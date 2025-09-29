Cô dâu An Giang tổ chức đám cưới giống mẹ 30 năm trước, quan khách khen nức nở

“Mẹ thấy chính mình trong dáng hình con gái”

Gần 1 năm trôi qua, Trần Thị Kim Nga (SN 1997, xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang) vẫn lưu luyến hôn lễ của chính mình - một hôn lễ theo kiểu thập niên 90, giống với phong cách đám cưới của mẹ ruột 30 năm trước.

Mới đây, Kim Nga tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới của mình và đăng tải lên TikTok. Không ngờ, đoạn video nhanh chóng “lên xu hướng”, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng loạt lượt “thả tim”, khiến chính cô cũng bất ngờ.

Nga cho biết, cô không nghĩ đám cưới mang phong cách xưa cũ, với nét cổ điển và truyền thống thể hiện từ không gian cưới đến trang phục, lối trang điểm của cô dâu lại nhận được nhiều sự yêu thích đến vậy.

Cô dâu được truyền cảm hứng bởi đám cưới của ba mẹ 30 năm trước

Nga chia sẻ, cô sinh ra và lớn lên ở miền Tây, luôn yêu thích nét văn hóa của quê hương mình. Vào ngày trọng đại, Nga muốn làm điều gì đó để thể hiện niềm yêu thích ấy và khi xem được tấm hình cưới của mẹ vào năm 1995, cô được truyền cảm hứng.

“Ngày cưới, mẹ tôi mặc áo dài đỏ và khoác chiếc áo ren trắng bên ngoài. Chiếc áo dài cưới với vẻ đẹp rất riêng ấy khiến tôi mê mẩn. Cũng nhờ đó, tôi quyết định trang trí đám cưới của mình giống với đám cưới của mẹ, theo phong cách thập niên 90”, Nga kể.

Chiếc áo dài cưới được Nga tỉ mỉ đặt may

Trước đám cưới một tháng, Nga bắt đầu thu gom, chuẩn bị phụ kiện trang trí. Ba ngày trước lễ cưới, cô chính thức bắt tay vào thực hiện. Riêng chiếc áo dài cưới, Nga cẩn thận đặt may để giống nhất với chiếc áo dài mẹ từng mặc năm nào.

“Tôi tìm mua hoa giả, thảm cỏ nhân tạo, phụ kiện trang trí, đi in phông họa tiết... Bạn bè giúp tôi hái hoa lay ơn, hàng xóm cho cây cao kiểng, đủng đỉnh, người thân hỗ trợ chặt tre dựng cổng cưới, em gái thì đi chở mấy đụn rơm... Mỗi người một việc, ai cũng nhiệt tình góp sức để tôi có được đám cưới đúng như ý nguyện”, Nga chia sẻ.

Trong lúc trang trí, Nga không dám hình dung trước thành quả, nhưng khi mọi thứ hoàn thiện, cô thực sự ngỡ ngàng. Với sự góp sức của mọi người, Nga đã có một không gian cưới độc đáo, tái hiện trọn vẹn không khí đám cưới xưa với những nét cổ điển khó lẫn.

Không gian cưới được trang trí theo phong cách thập niên 90





Trong ngày cưới, Nga hồi hộp chờ đợi phản ứng của mọi người và liên tục nghe những lời khen: “Đẹp quá”, “Đặc biệt quá”… Khách mời hào hứng chụp ảnh kỷ niệm bên cổng cưới và không gian mang đậm phong cách xưa.

Hình ảnh cô dâu trong tà áo dài, đội voan cưới, trang điểm theo phong cách thập niên 90 khiến nhiều người thích thú.

“Khi tôi bước ra trong bộ áo dài đặc biệt, chú rể rất bất ngờ. Mẹ tôi cũng thấy lại chính mình của ngày xưa qua dáng vẻ con gái. Chiếc áo dài cưới được mọi người khen ngợi rất nhiều… Và đó là điều tôi thấy ý nghĩa nhất sau tất cả những gì đã làm”, Nga chia sẻ.

Nga đã có một đám cưới trọn vẹn





Trong không gian đậm chất cổ xưa, nghi thức khiến cô dâu An Giang hồi hộp và xúc động nhất là lễ thượng đăng. Khoảnh khắc cùng bạn đời thắp sáng cặp nến long phụng do nhà trai mang đến để dâng lên bàn thờ gia tiên, Nga cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

“Thấy đôi nến cháy đều và sáng đẹp, tôi càng thêm tin tưởng vào hôn nhân của mình”, Nga chia sẻ.

Chuyện tình 12 năm chung trường, chung lớp

Kim Nga và Văn Minh cùng sinh ra và lớn lên ở xã Mỹ Hòa Hưng, hai nhà cách nhau 2km. Cặp đôi học chung lớp, chung trường suốt 12 năm phổ thông.

Từ bạn bè trở thành người yêu với Nga và Minh là cả một hành trình nhiều kỷ niệm đẹp và cũng nhiều trắc trở.

Nga nhớ mãi những ngày được cậu bạn cùng lớp đưa đón đi học, những lần dỗi dằn không cho bạn trai cầm giúp chiếc cặp sách và cả những buổi hẹn hò chớp nhoáng trên quãng đường đến trường...

Cặp đôi có 12 năm chung lớp

“Chúng tôi cũng cãi nhau nhiều vì những chuyện vụn vặt nhưng lần nào cũng hòa giải nhanh vì sợ đối phương tổn thương. Đã có lúc, tôi mơ hồ không biết chuyện tình này sẽ đi được đến bước nào nhưng sau tất cả, hai đứa cảm thấy cần nhau nên quyết định về chung một nhà”, Nga kể.

Ngày cưới, chú rể đem xe lôi đến rước cô dâu về dinh. Ngày vui của họ cũng là ngày xóm làng tưng bừng bởi những điều dễ thương cả hai kỳ công chuẩn bị.

Gần một năm về chung nhà, Nga thấy mình được chồng yêu thương và chiều chuộng nhiều hơn trước.

Dù sống chung với bố mẹ chồng, cô chưa từng thấy e ngại hay gò bó. Ngược lại, Nga thoải mái sống theo cách mình muốn, theo đuổi công việc yêu thích, nhờ có sự đồng lòng của chồng cùng tình thương và sự thấu hiểu từ ba mẹ chồng.