Để biết một người có phúc khí hay không, hãy nhìn vào 3 điều này
GĐXH - Phúc khí trong đời người, một phần đến từ số phận, phần còn lại đến từ sự lựa chọn và năng lực của chính bản thân.
Phúc khí là điều may mắn của một con người, giúp người ta gặp dữ hóa lành, công thành danh toại.
Có những người, tuy khởi đầu không tốt, nhưng có khả năng biến những "lá bài" xấu thành lá bài đẹp. Những năng lực và tư duy này hoàn toàn có thể học hỏi, vun đắp để cuộc sống tốt hơn.
Để cuộc đời thêm phúc khí, không thể thiếu 3 năng lực sau.
3 đặc điểm của người có phúc khí
1. Năng lực tránh rủi ro
Muốn sống một đời tốt đẹp, khả năng dự đoán và tránh rủi ro là vô cùng quan trọng.
Bởi vì rủi ro có thể gây ra mất mát về tiền bạc, tổn hại về sức khỏe, thậm chí có thể thay đổi số phận và khiến con người không thể gượng dậy được nữa.
Có những người tuy không có tài năng lớn, nhưng khả năng tránh rủi ro lại rất giỏi, thì cuộc sống của họ cũng sẽ không quá tệ.
Giống như cuộc sống hiện tại, nếu một người không mắc nợ thì dù anh ta không giàu có, cuộc sống vẫn được coi là tạm ổn. Đó chính là nhờ anh ta đã tránh được rủi ro tài chính.
Tương tự, khi một người lựa chọn bạn đời, anh ta chọn một người không có thói quen xấu, không tiêu tiền hoang phí và nhân cách không có vấn đề lớn. Vậy thì, cuộc sống của họ phần lớn sẽ không tệ. Đây là cách họ tránh được rủi ro trong việc chọn người.
Muốn có phúc khí trong đời, không nhất thiết phải dựa vào việc kiếm thật nhiều tiền, mà năng lực tránh rủi ro thực ra cũng rất quan trọng. Khi đã tránh được rủi ro hôn nhân hay rủi ro đầu tư, người đó sẽ tránh được nhiều tổn thất hơn.
2. Gánh nặng ít hơn
Một người có ít gánh nặng, họ sẽ ít bị hao mòn về thể chất và gánh nặng tâm lý cũng thấp hơn.
So với những người cùng trang lứa, họ sống nhẹ nhàng, tự do hơn và chỉ số hạnh phúc cũng cao hơn.
Gánh nặng này có thể bao gồm gánh nặng kinh tế, gánh nặng tâm lý, gánh nặng về sức khỏe, gánh nặng công việc, v.v.
Một người phụ nữ sau giờ làm lại phải kèm con học bài, nấu ăn, giặt giũ. Cô ấy bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Và bây giờ, cô ấy còn phải chăm sóc bố mẹ đang bị ốm. Có thể nói, thời gian rảnh của chị ấy gần như không có. Gánh nặng chồng chất lên vai.
Trong khi đó, một người khác chỉ cần lo cho cuộc sống của bản thân là đủ. Bạn nói xem, gánh nặng của ai nặng hơn?
Về kinh tế cũng vậy. Một người phải trả khoản vay, chi tiêu cho con cái và lo toan cho gia đình. Còn người kia, chỉ cần nuôi sống bản thân là đủ.
Bạn nói xem, ai có gánh nặng nhẹ hơn?
Có một câu nói rất hay: "Người có gánh nặng trên vai quá nặng thì không thể đi xa". Đừng đánh giá quá cao năng lực của bản thân mà tự chuốc lấy quá nhiều gánh nặng.
3. Người biết tự quản lý bản thân
Đời người đôi khi cần đến khả năng tự quản lý bản thân.
Người có khả năng tự quản lý thường duy trì được sức khỏe tốt hơn và tình hình tài chính cũng ổn định hơn. Điều này chắc chắn cho thấy họ có chất lượng cuộc sống cao hơn.
Ví dụ, một người biết tự quản lý sẽ nhận ra sức khỏe đang đi xuống hay cân nặng đang tăng lên. Sau đó, họ sẽ can thiệp để thay đổi tình hình.
