến là các góc phòng khách – không gian trung tâm của gia đình

Nhiều người có thói quen tận dụng các góc phòng khách để đặt kệ, tủ hoặc tích trữ đồ dùng. Tuy nhiên, phòng khách cần sự rộng rãi, thông thoáng để khí có thể lan tỏa đều. Những góc bị “đè nặng” bởi đồ đạc sẽ khiến không gian trở nên bí bách, làm giảm tính kết nối và sự cởi mở – yếu tố rất quan trọng với tài lộc và các mối quan hệ.

Ở phòng ngủ, các góc khuất lại càng cần được chú ý

Đây là không gian mang tính “âm”, cần sự yên tĩnh và thư giãn. Khi các góc phòng ngủ bị chất đầy quần áo, đồ cá nhân hoặc vật dụng không cần thiết, năng lượng dễ trở nên nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Một góc phòng ngủ thoáng đãng, sạch sẽ giúp tâm trí dễ thả lỏng hơn, từ đó cải thiện sức khỏe – nền tảng quan trọng của tài lộc.

Góc bếp – đặc biệt là các góc khuất dưới kệ hoặc phía sau tủ – cũng là nơi dễ bị bỏ quên

Trong phong thủy, bếp liên quan đến tài chính và sự nuôi dưỡng gia đình. Khi các góc bếp bị tích trữ đồ cũ, thực phẩm quá hạn hoặc vật dụng không dùng đến, năng lượng “cũ” dễ tích tụ, ảnh hưởng đến sự ổn định. Việc giữ những góc này sạch sẽ, gọn gàng, có khoảng trống nhất định sẽ giúp duy trì dòng năng lượng tươi mới.

Một khu vực thường bị xem nhẹ là các góc hành lang và cầu thang

Đây là “đường dẫn khí” trong nhà, kết nối các không gian với nhau. Nếu các góc tại đây bị tận dụng để đặt đồ, để thùng chứa hoặc vật dụng linh tinh, dòng khí sẽ bị cản trở, khiến sự lưu thông trong toàn bộ ngôi nhà trở nên kém hiệu quả. Những khoảng trống tại đây giúp khí di chuyển liên tục, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thông suốt.

Góc ban công hoặc gần cửa sổ cũng là điểm đáng lưu ý

Đây là nơi đón ánh sáng và không khí tự nhiên. Nếu bị che chắn bởi quá nhiều vật dụng, cây cối rậm rạp hoặc đồ đạc, nguồn năng lượng tự nhiên sẽ khó đi vào nhà. Một góc ban công thoáng, có sự sắp xếp hợp lý sẽ giúp cân bằng năng lượng và mang lại sinh khí tích cực.

Các góc nhà kho, góc tủ âm tường hay những khu vực “ít ai để ý”

Đây lại chính là nơi dễ tích tụ năng lượng tiêu cực nhất nếu không được dọn dẹp định kỳ. Không cần bỏ trống hoàn toàn, nhưng việc giữ chúng gọn gàng, tránh tích trữ quá mức là điều rất cần thiết.

Tối giản có chọn lọc – cách giữ tài lộc bền vững

Điểm cốt lõi không nằm ở việc “dọn sạch” hay “bỏ hết”, mà là biết chọn lọc. Với người trung niên, mỗi món đồ trong nhà thường gắn với kỷ niệm hoặc giá trị riêng. Tuy nhiên, khi số lượng vượt quá nhu cầu thực tế, chính những thứ đó lại trở thành gánh nặng vô hình.

Phong thủy hiện đại nhấn mạnh rằng: vật dụng chỉ nên hiện diện khi nó còn giá trị sử dụng hoặc mang lại cảm xúc tích cực. Những góc nhà được “giải phóng” đúng cách không chỉ giúp không gian nhẹ nhàng hơn, mà còn tạo cảm giác chủ động, kiểm soát được cuộc sống – một dạng “tài lộc tinh thần” rất đáng giá.

Để trống không phải là bỏ mặc, mà là tạo khoảng cân bằng

Một ngôi nhà lý tưởng không phải là nơi trống rỗng, mà là nơi có sự hài hòa giữa đầy và vơi. Những khoảng trống nên được thiết kế có chủ đích, có thể kết hợp ánh sáng, màu sắc nhẹ nhàng hoặc điểm nhấn tinh tế để giữ được sự ấm cúng.

Phong thủy, xét đến cùng, không phải là những quy tắc cứng nhắc hay niềm tin tuyệt đối, mà là nghệ thuật tổ chức không gian sống hợp lý. Khi các góc trong nhà được “giải phóng” đúng cách, dòng năng lượng sẽ trở nên thông suốt, tâm trạng gia chủ cũng nhẹ nhõm hơn.

Và với những người đã đi qua nhiều trải nghiệm, có lẽ tài lộc bền vững không nằm ở việc tích trữ thật nhiều, mà ở khả năng giữ cho không gian, và cả cuộc sống, luôn có những khoảng trống vừa đủ để đón nhận điều mới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.