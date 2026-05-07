Dấu hiệu nhận biết bạn sắp gặp may mắn trong cuộc sống

May mắn là gì?

Theo khái niệm đơn thuần, may mắn là một từ dùng để chỉ những điều tích cực, suôn sẻ đến một cách ngẫu nhiên mà chúng ta không thể biết trước được.

May mắn thường sẽ bất chợt xảy ra, đó có thể là khi bạn vô tình thoát nạn, trúng số, đạt điểm cao trong kỳ thi, hoặc nhận được mối đầu tư lớn, có quý nhân giúp đỡ... Khoa học hiện đại chưa chứng minh được may mắn bắt nguồn từ đâu.

Nhưng xét theo khía cạnh tâm linh, phong thủy từ xa xưa, hay theo quan niệm may mắn của người Việt, thì các yếu tố tạo ra may mắn được hiện diện như số mệnh con người, cách sống, cũng như phước lành họ tạo ra... Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ khác nhau cũng sẽ có những quan niệm, biểu tượng riêng để tạo ra may mắn, bình an.

Ý nghĩa của may mắn

May mắn theo quan niệm phương Đông

Theo quan niệm phương Đông thì may mắn chính là những điều tốt đẹp do các đấng tối cao ban tặng cho con người. Sự may mắn của người phương Đông sẽ gắn liền với số mệnh, bởi vậy nên thành công hay thất bại cũng do ông trời định đoạt, không thể cưỡng cầu.

Ngoài ra, cũng có quan niệm cho rằng, số may mắn là do người ta nhận được phước lành, vận khí tốt từ việc tu tâm, dưỡng tánh ở kiếp trước. Tuy vậy, họ cũng tin rằng may mắn có thể cầu xin được, nên các gia đình thường sẽ đến chùa chiền, điền tự để thắp hương, dâng lễ cầu xin may mắn, tài lộc và bình an đến với những người thân yêu.

May mắn theo quan niệm phương Tây

Theo quan niệm của người phương Tây, niềm tin về may mắn của họ thực sự rất khác với người Á Đông. Họ tin rằng may mắn được họ tạo ra do thực lực, do những kiến thức, kinh nghiệm họ đã tích lũy từ trước, trải qua bao gian nan, cố gắng để có được thành công. Nói theo cách khác, thì may mắn sẽ là lời giải thích cho thành tích của họ, còn xui xẻo là một lời bào chữa, an ủi cho thất bại.

Tuy nhiên, ẩn sâu trong tiềm thức của người phương Tây, cỏ 4 lá cũng là một niềm tin của sự may mắn, bởi tỷ lệ tìm thấy nó chỉ rơi vào khoảng 1/10000, rất hiếm và rất ít khi bắt gặp. Hay như trong Kito giáo, số 7 được xem là biểu tượng của sự may mắn, còn quạ bay vào nhà thì là điềm xui xẻo, không may mắn.

Dấu hiệu nhận biết may mắn

Khi chó đến nhà

Theo quan niệm may mắn của người Việt, nếu ai đó tặng bạn một chú chó, hoặc chó đi lạc đến nhà của bạn, vui vẻ, quấn quýt, thì hãy chào mừng nó vì đó là một dấu hiệu của điềm báo tốt lành.

Một chú chó vàng sẽ mang đến sự thịnh vượng, tài lộc, dòng chảy tiền bạc sẽ thi nhau chảy vào nhà bạn.

Chó chạy vào nhà mang đến vận khí tốt, nghĩa là bạn sắp có một người bạn đồng hành, trung thành trong công việc, hoặc sẽ được quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn trước mắt.

Trong khi đó, chó đen (chó mực) sẽ bảo vệ bạn an toàn, xua đuổi âm khí, tạp khí xung quanh ngôi nhà. Hoặc nếu đó là chó trắng (bạch cẩu) thì ắt hẳn tình duyên sắp tới của bạn sẽ rất thuận lợi.

Khi gặp rắn (hoặc rắn bò vào nhà)

Khi bạn gặp rắn, thì đó cũng là một dấu hiệu của may mắn. Điều này cho thấy, sắp tới sẽ có một ai đó quan trọng bước vào cuộc sống của bạn, một quý nhân giúp đỡ bạn trong công việc và cuộc sống. Bởi vậy, đừng bao giờ cố gắng gây tổn hại, hoặc giết một con rắn nếu nó không tấn công và gây nguy hiểm cho bạn.

Rắn càng độc thì sẽ càng may mắn. Điển hình là các vua rắn hổ mang có sự liên kết rất lớn về mặt tâm linh, biểu tượng của sự may mắn và được nhiều thần điện Ấn Độ tôn thờ.

