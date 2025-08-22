Lạm dụng điều này sẽ rất nguy hiểm cho cặp đôi khi yêu

Các loại thuốc kích dục nói chung đều khiến nhịp tim tăng nhanh, đặc biệt với những người có tiền sử bị bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao. Việc uống quá liều thuốc kích thích cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng như hỏng "súng", nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Ảnh minh họa

Theo GS Nguyễn Duy Thịnh, hiện chưa có nghiên cứu nào về các thành phần trong thuốc kích dục bởi sản phẩm này chỉ được bán trôi nổi trên thị trường. Tuy nhiên, rất có thể trong thuốc kích dục có các chất hóa học alkyl (tên một nhóm hữu cơ), cantharidin… có tác dụng gây hưng phấn, tăng sự kích thích mà ở nước ngoài dùng kích thích động vật giao hợp và sinh sản, chỉ liều nhỏ cũng gây độc.

Chất kích dục chứa gốc ankyl nitrit là chất có trong sản phẩm Rush hay Quick, đây là thuốc giãn mạch máu, làm tăng lượng máu đến dương vật gây cương cứng. Đồng thời nó cũng làm giãn luôn cả mạch vành. Nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây khó thở, tim đập nhanh, dần dần sẽ dẫn tới suy tim và suy mạch vành. Có thể khẳng định thêm một lần nữa: Tác hại của chất kích dục là làm yếu sinh lý, dương vật mất cảm giác và gây vô sinh. Làm suy giảm rất nhanh chất lượng tinh trùng dẫn tới vô sinh và đặc biệt nó có rất nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khoẻ, đặc biệt làm các bệnh về tim mạch ngày trở nên trầm trọng.

Ở Mỹ, nếu bị bắt quả tang bán sản phẩm chứa alky dạng xịt thì sẽ bị phạt bởi sản phẩm dạng này đã bị cấm từ năm 1988. Chất alky nếu dùng quá mức có thể gây mờ mắt, buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt, thậm chí tử vong nếu nó xâm nhập hệ thống tiêu hóa…

“Ngành công nghiệp hóa học hiện phát triển tới mức có những loại thuốc ngấm qua da, có thể giúp “chơi cho đã đời”, rất nguy hiểm cho giới trẻ. Đã vài lần tôi chứng kiến một số thanh niên chơi bời kiểu đó”, GS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết.