Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, về già phần lớn sẽ buồn thảm

Thứ bảy, 07:19 20/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khi về già có khổ hay sướng, hãy nhìn vào tuổi 55! Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, tuổi già phần lớn sẽ buồn thảm…

Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, về già phần lớn sẽ buồn thảm - Ảnh 1.6 việc 'ngu ngốc' nhất khi về hưu, điều thứ ba có đến 80% người vẫn đang làm

GĐXH - Sau khi về hưu, có người sống một cuộc đời bình lặng, ổn định. Nhưng cũng có người lại “quậy phá”, khiến sức khỏe suy sụp, tiền bạc cũng tiêu tan.

Tuổi 55 là một cột mốc quan trọng trong đời. Đây là lúc để thấu hiểu một số chuyện và nhìn nhận rõ một số người. Nếu ở tuổi này mà bạn vẫn chưa có được 3 thứ dưới đây, cuộc sống về già phần lớn sẽ trở nên cô quạnh, buồn thảm.

3 thứ cần có sau tuổi 55 để về già không cô quạnh, buồn thảm

1. Có khả năng sống một mình: Hạn chế xã giao, tập trung vào bản thân

Sau 55 tuổi, nhiều người sẽ trải qua quá trình vòng tròn xã giao dần thu hẹp.

Khi bước vào tuổi trung niên, bạn có thể nhận thấy bạn bè xung quanh ngày càng ít đi, những người từng thường xuyên liên lạc giờ trở nên xa cách. Lúc này, khả năng sống một mình trở nên đặc biệt quan trọng.

Sống một mình không phải là cô đơn, mà là tách mình ra khỏi sự ồn ào của thế giới bên ngoài, tập trung vào sự bình yên nội tâm và sự trưởng thành của bản thân. Khả năng này giúp bạn dễ dàng nhìn lại chặng đường đời của mình, tái khám phá giá trị và ý nghĩa của cuộc sống. Điều này sẽ giúp bạn đối mặt với những sóng gió cuộc đời khi về già một cách điềm tĩnh hơn.

Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, về già phần lớn sẽ buồn thảm - Ảnh 2.

Hạn chế những cuộc xã giao không cần thiết giống như việc “thanh lọc” cuộc sống của chính mình. Hãy vứt bỏ những cuộc tiếp đãi phức tạp và những mối quan hệ giả dối, tập trung vào thế giới nội tâm của bạn. Lắng nghe tiếng nói từ trái tim, tìm thấy con người thật sự của mình.

Một trong những khả năng quan trọng nhất mà một người trung niên nên có, chính là ưu tiên tập trung vào cuộc đời của mình.

Một cuộc hành trình khám phá thực sự không phải là đi tìm cảnh quan mới, mà là có một cái nhìn mới. Khi chúng ta học được cách sống một mình, chúng ta sẽ có thể nhìn nhận thế giới và bản thân với một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ.

2. Có một cơ thể khỏe mạnh: Kiên trì vận động, tái tạo bản thân

Vận động là cách tốt nhất để tái tạo cơ thể.

Kiên trì vận động điều độ không chỉ giúp duy trì vóc dáng thon gọn mà còn làm chậm lại bước chân của tuổi già.

Khi bước vào tuổi trung niên, có tiền, có quyền, có nhà, có xe đều không phải là hạnh phúc thực sự. Có một cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật, không lo âu mới là hạnh phúc đích thực. Người như vậy mới là người chiến thắng thực sự trong cuộc đời.

Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, về già phần lớn sẽ buồn thảm - Ảnh 3.

Nửa sau cuộc đời, thứ cần phải cạnh tranh là sức khỏe. Ảnh minh họa: Shutterstock

Nếu ở tuổi 55 mà vẫn không chú ý giữ gìn sức khỏe, phung phí sức khỏe một cách tùy tiện, thì sau này tình trạng cơ thể sẽ ngày càng xấu đi.

Cơ thể con người giống như một cỗ máy không ngừng vận hành. Khi các bộ phận của cơ thể hoàn toàn hỏng hóc, con người sẽ trở nên vô dụng.

Nửa sau cuộc đời, thứ cần phải cạnh tranh là sức khỏe. Không có sức khỏe, mọi thứ đều là vô nghĩa.

Cuộc sống nằm ở sự vận động, sức khỏe đến từ sự rèn luyện.

Hãy nhớ rằng, người có vận động và người không vận động sẽ có một cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Có một cơ thể khỏe mạnh, bạn mới có thể tận hưởng nhiều tự do và niềm vui hơn khi về già, không bị bệnh tật làm phiền và thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống.

3. Có cảnh giới biết quên: Học cách buông bỏ, chữa lành bản thân

Người có thể buông bỏ quá khứ mới thật sự đạt được sự tự do trong tâm hồn.

