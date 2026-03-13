Siêu mẫu gốc Đà Nẵng gây ngỡ ngàng với vòng eo ở tuổi 43
GĐXH - Thanh Hằng - siêu mẫu gốc Đà Nẵng, ở tuổi 43 vẫn giữ được vòng eo thon gọn. Cùng tìm hiểu chế độ ăn uống và luyện tập của cô để duy trì vóc dáng săn chắc và sức khỏe.
Mới đây, Thanh Hằng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh diện chiếc croptop màu trắng đơn giản nhưng khéo léo khoe vòng eo thon gọn cùng những múi cơ săn chắc. Cô bày tỏ kỷ luật giữ dáng ở tuổi 43: "Sáng nào thức dậy cũng bước liền lên hai cái cân".
Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sắc vóc gợi cảm của nữ siêu mẫu. Nhiều người cho rằng để có được thân hình săn chắc như vậy, Thanh Hằng chắc chắn đã dành nhiều thời gian tập luyện cũng như duy trì chế độ sinh hoạt khoa học.
Thực tế, để giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, nhiều nghệ sĩ nữ phải nỗ lực rất lớn. Bên cạnh lịch trình làm việc dày đặc, họ còn cần duy trì chế độ tập luyện đều đặn, ăn uống khoa học và chăm sóc bản thân một cách nghiêm túc. Việc giữ gìn vóc dáng, làn da hay phong cách thời trang không chỉ phục vụ cho hình ảnh cá nhân mà còn gắn liền với tính chất công việc.
Hình ảnh hiếm lúc trẻ của NSND Lê KhanhĐẹp - 23 giờ trước
GĐXH - NSND Lê Khanh vừa chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong nhiều vở diễn kinh điển tại Nhà hát Tuổi trẻ. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là vẻ đẹp rạng rỡ, cuốn hút của nữ nghệ sĩ trong thời kỳ đỉnh cao trên sân khấu kịch.
Hai thiết kế dạ hội và áo dài được đấu giá thành công tại Gala 'Hành trình tỏa sáng'Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Trong đêm Gala "Hành trình tỏa sáng", phần đấu giá trang phục "First Face" trở thành điểm nhấn giao lưu nghệ thuật của chương trình.
Top 3 Miss World Vietnam 2023: Người đi du học, người từ bỏ vương miệnĐẹp - 1 ngày trước
Sau gần 3 năm đương nhiệm, 3 người đẹp xuất sắc nhất tại Miss World Vietnam 2023 đều thay đổi và có nhiều ngã ra khác nhau trong sự nghiệp.
Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạoĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Bùi Quỳnh Hoa gây chú ý với bộ ảnh du lịch, khoe vóc dáng quyến rũ và vòng eo thon gọn. Khám phá bí quyết giữ gìn nhan sắc và cơ thể của nàng hậu này.
Chỉ cao 1,70m nhưng em trai Sơn Tùng M-TP mặc gì cũng đẹpThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ MONO - em trai Sơn Tùng M-TP không sở hữu chiều cao khủng nhưng vẫn được giới mộ điệu khen vì quá thời trang và điển trai.
Massage mặt đúng cách: Bí quyết nâng cơ, xóa nhăn ít người biếtChăm sóc da - 2 ngày trước
Bước qua tuổi 30, làn da bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như chảy xệ, nếp nhăn và kém đàn hồi. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mỹ phẩm hay can thiệp thẩm mỹ, nhiều người lựa chọn massage mặt như một giải pháp tự nhiên, an toàn và tiết kiệm để duy trì vẻ tươi trẻ cho làn da.
Lương Thùy Linh xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, fan nghi vấn nàng hậu tăng cânĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện tại sự kiện mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây bất ngờ với ngoại hình có phần đầy đặn, tròn trịa hơn trước. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.
MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh conGiảm cân - 3 ngày trước
Sau 10 tháng sinh con trai đầu lòng, MC Mai Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi tự tin khoe vóc dáng săn chắc với cơ bụng số 11 rõ nét.
Hoa hậu quê Ninh Bình khoe body quyến rũ trong váy cut-out, hé lộ 2 bí quyết giảm cân sau TếtĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Kỳ Duyên diện váy ren cut-out khoe body 'cực cháy' và chia sẻ 2 công thức sinh tố giảm cân hiệu quả sau Tết. Khám phá bí quyết làm đẹp của nàng hậu quê Ninh Bình.
4 xu hướng street style cần nắm bắt từ Tuần lễ thời trang Thu Đông New YorkThời trang - 4 ngày trước
Tuần lễ thời trang Thu Đông 2026 tại New York mang đến cho chúng ta vô vàn cảm hứng. Các tín đồ thời trang đã nhanh chóng cập nhật những xu hướng lớn nhất trong làng thời trang, từ họa tiết động vật, màu sắc nổi bật đến chiếc mũ pillbox.
Trang phục nữ chính trong 'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãiThời trang
GĐXH - Không chỉ gây tranh cãi về mặt nội dung, "Đồi gió hú" phiên bản 18+ năm 2026 còn tạo dư luận trái chiều với phần trang phục.