Siêu mẫu gốc Đà Nẵng gây ngỡ ngàng với vòng eo ở tuổi 43

Thứ sáu, 15:59 13/03/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thanh Hằng - siêu mẫu gốc Đà Nẵng, ở tuổi 43 vẫn giữ được vòng eo thon gọn. Cùng tìm hiểu chế độ ăn uống và luyện tập của cô để duy trì vóc dáng săn chắc và sức khỏe.

Mới đây, Thanh Hằng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh diện chiếc croptop màu trắng đơn giản nhưng khéo léo khoe vòng eo thon gọn cùng những múi cơ săn chắc. Cô bày tỏ kỷ luật giữ dáng ở tuổi 43: "Sáng nào thức dậy cũng bước liền lên hai cái cân". 

Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sắc vóc gợi cảm của nữ siêu mẫu. Nhiều người cho rằng để có được thân hình săn chắc như vậy, Thanh Hằng chắc chắn đã dành nhiều thời gian tập luyện cũng như duy trì chế độ sinh hoạt khoa học.

Thực tế, để giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, nhiều nghệ sĩ nữ phải nỗ lực rất lớn. Bên cạnh lịch trình làm việc dày đặc, họ còn cần duy trì chế độ tập luyện đều đặn, ăn uống khoa học và chăm sóc bản thân một cách nghiêm túc. Việc giữ gìn vóc dáng, làn da hay phong cách thời trang không chỉ phục vụ cho hình ảnh cá nhân mà còn gắn liền với tính chất công việc.

Siêu mẫu Thanh Hằng gây ấn tượng với vòng eo 43 tuổi gợi cảm và quyến rũ - Ảnh 1.

Thanh Hằng tự tin phô trọn sắc vóc quyến rũ ở tuổi 43. Cô khẳng định sức khỏe là thứ quý giá nhất nên cô xem đây là mục tiêu cũng như động lực để kiên trì với chế độ tập luyện, ăn uống khoa học mỗi ngày.

Siêu mẫu Thanh Hằng gây ấn tượng với vòng eo 43 tuổi gợi cảm và quyến rũ - Ảnh 2.

Thay vì ăn uống qua loa cho no bụng, Thanh Hằng chú trọng vào chế độ dinh dưỡng kết hợp với tập yoga để cải thiện sức khỏe và giữ gìn vóc dáng. Chế độ dinh dưỡng hiện tại của siêu mẫu tuân thủ nguyên tắc đủ bữa, đủ chất, không bỏ đói cơ thể, hạn chế tinh bột trắng, tăng cường protein, chất xơ.

Siêu mẫu Thanh Hằng gây ấn tượng với vòng eo 43 tuổi gợi cảm và quyến rũ - Ảnh 3.

Hầu hết các bữa ăn của siêu mẫu đều có rau củ quả, trái cây tươi. Nhóm thực phẩm này giàu chất xơ, giúp nhanh no, hạn chế cảm giác thèm ăn đồng thời cung cấp lượng vitamin dồi dào cho cơ thể.

Siêu mẫu Thanh Hằng gây ấn tượng với vòng eo 43 tuổi gợi cảm và quyến rũ - Ảnh 4.

Cô hạn chế tiêu thụ tinh bột kém lành mạnh và thay thế bằng nhóm carbs có giá trị dinh dưỡng cao hơn như hạt quinoa, gạo lứt, khoai lang... So với cơm trắng hay các loại bún phở thông thường, những thực phẩm này đều có lượng chất xơ cao hơn và giàu giá trị dinh dưỡng, nhờ đó ăn ít nhưng vẫn no bụng.

Siêu mẫu Thanh Hằng gây ấn tượng với vòng eo 43 tuổi gợi cảm và quyến rũ - Ảnh 5.

Bữa sáng yêu thích của siêu mẫu thường là bánh mì ngũ cốc nướng ăn kèm trứng cùng các loại hoa quả tươi hoặc sữa chua hoặc sinh tố hoa quả, vừa giúp no bụng lại cung cấp lượng lớn vitamin, có lợi cho cả vóc dáng lẫn làn da.

Siêu mẫu Thanh Hằng gây ấn tượng với vòng eo 43 tuổi gợi cảm và quyến rũ - Ảnh 6.

"Đến bây giờ tôi trở thành chuyên gia dinh dưỡng cho chính mình. Điều tiết được lượng calo nạp vào người, thưởng thức được hơi thở của mình, kiểm soát được bộ não, bớt suy nghĩ ngay cả trong lúc ngủ... vì tôi biết rằng để có được mọi mục tiêu đặt ra thì cần có một sức khỏe tốt", Thanh Hằng từng chia sẻ.

Siêu mẫu Thanh Hằng gây ấn tượng với vòng eo 43 tuổi gợi cảm và quyến rũ - Ảnh 7.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Hằng luôn được biết đến là một trong những biểu tượng sắc vóc của làng giải trí Việt. Không chỉ sở hữu chiều cao nổi bật và thần thái cuốn hút, cô còn duy trì phong độ ổn định dù đã gắn bó với nghề trong thời gian dài. Bên cạnh sự nghiệp thành công trong làng thời trang, Thanh Hằng hiện cũng đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm ấm bên chồng - nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

 