Biết quên không chỉ là một cảnh giới mà còn là một khả năng tự chữa lành, giúp bạn thoát khỏi bóng tối của quá khứ, ôm lấy cuộc sống hiện tại và chào đón những khả năng của tương lai.

Hạnh phúc khi về già có hay không, mấu chốt nằm ở việc điều chỉnh tâm thái và hoàn thiện bản thân ở giai đoạn trước và sau tuổi 55. Học cách quên đi những điều không tốt đẹp, luôn điều chỉnh tốt tâm trạng, mới có thể thực sự chữa lành bản thân.


Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, về già phần lớn sẽ buồn thảm - Ảnh 4.

Mọi phiền muộn, dù bắt đầu từ lúc nào, cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành quá khứ.

Khi còn trẻ, trí nhớ quá tốt, một chút phiền muộn, một chút oán giận cũng đủ để làm bản thân mệt mỏi rất lâu. Khi có tuổi, con người mới dần cảm nhận được cảnh giới của sự “quên”.

Cái gọi là cuộc đời, càng so đo, càng phiền muộn. Ngược lại, quên đi quá khứ, bạn sẽ giải thoát được chính mình.

Người thực sự có trí tuệ đều có một trái tim biết quên và tự chữa lành, có thể gột sạch bụi bẩn và buông bỏ chuyện đã qua.

Cuộc sống chỉ có một lần, đời người không có buổi diễn tập. Hối tiếc lớn nhất của một người khi về già là đã không sống một lần cho chính mình.

Cuộc sống rồi cũng sẽ có ngày kết thúc, không ai biết chắc mình sẽ về đâu để lá rụng về cội.

Trước khi số phận đến đích, bạn lựa chọn cuộc đời mình như thế nào, thì cuộc đời bạn sẽ có màu sắc đó.

Hãy luôn nhớ một điều: dù bạn đưa ra quyết định gì, bản thân bạn là người quan trọng nhất. Đừng để người khác can thiệp vào lựa chọn của bạn. Trên đường đời, đừng đi chệch hướng, hãy bước đi trên con đường đúng đắn.

Mong rằng những ngày tháng sắp tới của bạn, hãy sống thật tốt, bước đi thật vững, đừng phụ lại chặng đường đẹp như tranh vẽ này.

M.Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Đời người có 4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn, đáng tiếc là nhiều người vẫn đang làm

Đời người có 4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn, đáng tiếc là nhiều người vẫn đang làm

6 việc 'ngu ngốc' nhất khi về hưu, điều thứ ba có đến 80% người vẫn đang làm

6 việc 'ngu ngốc' nhất khi về hưu, điều thứ ba có đến 80% người vẫn đang làm

Tính toán nghỉ hưu sớm để sống an nhàn, ai ngờ tuổi già lại đầy sóng gió

Tính toán nghỉ hưu sớm để sống an nhàn, ai ngờ tuổi già lại đầy sóng gió

Người có phúc khí khi về già sẽ có 3 đặc điểm này

Người có phúc khí khi về già sẽ có 3 đặc điểm này

Sau khi nghỉ hưu: Tự trả lời 10 câu hỏi này để biết cuộc sống của bạn có thực sự an ổn hay không?

Sau khi nghỉ hưu: Tự trả lời 10 câu hỏi này để biết cuộc sống của bạn có thực sự an ổn hay không?

Cùng chuyên mục

Top con giáp nữ 'ế bằng thực lực' vì quá nguyên tắc trong tình yêu

Top con giáp nữ 'ế bằng thực lực' vì quá nguyên tắc trong tình yêu

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, sự nhường nhịn đôi khi là chất keo gắn kết để mối quan hệ trở nên bền chặt. Thế nhưng, có những con giáp nữ lại đặt ra nguyên tắc quá cao, không chịu lùi bước dù chỉ một lần.

Lương hưu 14 triệu/tháng, cụ ông vẫn trả tiền khi đến nhà con ăn cơm: Dụng ý đằng sau khiến ai cũng bất ngờ

Lương hưu 14 triệu/tháng, cụ ông vẫn trả tiền khi đến nhà con ăn cơm: Dụng ý đằng sau khiến ai cũng bất ngờ

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Trong xã hội hiện đại, lương hưu không chỉ là điểm tựa tài chính giúp người cao tuổi sống an nhàn, mà còn trở thành công cụ thể hiện sự quan tâm đến con cháu nếu biết cách sử dụng hợp lý.

4 kiểu cha mẹ nuôi dạy con cực kỳ thông minh, cư dân mạng phải thốt lên: 'Đỉnh của chóp!'

4 kiểu cha mẹ nuôi dạy con cực kỳ thông minh, cư dân mạng phải thốt lên: 'Đỉnh của chóp!'

