Làm sao để nhà luôn thơm? Bí quyết đánh thức tài lộc cho không gian sống

Tác động của mùi hương đến tâm linh

Theo quan niệm tâm linh, mùi hương có khả năng kết nối với cõi vô hình, chiêu cảm các nguồn năng lượng tích cực và xua đuổi tà khí. Ví dụ, trầm hương từ ngàn xưa đã được dùng trong các nghi lễ thờ cúng, thiền định bởi khả năng thanh lọc không gian và làm dịu tâm trí, giúp con người dễ dàng đạt đến trạng thái tĩnh tâm, khai mở trí tuệ.

Một mùi hương dễ chịu, phù hợp với bản mệnh và không gian sẽ giúp gia chủ luôn cảm thấy thoải mái, thư thái, từ đó tinh thần minh mẫn, đưa ra những quyết định sáng suốt trong công việc và cuộc sống. Ngược lại, một mùi hương khó chịu, ôi tạp hoặc không phù hợp có thể gây ra cảm giác bồn chồn, lo lắng, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tài vận. Hãy luôn nhớ rằng, tâm an vạn sự an, và mùi hương chính là một yếu tố quan trọng để nuôi dưỡng sự an lành đó.

Trong văn hóa tâm linh của Phật giáo, trầm hương được suy tôn như là "mùi hương của niết bàn", đặc biệt là hương kỳ nam – loại hương "đắt đỏ" bậc nhất và thường chỉ dùng trong những nghi thức quan trọng của Phật giáo. Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, Phật giáo Tây Tạng sử dụng trầm hương trong khi thiền để tạo được sự tĩnh tại, tăng cường sự tập trung và tạo nên sự yên tĩnh, thanh tịnh, khởi động sự nhạy bén của giác quan và mở ra thế giới quan riêng của mỗi người.

Theo quan niệm tâm linh, mùi hương có khả năng kết nối với cõi vô hình, chiêu cảm các nguồn năng lượng tích cực và xua đuổi tà khí.

Có thể nói, hương thơm của trầm hương giúp làm sạch không gian xung quanh, giúp thức tỉnh người thiền và tạo ra sự thư thái, tĩnh lặng trong tâm hồn. Bên cạnh đó, hương thơm của trầm cũng giúp gạt bỏ những ý nghĩ về bộn bề cuộc sống, giảm bớt những căng thẳng, lo toan của con người và đưa họ vào trạng thái tốt nhất trong không gian thiền định.

Theo VTC News, việc tăng cường năng lượng nến bằng cách kết hợp giữa màu sắc, hình dạng, hương thơm của nến, sẽ giúp căn phòng sinh động và cũng đạt được hiệu quả cao nhất về phong thủy. Bạn có thể dùng cách thắp nến sát nhau gần cửa ra vào. Nếu thích nến thơm có thể chọn mùi hoa oải hương, bạc hà hay hương cam.

Mẹo giúp ngôi nhà của bạn luôn có mùi thơm

"Hãy làm đồ trang trí có mùi riêng"

Cũng theo VTC News, Aya Bradley, chuyên gia thiết kế nhà cửa, cây trồng trong nhà và Biên tập viên DIY tại The Golden đã từng đưa ra lời khuyên: "Hãy làm đồ trang trí có mùi của riêng bạn! Trộn bột táo, quế và keo trắng cũ thông thường. Sau đó, sử dụng một cây lăn để làm phẳng các phần của hỗn hợp giữa màng bọc thực phẩm. Sau đó, bạn có thể sử dụng khuôn cắt bánh quy để tạo các hình dạng bạn muốn. Dùng ống hút chọc một lỗ ở trên cùng để sau này bạn có thể gắn dây vào. Nấu chúng trong lò cho đến khi chúng cứng lại".

Mùi hương phong thủy là sự ứng dụng các loại hương thơm tự nhiên, mang năng lượng đặc biệt để điều hòa khí trường, cân bằng âm dương trong không gian sống.

Điều này không chỉ không độc hại và cũng dễ dàng tự tạo, mà những thiết kế tự làm này còn có tác dụng trang trí cho cây hoặc lò sưởi của bạn.

Tạo hỗn hợp hương thơm tự nhiên

Nếu bạn đang tìm kiếm cách tự làm hương thơm mà đậm chất tự nhiên, hãy thử tạo hỗn hợp có mùi thơm của riêng bạn. Bắt đầu với toàn bộ trái cây và thảo mộc có hương thơm tuyệt vời, ví dụ như cam, thông, quế, táo...

Bạn cũng có thể sử dụng trái cây sấy khô đã nướng để làm vòng hoa có mùi thơm, xâu lại với nhau bằng kim và dây bện. Tuy nhiên, cần thận trọng về việc làm này để chúng không trở nên quá áp đảo về màu sắc và mùi hương. Đôi khi ít có thể sẽ hoàn hảo hơn là nhiều.

Chọn mùi hương theo bản mệnh

Mỗi người sinh ra đều mang một bản mệnh Ngũ Hành. Việc lựa chọn mùi hương tương sinh hoặc tương hợp với bản mệnh sẽ giúp tăng cường năng lượng cá nhân, hóa giải những điều bất lợi.

Mệnh Kim: Nên chọn mùi hương thuộc hành Thổ (tương sinh) như hoắc hương, vetiver để bồi đắp, hoặc hành Kim (tương hợp) như bạch đàn, bạc hà để tăng cường sự minh mẫn.

Mệnh Mộc: Hợp với mùi hương thuộc hành Thủy (tương sinh) như hoa nhài, sen hoặc hành Mộc (tương hợp) như gỗ đàn hương, trầm hương để phát triển, tăng trưởng.

Mệnh Thủy: Ưu tiên mùi hương thuộc hành Kim (tương sinh) như bạc hà, đinh hương hoặc hành Thủy (tương hợp) như hoa nhài, ngọc lan tây để tăng cường sự linh hoạt, may mắn.

Mệnh Hỏa: Phù hợp với mùi hương thuộc hành Mộc (tương sinh) như gỗ đàn hương, hương thảo hoặc hành Hỏa (tương hợp) như quế, cam để kích hoạt nhiệt huyết, danh tiếng.

Mệnh Thổ: Nên chọn mùi hương thuộc hành Hỏa (tương sinh) như quế, gừng hoặc hành Thổ (tương hợp) như hoắc hương, vetiver để củng cố sự ổn định, tài sản.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Có nên thắp hương hàng ngày không, thắp vào giờ nào và lưu ý gì để gia đạo được bình an GĐXH - Thắp hương đúng cách không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn giúp mang lại may mắn, bình an cho gia đình. Tuy nhiên, việc chọn thời điểm và tần suất thắp hương cần tuân theo những nguyên tắc phong thủy nhất định.

Cây điều hòa không khí vừa tốt cho sức khỏe lại mang ý nghĩa phong thủy bình an cho gia đạo GĐXH - Cây hoa ngọc lan không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng, mà còn mang trong mình hương thơm dễ chịu và nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Vậy trồng cây này trước nhà có tốt không, có phù hợp không? Hãy đọc bài viết này.