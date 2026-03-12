Hình ảnh hiếm lúc trẻ của NSND Lê Khanh

NSND Lê Khanh là một trong những biểu tượng nhan sắc của sân khấu kịch miền Bắc. Cách đây ít tháng khi đạo diễn - NSND Phạm Thị Thành qua đời, NSND Lê Khanh đã chia sẻ lại những kỉ niệm gắn bó với bà. Đồng thời, chị khoe lại những vai diễn đẹp gây thương nhớ cho khán giả nhiều thập niên về trước. Cụ thể trong hình chị vào vai Juliette trong Romeo & Juliette được công diễn vào năm 1982.