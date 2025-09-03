Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm

1 ngày trước

GĐXH - Một số người thường cúi đầu xuống khi gội, trong khi nhiều người lại ngửa ra sau.Tư thế nào là tốt nhất để mái tóc luôn chắc khỏe, óng mượt và hạn chế tối gãy rụng, khô xơ? Hãy đọc bài viết sau để có cách chăm sóc tóc hiệu quả.