Hình ảnh hiếm lúc trẻ của NSND Lê Khanh
GĐXH - NSND Lê Khanh vừa chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong nhiều vở diễn kinh điển tại Nhà hát Tuổi trẻ. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là vẻ đẹp rạng rỡ, cuốn hút của nữ nghệ sĩ trong thời kỳ đỉnh cao trên sân khấu kịch.
NSND Lê Khanh là một trong những biểu tượng nhan sắc của sân khấu kịch miền Bắc. Cách đây ít tháng khi đạo diễn - NSND Phạm Thị Thành qua đời, NSND Lê Khanh đã chia sẻ lại những kỉ niệm gắn bó với bà. Đồng thời, chị khoe lại những vai diễn đẹp gây thương nhớ cho khán giả nhiều thập niên về trước. Cụ thể trong hình chị vào vai Juliette trong Romeo & Juliette được công diễn vào năm 1982.
Nhan sắc rực rỡ của nữ nghệ sĩ làng kịch trong vở "Otello" được trình diễn năm 1986.
Ảnh: FBNV
