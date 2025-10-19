Làn da vào thu: Khi dưỡng ẩm trở thành 'chìa khóa' vàng
GĐXH - Thời tiết hanh khô của mùa thu khiến làn da dễ mất nước, bong tróc, vì thế phái đẹp cần dưỡng ẩm da để giữ được vẻ mịn màng, tươi sáng.
Da khô và nhạy cảm hơn - hiện tượng thường gặp mùa thu
Bước sang thu, độ ẩm trong không khí giảm, khiến da dễ bị khô và nứt nẻ, đặc biệt là với những người có làn da nhạy cảm. Để bảo vệ làn da, việc dưỡng ẩm trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Hãy chú trọng đến việc sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp để giữ cho làn da luôn mịn màng và khỏe mạnh. Đừng để thời tiết làm tổn thương làn da bạn, hãy bắt đầu dưỡng ẩm ngay hôm nay!
Theo chuyên gia da liễu, việc rửa mặt bằng nước quá nóng hoặc lạm dụng sữa rửa mặt có tính kiềm là nguyên nhân khiến tình trạng khô ráp trầm trọng hơn. Vì thế, hãy chọn loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, độ pH trung tính, tránh làm tổn thương lớp màng ẩm tự nhiên mà chưa cần dưỡng ẩm sâu.
Dưỡng ẩm sâu - bước không thể bỏ qua
Nếu mùa hè ưu tiên các sản phẩm dưỡng nhẹ, thì mùa thu lại cần kem dưỡng ẩm chuyên sâu với thành phần như hyaluronic acid, ceramide hoặc glycerin. Những chất này giúp da “khóa ẩm”, ngăn thoát hơi nước và phục hồi hàng rào bảo vệ da. Một mẹo nhỏ là nên thoa kem dưỡng khi da còn hơi ẩm sau khi rửa mặt. Điều này giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn, duy trì độ ẩm suốt cả ngày.
Đừng quên kem chống nắng - dù nắng không còn gắt
Nhiều người lầm tưởng mùa thu không cần chống nắng. Trên thực tế, tia UVA - tác nhân gây lão hóa da – vẫn hoạt động mạnh ngay cả khi trời râm. Bỏ qua bước này đồng nghĩa với việc làn da dễ xuất hiện nám, sạm và nếp nhăn. Chuyên gia khuyên nên chọn kem chống nắng phổ rộng (SPF 50 trở lên), kết hợp đội mũ, đeo kính râm khi ra ngoài, để bảo vệ tối ưu cho da.
Bổ sung dưỡng chất từ bên trong
Ngoài chăm sóc bên ngoài, chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Mùa thu, nên tăng cường uống nước ấm, ăn rau củ quả giàu vitamin C, E và omega-3 để tăng sức đề kháng cho da. Những thực phẩm như bơ, cá hồi, hạt chia, cam, quýt không chỉ giúp làn da mềm mịn hơn mà còn hỗ trợ chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên.
Chỉ cần điều chỉnh vài bước nhỏ trong chu trình skincare, bạn hoàn toàn có thể giữ làn da căng bóng, khỏe mạnh suốt mùa thu. Dưỡng ẩm đều đặn, chống nắng đầy đủ và nuôi dưỡng từ bên trong chính là bí quyết để da luôn rạng rỡ dù thời tiết thay đổi.