Nuôi dạy con - 13 giờ trước

GĐXH - Cách xử lý trong nuôi dạy con của các bậc cha mẹ này khiến ai cũng thán phục và phải thốt lên đây là "Đỉnh cao của việc nuôi dạy con!".

Bé gái biến mất khi mẹ đi chợ, 44 năm sau mới vỡ òa trong giây phút đoàn tụ

Bé gái biến mất khi mẹ đi chợ, 44 năm sau mới vỡ òa trong giây phút đoàn tụ

Gia đình - 14 giờ trước

Sau 44 năm tìm kiếm không ngừng nghỉ, bà Han Tae-soon ở Anyang đã được đoàn tụ với cô con gái Kyung-ha thất lạc từ lâu.

Những cung hoàng đạo luôn nói 'Mình ổn' dù trong lòng đang bão tố

Những cung hoàng đạo luôn nói 'Mình ổn' dù trong lòng đang bão tố

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Trong 12 chòm sao, có những cung hoàng đạo không bao giờ dễ dàng để người khác nhìn thấy thế giới nội tâm của họ.

Đại gia bất động sản òa khóc ở viện dưỡng lão khi gặp người làm nghề 'con thuê'

Đại gia bất động sản òa khóc ở viện dưỡng lão khi gặp người làm nghề 'con thuê'

Gia đình - 22 giờ trước

Bước chân vào công việc làm "con thuê", Akai nhận ra cô đơn ở tuổi già không liên quan gì đến danh tiếng hay địa vị. Ngay cả những đại gia cũng không tránh khỏi cảnh ngộ này.

Đời người có 4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn, đáng tiếc là nhiều người vẫn đang làm

Đời người có 4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn, đáng tiếc là nhiều người vẫn đang làm

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Theo câu ngạn ngữ cổ, “bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”. Đời người có 4 điều không nên nói, tuân thủ những nguyên tắc này sẽ giúp cuộc sống suôn sẻ và ý nghĩa hơn.

6 việc 'ngu ngốc' nhất khi về hưu, điều thứ ba có đến 80% người vẫn đang làm

6 việc 'ngu ngốc' nhất khi về hưu, điều thứ ba có đến 80% người vẫn đang làm

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi về hưu, có người sống một cuộc đời bình lặng, ổn định. Nhưng cũng có người lại “quậy phá”, khiến sức khỏe suy sụp, tiền bạc cũng tiêu tan.

3 cách phản hồi khôn ngoan của người EQ cao khi sếp hỏi 'Làm việc mệt không?'

3 cách phản hồi khôn ngoan của người EQ cao khi sếp hỏi 'Làm việc mệt không?'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người sở hữu EQ cao luôn biết cách lựa chọn lời nói khôn khéo để vừa thể hiện sự chuyên nghiệp, vừa ghi điểm trong mắt sếp.

Cung hoàng đạo có khả năng giữ bình tĩnh giỏi nhất

Cung hoàng đạo có khả năng giữ bình tĩnh giỏi nhất

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo lại nổi bật bởi sự điềm đạm, khả năng kiểm soát cảm xúc và tư duy sáng suốt trong mọi tình huống.

Xem nhiều

Cung hoàng đạo có khả năng giữ bình tĩnh giỏi nhất

Cung hoàng đạo có khả năng giữ bình tĩnh giỏi nhất

Gia đình

GĐXH - Có những cung hoàng đạo lại nổi bật bởi sự điềm đạm, khả năng kiểm soát cảm xúc và tư duy sáng suốt trong mọi tình huống.

3 điểm chung ở những gia đình nuôi dạy con cái xuất sắc: Chỉ cần có 1 trong số đó, con bạn cũng đã trở nên ưu tú

3 điểm chung ở những gia đình nuôi dạy con cái xuất sắc: Chỉ cần có 1 trong số đó, con bạn cũng đã trở nên ưu tú

Nuôi dạy con
Đừng hỏi 3 câu này khi đón con ở trường mẫu giáo nếu không muốn hủy hoại cảm xúc và nhận thức của con

Đừng hỏi 3 câu này khi đón con ở trường mẫu giáo nếu không muốn hủy hoại cảm xúc và nhận thức của con

Nuôi dạy con
Ngoại hình của con được 'định hình' ở tuổi nào?: Muốn con 'càng lớn càng đẹp', đừng bỏ qua 2 việc này

Ngoại hình của con được 'định hình' ở tuổi nào?: Muốn con 'càng lớn càng đẹp', đừng bỏ qua 2 việc này

Nuôi dạy con
Tính cách của người mẹ quyết định số phận con cái: 4 kiểu mẹ này là đáng sợ nhất!

Tính cách của người mẹ quyết định số phận con cái: 4 kiểu mẹ này là đáng sợ nhất!

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top