Khi phân chim rơi trúng đầu

Nhiều người cho rằng, bị phân chim rơi vào đầu sẽ thật xui xẻo và bất tiện, phân chim không sạch sẽ và chẳng ai cảm thấy dễ chịu khi gặp điều này.

Tuy nhiên, theo phong thủy thì đây cũng có thể là một dấu hiệu của may mắn mà bạn đang bỏ qua. Việc phân chim rơi vào đầu cũng giống như những đồng tiền rơi từ trên trời xuống, và bạn sắp có vận may về tài chính.

Chưa kể, "việc đất lành chim đậu", chim đến nhà làm tổ cũng mang ý nghĩa rất đặc biệt, những cơ hội tốt, may mắn sắp đến trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, các loại chim như quạ, cú, hay kền kền nếu bay đến nhà thì đó lại là một điềm xấu, có thể bạn hoặc gia đình sắp tới sẽ gặp xui rủi.

Khi nhìn thấy sao băng

Các ngôi sao băng dường như rất ít xuất hiện, và không phải ai cũng có đủ may mắn để có thể nhìn thấy chúng. Tại thời điểm nhìn thấy sao băng, bạn lập tức ước nguyện điều mình mong muốn thì sẽ nhận được kết quả trong 30 ngày.

Nếu bạn nguyện ước về sức khỏe, bình an, thì mọi thứ sẽ tốt lên. Hoặc nếu vận may của bạn không tốt, thì sau đó cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Và sẽ thật đáng tiếc nếu bạn để vụt mất sao băng ở thời khắc quan trọng.

Khi ai đó mang tiền đến nhà

Nếu ai đó mang tiền đến nhà của bạn vào ngày rằm, mùng 1, hoặc những ngày hoàng đạo trong tháng, thì đó cũng là một dấu hiệu may mắn, cho biết sắp tới bạn sẽ có một sự gia tăng đáng kể về tiền bạc.

Tiền có thể được giao cho bạn theo nhiều cách, là ai đó trả nợ bạn, hoặc cũng có thể là một người nào đó thông báo cho bạn một tin tốt lành về lợi ích dự án, sự thăng tiến trong công việc.

Khi dơi làm tổ trong nhà

Theo quan niệm phương Đông, dơi được xem là hình ảnh biểu tượng của sự giàu có, may mắn và tài lộc. Bạn cũng có thể dễ dàng quan sát thấy hình tượng dơi trong các mô hình tròn năm con dơi (Ngũ Phúc) được chế tác trên đồ nội thất, gốm sứ, hoặc tranh vẽ.

Vì vậy, nếu dơi bay đến nhà, hoặc làm tổ dưới mái hiên, thì đó cũng là một điềm báo mạnh mẽ rằng gia đình bạn sắp tới sẽ gặp nhiều may mắn trong tiền bạc, tài chính.

Khi gặp mưa bóng mây

Người xưa cũng quan niệm rằng, sự xuất hiện đồng thời của mưa và mặt trời là một dấu hiệu cực kỳ tốt.

Sau cơn mưa, trời lại sáng, và bạn sẽ lại nhìn thấy cầu vồng - một dấu hiệu may mắn cho biết mọi thứ bạn đang thực hiện sẽ thành công, có quý nhân phù trợ và giúp đỡ rất nhiều. Và nếu bạn kết hôn, hoặc sinh con vào ngày này thì đó cũng là dấu hiệu thực sự tuyệt vời.

Khi thấy bướm bay vào nhà

Phong thủy cho biết, bướm bay vào nhà cũng là một dấu hiệu tốt, điều này được giải thích là bạn sắp nhận được một số vị khách quan trọng. Nếu bướm có màu sắc tươi sáng, rực rỡ, có nghĩa người đó sẽ mang lại tin tốt lành về mặt tình cảm.

Ngược lại, bướm có màu nâu đen (hoặc xám), thì người đó sẽ mang đến những tin tốt liên quan đến công việc, sự thăng tiến trong kinh doanh của bạn.

Vậy nên, nếu vô tình thấy bướm bay vào nhà, bạn cũng đừng xua đuổi, cố gắng bắt, hay giết chết nó, vì hầu như chúng luôn mang đến những tin tốt lành, may mắn và tài lộc cho gia đình của bạn.

Khi tâm trạng vui vẻ, an yên

Thực ra khi tâm trạng vui vẻ, an nhiên, bạn sẽ không còn cảm thấy những năng lượng tiêu cực, bất mãn bủa vây xung quanh bạn.

Tinh thần cũng vì thế mà phấn chấn, tươi vui hơn, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, và chính bạn là người tạo ra may mắn cho bạn, một ngày mới tràn đầy năng lượng và sinh khí tốt lành.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

