Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Hình ảnh hiếm lúc trẻ của NSND Lê Khanh

Thứ năm, 17:13 12/03/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Lê Khanh vừa chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong nhiều vở diễn kinh điển tại Nhà hát Tuổi trẻ. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là vẻ đẹp rạng rỡ, cuốn hút của nữ nghệ sĩ trong thời kỳ đỉnh cao trên sân khấu kịch.

3 chị em nhà NSND Lê Khanh ở thập niên 90 tài sắc ra sao?3 chị em nhà NSND Lê Khanh ở thập niên 90 tài sắc ra sao?

GĐXH - NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân và NSƯT Lê Vi là 3 nữ nghệ sĩ không chỉ tài năng mà còn xinh đẹp của nền điện ảnh nước nhà. Với khán giả, họ là những mỹ nhân gây thương nhớ trong thập niên 90.

NSND Lê Khanh là một trong những biểu tượng nhan sắc của sân khấu kịch miền Bắc. Cách đây ít tháng khi đạo diễn - NSND Phạm Thị Thành qua đời, NSND Lê Khanh đã chia sẻ lại những kỉ niệm gắn bó với bà. Đồng thời, chị khoe lại những vai diễn đẹp gây thương nhớ cho khán giả nhiều thập niên về trước. Cụ thể trong hình chị vào vai Juliette trong Romeo & Juliette được công diễn vào năm 1982.

Hình ảnh hiếm lúc trẻ của NSND Lê Khanh - Ảnh 3.

NSND Lê Khanh thời diễn vở kịch "Tấm Cám" năm 1983.

Hình ảnh hiếm lúc trẻ của NSND Lê Khanh - Ảnh 4.

NSND Lê Khanh trong vở "Chết cho điều chưa có" của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ được trình diễn vào năm 1985.

Nhan sắc rực rỡ của nữ nghệ sĩ làng kịch trong vở "Otello" được trình diễn năm 1986.

Hình ảnh hiếm lúc trẻ của NSND Lê Khanh - Ảnh 6.

NSND Lê Khanh và cố NSND Anh Tú trong vở "Rừng trúc" của tác giả Nguyễn Đình Thi năm 1997. Trong vở kịch này, NSND Lê Khanh vào vai Lý Chiêu Hoàng.

Hình ảnh hiếm lúc trẻ của NSND Lê Khanh - Ảnh 7.

NSND Lê Khanh ở khoảnh khắc tập kịch với động tác hóa thân thành con mèo.

Hình ảnh hiếm lúc trẻ của NSND Lê Khanh - Ảnh 8.

NSND Lê Khanh chụp hình kỉ niệm cùng người thầy là đạo diễn - NSND Phạm Thị Thành.

Ảnh: FBNV

NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U60 có cuộc sống bình yênNSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U60 có cuộc sống bình yên

GĐXH - NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh mới đây đã trở về Việt Nam, trong cuộc hội ngộ với các chị gái để đưa mẹ đi du lịch, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét xuân sắc như xưa.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hai thiết kế dạ hội và áo dài được đấu giá thành công tại Gala 'Hành trình tỏa sáng'

Hai thiết kế dạ hội và áo dài được đấu giá thành công tại Gala 'Hành trình tỏa sáng'

Thời trang - 3 giờ trước

GĐXH - Trong đêm Gala "Hành trình tỏa sáng", phần đấu giá trang phục "First Face" trở thành điểm nhấn giao lưu nghệ thuật của chương trình.

Top 3 Miss World Vietnam 2023: Người đi du học, người từ bỏ vương miện

Top 3 Miss World Vietnam 2023: Người đi du học, người từ bỏ vương miện

Đẹp - 11 giờ trước

Sau gần 3 năm đương nhiệm, 3 người đẹp xuất sắc nhất tại Miss World Vietnam 2023 đều thay đổi và có nhiều ngã ra khác nhau trong sự nghiệp.

