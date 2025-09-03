Mới nhất
Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm

Thứ tư, 19:59 03/09/2025 | Chăm sóc da
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù bước sang tuổi 44 nhưng làn da của Mỹ Tâm vẫn trẻ đẹp, không khuyết điểm. Mới đây, khi biểu diễn ở đại lễ A80, nhan sắc nữ ca sĩ gốc Đà Năng được khen ngày càng "hack tuổi".

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim "Mưa đỏ": Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc "hack tuổi"Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'

GĐXH - Đinh Thúy Hà mới đây vào vai diễn người mẹ trong phim "Mưa đỏ". Nếu trên phim, chị khắc họa hình ảnh người mẹ kiên cường thì ngoài đời nữ diễn viên lại dịu dàng, bình dị và thường khoe mặt mộc nhẹ nhàng.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 2.

Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ được vinh dự biểu diễn ở Quảng trường Ba Đình trong đại lễ A80. Ngoài giọng hát đẹp viral khắp mạng xã hội, Mỹ Tâm còn được khán giả chú ý với nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 3.

Đặc biệt ở tuổi 44, làn da của Mỹ Tâm được nhận xét là không khuyết điểm và đều màu.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 4.

Để có được làn da "không tuổi" như vậy, Mỹ Tâm chăm sóc sâu từ bên trong. Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng xây dựng một chế độ ăn uống và giấc ngủ hợp lý.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 5.

Trong đó, cô thực hiện những thói quen nhỏ như đi ngủ vào lúc 9h tối, uống đủ nước và tránh căng thẳng để mang lại vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 6.

Ngoài ra, Mỹ Tâm còn hạn chế trang điểm đậm. Theo đó, khi không có lịch trình công việc, Mỹ Tâm hạn chế trang điểm hoặc trang điểm rất nhạt để giữ cho da được thông thoáng.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 7.

Để mặt mộc tự nhiên cũng là cách giúp người đẹp sinh năm 1981 trông trẻ trung hơn.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, cô còn chăm chỉ vận động. Các hoạt động thể chất giúp phái đẹp giảm cân, giữ gìn vóc dáng và làm đẹp da.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 9.

Cụ thể trong quá trình tập thể dục, cơ thể sẽ tăng cường trao đổi chất giúp kích thích sản sinh collagen và đào thải độc tố. Nhờ vậy, da dẻ sẽ thêm trẻ khỏe và mịn màng hơn.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 10.

Nhờ việc chăm sóc da từ trong ra ngoài nên Mỹ Tâm ngày càng 'hack tuổi'. Mỗi lần xuất hiện, Mỹ Tâm đều được khán giả khen hết lời.

Ảnh: FBNV

Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội"

GĐXH - NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" dù đã bước qua tuổi 60 nhưng chị vẫn tự tin để mặt mộc với làn da trẻ khỏe.

