Để biết một người có phúc khí hay không, hãy nhìn vào 3 điều này

Phúc khí là điều may mắn của một con người, giúp người ta gặp dữ hóa lành, công thành danh toại.

Có những người, tuy khởi đầu không tốt, nhưng có khả năng biến những "lá bài" xấu thành lá bài đẹp. Những năng lực và tư duy này hoàn toàn có thể học hỏi, vun đắp để cuộc sống tốt hơn.

Để cuộc đời thêm phúc khí, không thể thiếu 3 năng lực sau.

3 đặc điểm của người có phúc khí

1. Năng lực tránh rủi ro

Muốn sống một đời tốt đẹp, khả năng dự đoán và tránh rủi ro là vô cùng quan trọng.

Bởi vì rủi ro có thể gây ra mất mát về tiền bạc, tổn hại về sức khỏe, thậm chí có thể thay đổi số phận và khiến con người không thể gượng dậy được nữa.

Có những người tuy không có tài năng lớn, nhưng khả năng tránh rủi ro lại rất giỏi, thì cuộc sống của họ cũng sẽ không quá tệ.

Giống như cuộc sống hiện tại, nếu một người không mắc nợ thì dù anh ta không giàu có, cuộc sống vẫn được coi là tạm ổn. Đó chính là nhờ anh ta đã tránh được rủi ro tài chính.

Tương tự, khi một người lựa chọn bạn đời, anh ta chọn một người không có thói quen xấu, không tiêu tiền hoang phí và nhân cách không có vấn đề lớn. Vậy thì, cuộc sống của họ phần lớn sẽ không tệ. Đây là cách họ tránh được rủi ro trong việc chọn người.

Muốn có phúc khí trong đời, không nhất thiết phải dựa vào việc kiếm thật nhiều tiền, mà năng lực tránh rủi ro thực ra cũng rất quan trọng. Khi đã tránh được rủi ro hôn nhân hay rủi ro đầu tư, người đó sẽ tránh được nhiều tổn thất hơn.

2. Gánh nặng ít hơn

Một người có ít gánh nặng, họ sẽ ít bị hao mòn về thể chất và gánh nặng tâm lý cũng thấp hơn.

So với những người cùng trang lứa, họ sống nhẹ nhàng, tự do hơn và chỉ số hạnh phúc cũng cao hơn.

Gánh nặng này có thể bao gồm gánh nặng kinh tế, gánh nặng tâm lý, gánh nặng về sức khỏe, gánh nặng công việc, v.v.

Một người phụ nữ sau giờ làm lại phải kèm con học bài, nấu ăn, giặt giũ. Cô ấy bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Và bây giờ, cô ấy còn phải chăm sóc bố mẹ đang bị ốm. Có thể nói, thời gian rảnh của chị ấy gần như không có. Gánh nặng chồng chất lên vai.

Một người có ít gánh nặng, họ sẽ ít bị hao mòn về thể chất và gánh nặng tâm lý cũng thấp hơn. Ảnh minh họa

Trong khi đó, một người khác chỉ cần lo cho cuộc sống của bản thân là đủ. Bạn nói xem, gánh nặng của ai nặng hơn?

Về kinh tế cũng vậy. Một người phải trả khoản vay, chi tiêu cho con cái và lo toan cho gia đình. Còn người kia, chỉ cần nuôi sống bản thân là đủ.

Bạn nói xem, ai có gánh nặng nhẹ hơn?

Có một câu nói rất hay: "Người có gánh nặng trên vai quá nặng thì không thể đi xa". Đừng đánh giá quá cao năng lực của bản thân mà tự chuốc lấy quá nhiều gánh nặng.

3. Người biết tự quản lý bản thân

Đời người đôi khi cần đến khả năng tự quản lý bản thân.

Người có khả năng tự quản lý thường duy trì được sức khỏe tốt hơn và tình hình tài chính cũng ổn định hơn. Điều này chắc chắn cho thấy họ có chất lượng cuộc sống cao hơn.

Ví dụ, một người biết tự quản lý sẽ nhận ra sức khỏe đang đi xuống hay cân nặng đang tăng lên. Sau đó, họ sẽ can thiệp để thay đổi tình hình.

Hơn nữa, họ sẽ duy trì sự cân bằng tài chính. Nếu giai đoạn này chi tiêu vượt mức, giai đoạn tiếp theo họ sẽ nỗ lực kiếm tiền và tiết kiệm hơn.

Tự quản lý là một sự yêu cầu nghiêm khắc với chính mình, là lời nhắc nhở để bản thân duy trì trạng thái tốt hơn.

Muốn sống một đời tốt hơn, đôi khi phải tránh được rất nhiều lựa chọn sai lầm, tránh được những rủi ro trong đời.

Giống như Warren Buffett vậy. Ông đã ăn một chiếc hamburger rất ngon, nên ông sẽ không lãng phí thời gian và năng lượng để thử đồ ăn ở những nhà hàng khác. Thay vào đó, ông sẽ kiên trì ăn chiếc hamburger đó để giảm thiểu rủi ro.