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạo

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạo

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Bùi Quỳnh Hoa gây chú ý với bộ ảnh du lịch, khoe vóc dáng quyến rũ và vòng eo thon gọn. Khám phá bí quyết giữ gìn nhan sắc và cơ thể của nàng hậu này.

Chỉ cao 1,70m nhưng em trai Sơn Tùng M-TP mặc gì cũng đẹp

Chỉ cao 1,70m nhưng em trai Sơn Tùng M-TP mặc gì cũng đẹp

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ MONO - em trai Sơn Tùng M-TP không sở hữu chiều cao khủng nhưng vẫn được giới mộ điệu khen vì quá thời trang và điển trai.

Massage mặt đúng cách: Bí quyết nâng cơ, xóa nhăn ít người biết

Massage mặt đúng cách: Bí quyết nâng cơ, xóa nhăn ít người biết

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Bước qua tuổi 30, làn da bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như chảy xệ, nếp nhăn và kém đàn hồi. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mỹ phẩm hay can thiệp thẩm mỹ, nhiều người lựa chọn massage mặt như một giải pháp tự nhiên, an toàn và tiết kiệm để duy trì vẻ tươi trẻ cho làn da.

Lương Thùy Linh xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, fan nghi vấn nàng hậu tăng cân

Lương Thùy Linh xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, fan nghi vấn nàng hậu tăng cân

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện tại sự kiện mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây bất ngờ với ngoại hình có phần đầy đặn, tròn trịa hơn trước. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.

MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con

MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con

Giảm cân - 2 ngày trước

Sau 10 tháng sinh con trai đầu lòng, MC Mai Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi tự tin khoe vóc dáng săn chắc với cơ bụng số 11 rõ nét.

Hoa hậu quê Ninh Bình khoe body quyến rũ trong váy cut-out, hé lộ 2 bí quyết giảm cân sau Tết

Hoa hậu quê Ninh Bình khoe body quyến rũ trong váy cut-out, hé lộ 2 bí quyết giảm cân sau Tết

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Kỳ Duyên diện váy ren cut-out khoe body 'cực cháy' và chia sẻ 2 công thức sinh tố giảm cân hiệu quả sau Tết. Khám phá bí quyết làm đẹp của nàng hậu quê Ninh Bình.

4 xu hướng street style cần nắm bắt từ Tuần lễ thời trang Thu Đông New York

4 xu hướng street style cần nắm bắt từ Tuần lễ thời trang Thu Đông New York

Thời trang - 3 ngày trước

Tuần lễ thời trang Thu Đông 2026 tại New York mang đến cho chúng ta vô vàn cảm hứng. Các tín đồ thời trang đã nhanh chóng cập nhật những xu hướng lớn nhất trong làng thời trang, từ họa tiết động vật, màu sắc nổi bật đến chiếc mũ pillbox.

Hoa hậu quê Gia Lai khoe vóc dáng 'mình hạc xương mai' khi du học Úc

Hoa hậu quê Gia Lai khoe vóc dáng 'mình hạc xương mai' khi du học Úc

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Ý Nhi tại Úc khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Xem nhiều

Trang phục nữ chính trong 'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi

Trang phục nữ chính trong 'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi

Thời trang

GĐXH - Không chỉ gây tranh cãi về mặt nội dung, "Đồi gió hú" phiên bản 18+ năm 2026 còn tạo dư luận trái chiều với phần trang phục.

Nữ NSND ở tuổi ngoài 50 khoe nhan sắc với áo dài thêu tay

Nữ NSND ở tuổi ngoài 50 khoe nhan sắc với áo dài thêu tay

Thời trang
'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

Đẹp
Á hậu là giảng viên đại học gây chú ý khi diện nội y giữa trời tuyết trắng

Á hậu là giảng viên đại học gây chú ý khi diện nội y giữa trời tuyết trắng

Đẹp
Hoa hậu quê Gia Lai khoe vóc dáng 'mình hạc xương mai' khi du học Úc

Hoa hậu quê Gia Lai khoe vóc dáng 'mình hạc xương mai' khi du học Úc

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top