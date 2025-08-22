Lạm dụng điều này sẽ rất nguy hiểm cho cặp đôi khi yêu
GĐXH - Tuổi tác cao cộng thêm thói quen sinh hoạt như: hút thuốc, uống rượu, thức khuya,... dẫn đến nhiều chức năng cơ thể suy giảm. Vì vậy, nhiều quý ông lựa chọn sử dùng thuốc kích thích để để cải thiện chuyện phòng the mà không biết rằng đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ đột quỵ cao.
Các loại thuốc kích dục nói chung đều khiến nhịp tim tăng nhanh, đặc biệt với những người có tiền sử bị bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao. Việc uống quá liều thuốc kích thích cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng như hỏng "súng", nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
Theo GS Nguyễn Duy Thịnh, hiện chưa có nghiên cứu nào về các thành phần trong thuốc kích dục bởi sản phẩm này chỉ được bán trôi nổi trên thị trường. Tuy nhiên, rất có thể trong thuốc kích dục có các chất hóa học alkyl (tên một nhóm hữu cơ), cantharidin… có tác dụng gây hưng phấn, tăng sự kích thích mà ở nước ngoài dùng kích thích động vật giao hợp và sinh sản, chỉ liều nhỏ cũng gây độc.
Chất kích dục chứa gốc ankyl nitrit là chất có trong sản phẩm Rush hay Quick, đây là thuốc giãn mạch máu, làm tăng lượng máu đến dương vật gây cương cứng. Đồng thời nó cũng làm giãn luôn cả mạch vành. Nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây khó thở, tim đập nhanh, dần dần sẽ dẫn tới suy tim và suy mạch vành. Có thể khẳng định thêm một lần nữa: Tác hại của chất kích dục là làm yếu sinh lý, dương vật mất cảm giác và gây vô sinh. Làm suy giảm rất nhanh chất lượng tinh trùng dẫn tới vô sinh và đặc biệt nó có rất nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khoẻ, đặc biệt làm các bệnh về tim mạch ngày trở nên trầm trọng.
Ở Mỹ, nếu bị bắt quả tang bán sản phẩm chứa alky dạng xịt thì sẽ bị phạt bởi sản phẩm dạng này đã bị cấm từ năm 1988. Chất alky nếu dùng quá mức có thể gây mờ mắt, buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt, thậm chí tử vong nếu nó xâm nhập hệ thống tiêu hóa…
“Ngành công nghiệp hóa học hiện phát triển tới mức có những loại thuốc ngấm qua da, có thể giúp “chơi cho đã đời”, rất nguy hiểm cho giới trẻ. Đã vài lần tôi chứng kiến một số thanh niên chơi bời kiểu đó”, GS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết.
Đừng bao giờ 'gặp gỡ' khi trong trạng thái nàyPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống hiện đại, không ít người tin rằng vài ly rượu có thể khiến bản thân trở nên “mạnh mẽ” hơn trong phòng ngủ. Thậm chí, nhiều quý ông xem rượu bia như “chất xúc tác” để cuộc yêu thêm phần hưng phấn. Nhưng sự thật lại không hề ngọt ngào như vậy.
'Tấn công' 2 vị trí này, chàng bị mê mẩn không lối thoát!Phòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Đôi khi, khoái cảm không nằm ở những gì hiển nhiên. Chỉ cần tinh tế “đi lạc” một chút, chị em có thể chạm tới những vùng nhạy cảm tưởng chừng vô hại nhưng lại là “điểm huyệt” khiến chàng mê mẩn.
Những vị trí bất ngờ khiến chàng 'nổ tung' vì bạnPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Người ta thường nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới thích được hôn và vuốt ve ở vòng một. Nhưng thực tế, nam giới cũng sở hữu những “vùng nhạy cảm” mà đôi khi chị em vô tình bỏ qua. Và bất ngờ thay, một trong số đó lại chính là ngực và vùng bụng dưới của chàng.
Bất ngờ với 'kẻ thù thầm lặng', 'giết chết' ham muốn phòng the mà nhiều cặp đôi phạm phảiPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Chúng ta thường nghĩ rằng ham muốn tình dục bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, sức khỏe hay sự hòa hợp cảm xúc. Nhưng có một “sát thủ thầm lặng” khác cũng có thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đam mê: sự vô duyên từ những thói quen vệ sinh hàng ngày.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Gái chưa chồng trữ đông trứng chờ sinh con, nên hay không?Phòng the - 5 ngày trước
30 tuổi, chưa kết hôn, sự nghiệp đang thăng hoa, nhưng đồng hồ sinh học thì không chờ ai cả. Trữ đông trứng đang trở thành “bảo hiểm sinh sản” của phụ nữ hiện đại, nhưng cũng gây tranh cãi: Có cần thiết không? Liệu có thực sự giữ lại được cơ hội làm mẹ sau này? Và có đáng để đầu tư một phần tuổi trẻ vào việc “để dành trứng"? Mời quý vị cùng tìm hiểu về chủ đề này cùng TS.BS Phan Chí Thành – BV Phụ sản Trung ương.
'Kẻ phá bĩnh' vô hình của phòng ngủ, cặp đôi nào cũng đang phạm phảiPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Bạn có thể bỏ qua một tin nhắn. Bạn có thể gọi lại sau một cuộc gọi nhỡ. Nhưng có một thứ khó cứu vãn hơn nhiều: khoảnh khắc thăng hoa bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
Đối phương đang say đắm, bạn chỉ cần mắc lỗi này… cảm xúc lập tức 'tắt lịm'Phòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Có những điều tưởng như vô hại khi buột miệng nói ra, nhưng lại có sức mạnh dập tắt ngọn lửa ham muốn nhanh đến mức khó tin. Một trong số đó là… nhắc đến mối quan hệ cũ.
Điều 99% cặp đôi gặp phải khi ở trên giường, khiến ham muốn dễ bị 'đánh rơi'Phòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Chúng ta thường nghĩ để duy trì đời sống tình dục hạnh phúc, chỉ cần sức khỏe tốt, kỹ năng phòng the và sự hòa hợp. Nhưng có một “kẻ phá bĩnh” vô hình mà ít ai để ý: sự tự ti về cơ thể.
Lỗi kinh điển mà nhiều phụ nữ phạm phải khi gần gũi, dễ dẫn đến mất ham muốnPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Phòng ngủ vốn được xem là “khu vực an toàn” – nơi duy nhất trong ngày mà cả hai có thể tạm gác mọi lo toan để chỉ thuộc về nhau.
Đừng để 'điểm G' trở thành sức épPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Những cái ôm chặt, những nụ hôn chậm, những lời thì thầm thân mật… đôi khi tạo ra sự viên mãn còn lớn hơn một cực khoái ngắn ngủi.
Lỗi kinh điển mà nhiều phụ nữ phạm phải khi gần gũi, dễ dẫn đến mất ham muốnPhòng the
GĐXH - Phòng ngủ vốn được xem là “khu vực an toàn” – nơi duy nhất trong ngày mà cả hai có thể tạm gác mọi lo toan để chỉ thuộc về nhau.