Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm
GĐXH - Dù bước sang tuổi 44 nhưng làn da của Mỹ Tâm vẫn trẻ đẹp, không khuyết điểm. Mới đây, khi biểu diễn ở đại lễ A80, nhan sắc nữ ca sĩ gốc Đà Năng được khen ngày càng "hack tuổi".
Đây mới là cách làm đẹp da và tóc với bia không tốn tiền ra tiệmĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Làm đẹp bằng bia không chỉ giúp cung cấp thêm các chất ẩm, mà còn có thể cấp nước cho da. Các thành chất kháng khuẩn chứa trong bia sẽ giúp bạn giảm thiểu tình trạng da bị nổi mụn trứng cá.
Tư thế gội đầu đúng giúp tóc chắc khỏe, hạn chế gãy rụng, khô xơĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Một số người thường cúi đầu xuống khi gội, trong khi nhiều người lại ngửa ra sau.Tư thế nào là tốt nhất để mái tóc luôn chắc khỏe, óng mượt và hạn chế tối gãy rụng, khô xơ? Hãy đọc bài viết sau để có cách chăm sóc tóc hiệu quả.
Cách trị tàn nhang bằng cà chua cực đơn giảnĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách trị tàn nhang bằng cà chua một cách đơn giản và hiệu quả, giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da đều màu và rạng rỡ.
Cách làm đẹp bằng lá tía tô đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho làn daĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện nay có nhiều phương pháp ứng dụng lá tía tô trong làm đẹp da. Chị em sẽ có thêm cách làm đẹp vừa an toàn vừa hiệu quả mà giá cả lại phải chăng, tối ưu hóa hình thức làm đẹp bằng mỹ phẩm, dược mỹ phẩm hay công nghệ làm đẹp.
Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'Chăm sóc da - 6 ngày trước
GĐXH - Đinh Thúy Hà mới đây vào vai diễn người mẹ trong phim "Mưa đỏ". Nếu trên phim, chị khắc họa hình ảnh người mẹ kiên cường thì ngoài đời nữ diễn viên lại dịu dàng, bình dị và thường khoe mặt mộc nhẹ nhàng.
Nhan sắc NSƯT Kim Oanh trước khi sang Hàn 'dao kéo'Chăm sóc da - 1 tuần trước
GĐXH - NSƯT Kim Oanh mới đây đã quyết định sang Hàn tân trang nhan sắc, tuy nhiên nhiều khán giả lại tiếc nuối gương mặt của chị khi xưa.
Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'Chăm sóc da - 1 tuần trước
GĐXH - NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" dù đã bước qua tuổi 60 nhưng chị vẫn tự tin để mặt mộc với làn da trẻ khỏe.
Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy HàChăm sóc da - 1 tuần trước
GĐXH - Thân Thúy Hà mới đây đã gây ấn tượng khi góp mặt trong dự án phim điện ảnh "Mưa đỏ". Ngoài vai diễn ghi dấu ấn với khán giả, chị còn sở hữu làn da mộc mạc, khỏe khoắn.
Những sai lầm thường gặp khi trang điểm và cách khắc phụcĐẹp - 1 tuần trước
GĐXH - Trang điểm không chỉ đơn thuần là việc sử dụng mỹ phẩm để che khuyết điểm mà còn là nghệ thuật thể hiện cá tính và phong cách riêng của mỗi người.
Cách chăm sóc tóc rễ tre đúngĐẹp - 1 tuần trước
GĐXH - Chăm sóc tóc rễ tre cần kiên nhẫn và đúng phương pháp. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản.
Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'Chăm sóc da
GĐXH - NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" dù đã bước qua tuổi 60 nhưng chị vẫn tự tin để mặt mộc với làn da trẻ khỏe.