Hơn nữa, họ sẽ duy trì sự cân bằng tài chính. Nếu giai đoạn này chi tiêu vượt mức, giai đoạn tiếp theo họ sẽ nỗ lực kiếm tiền và tiết kiệm hơn.
Tự quản lý là một sự yêu cầu nghiêm khắc với chính mình, là lời nhắc nhở để bản thân duy trì trạng thái tốt hơn.
Muốn sống một đời tốt hơn, đôi khi phải tránh được rất nhiều lựa chọn sai lầm, tránh được những rủi ro trong đời.
Giống như Warren Buffett vậy. Ông đã ăn một chiếc hamburger rất ngon, nên ông sẽ không lãng phí thời gian và năng lượng để thử đồ ăn ở những nhà hàng khác. Thay vào đó, ông sẽ kiên trì ăn chiếc hamburger đó để giảm thiểu rủi ro.
Phụ nữ hạnh phúc thường có 5 thói quen quan trọngGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc sống hiện đại, hạnh phúc không chỉ được đo bằng sự đủ đầy về vật chất mà còn là trạng thái tinh thần tích cực, lành mạnh và bền vững.
Điểm mặt các cung hoàng đạo nhân hậu, làm việc thiện không cần báo đápGia đình - 14 giờ trước
GĐXH - Những cung hoàng đạo này tỏa sáng nhờ tấm lòng bao dung và thiện lương, lan tỏa năng lượng tích cực, trở thành nguồn cảm hứng cho những ai xung quanh.
Công thức của người Do Thái để vực dậy khi cuộc đời bế tắcGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc đời, không ai tránh khỏi những thử thách và sóng gió. Có người chọn đối diện để vượt qua, có người lại để khó khăn đánh gục. Chính thái độ sống sẽ quyết định tương lai tươi sáng hay u tối.
Điều thực sự tổn hại đến 'âm đức' không chỉ là làm việc xấu, mà còn là 4 loại 'ác niệm' mang tính thói quen nàyGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe đến cụm từ "tổn hại âm đức". Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần không làm điều xấu thì sẽ không gặp vấn đề gì.
Người cha gây tranh cãi khi trả tiền để con gái chịu liên lạc với bố mẹGia đình - 17 giờ trước
Một người đàn ông ở tỉnh Hồ Bắc hứa cho con gái đi học xa nhà thêm 500 NDT (1,8 triệu đồng) mỗi tháng để giữ liên lạc hằng ngày.
Quy luật 80/20: Chìa khóa thăng tiến bền vững của người EQ caoGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người EQ cao có thể không quá xuất sắc về chuyên môn nhưng lại được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp yêu mến và dễ thăng tiến.
Chân dung các cung hoàng đạo nhân duyên kém: Càng tài giỏi càng dễ bị 'xa lánh'Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao sở hữu cá tính mạnh mẽ và nhiều điểm nổi bật, nhưng lại không giỏi hòa nhập, khó duy trì các mối quan hệ lâu dài, từ đó nhân duyên ngày càng kém.
Vì sao nói 'không ai giàu quá 3 đời': Lý do không chỉ là tiền bạc mà là thứ nhiều người dễ bỏ qua nhấtNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Ngoài tiền bạc, chúng ta còn có thể để lại gì cho con cái? Khi chúng ta nói về việc "gia truyền", hãy nghĩ ít hơn về "tôi phải để lại bao nhiêu tiền" mà hãy nghĩ nhiều hơn về "tôi muốn để lại một người như thế nào".
3 'chỗ nguy hiểm' mà người già khôn ngoan tuyệt đối không tiêu tiền vào để nghỉ hưu an nhànGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Tiền bạc luôn là vấn đề khiến nhiều người trăn trở, đặc biệt khi bước vào tuổi xế chiều.
Lấy vợ cùng xóm, chàng rể tuần 3 lần bê mâm cơm sang ăn cùng bố vợGia đình - 1 ngày trước
Chàng trai Phú Thọ lấy vợ cùng xóm, cách nhà 200m. Vài năm sau, anh cất căn nhà mới gần hơn với nhà bố mẹ vợ.
Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên đượcNuôi dạy con
GĐXH - Kiểu giáo dục "kể khổ" này, tưởng để con sớm hiểu hoàn cảnh kinh tế gia đình mà phấn đấu, đâu ngờ mang lại gánh nặng tâm lý nặng nề cho con.