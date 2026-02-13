Mới nhất
Lan Hồ Điệp Tết 2026: Giá leo thang những ngày cận kề năm mới

Thứ sáu, 14:00 13/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Càng sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường lan hồ điệp, đặc sản hoa Đà Lạt càng trở nên sôi động, giá bán liên tục leo thang. Trên thị trường hiện nay, giá lan từ khoảng 200.000 đến hàng triệu đồng/chậu. Những chậu ghép từ nhiều cành, dáng đẹp có thể lên tới vài triệu, đến vài chục đồng mỗi chậu.

Lan hồ điệp từ lâu đã được xem là "nữ hoàng của các loài lan", nổi bật bởi vẻ đẹp thanh lịch, cánh hoa to, đều, màu sắc đa dạng và độ bền kéo dài từ 1,5 đến 2 tháng. Tại Việt Nam, Đà Lạt là thủ phủ sản xuất lan hồ điệp lớn nhất cả nước, cung ứng phần lớn sản lượng cho thị trường phía Bắc mỗi dịp Tết.

Những năm gần đây, thú chơi lan hồ điệp ngày càng phổ biến. Nếu trước kia lan chủ yếu xuất hiện ở sảnh khách sạn, trung tâm thương mại hay các cơ quan lớn thì nay, nhiều gia đình cũng sẵn sàng chi tiền để trưng một chậu lan trong phòng khách ngày xuân. Vẻ đẹp sang trọng, tinh tế cùng ý nghĩa phong thủy may mắn khiến lan hồ điệp trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu biếu tặng và trang trí Tết.

Lan Hồ Điệp Tết 2026:Giá leo thang những ngày cận kề năm mới - Ảnh 1.

Theo anh Chúc – chủ buôn lan hồ điệp lâu năm, thời điểm cận Tết như hiện nay sức mua tăng rõ rệt, tương tự các năm trước. Đây là giai đoạn bán được nhiều nhất trong năm.

Lan Hồ Điệp Tết 2026:Giá leo thang những ngày cận kề năm mới - Ảnh 2.

Anh đánh giá tình hình buôn bán không có biến động lớn so với 4–5 năm gần đây. Thị trường vẫn giữ nhịp ổn định, không quá bùng nổ nhưng cũng không trầm lắng.

Lan Hồ Điệp Tết 2026:Giá leo thang những ngày cận kề năm mới - Ảnh 3.

Lan được thiết kế hài hoà, cân đối lên các chậu, hoặc tiểu cảnh vô cùng bắt mắt.

Lan Hồ Điệp Tết 2026:Giá leo thang những ngày cận kề năm mới - Ảnh 4.

Tùy theo số lượng cành và kiểu dáng chậu, giá lan dao động từ vài trăm nghìn đồng/cành, chậu nhỏ vài triệu đồng đến những chậu lớn, ghép nhiều tầng, thiết kế cầu kỳ có giá hàng chục triệu đồng.

Lan Hồ Điệp Tết 2026:Giá leo thang những ngày cận kề năm mới - Ảnh 5.

Phân khúc chậu lớn, giá trị cao chủ yếu phục vụ doanh nghiệp, sảnh tòa nhà, showroom hoặc làm quà biếu đối tác.

Lan Hồ Điệp Tết 2026:Giá leo thang những ngày cận kề năm mới - Ảnh 6.

Trong các dòng lan hiện nay, màu xanh táo được thị trường đặc biệt ưa chuộng và thường xuyên rơi vào tình trạng bán hết sớm nhờ màu sắc lạ, sang và nổi bật.

Lan Hồ Điệp Tết 2026:Giá leo thang những ngày cận kề năm mới - Ảnh 7.

Hoa lan được nhập hoàn toàn từ Đà Lạt, nơi có điều kiện khí hậu phù hợp nhất cho lan hồ điệp phát triển và đảm bảo chất lượng đồng đều.

Lan Hồ Điệp Tết 2026:Giá leo thang những ngày cận kề năm mới - Ảnh 8.

Do sự khác biệt về môi trường giữa Đà Lạt và miền Bắc, một số cây có thể yếu hoặc hỏng trong quá trình vận chuyển và chăm sóc. Tuy nhiên, đơn vị cung cấp có chính sách bảo hành, đổi trả và thu hồi để đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Lan Hồ Điệp Tết 2026:Giá leo thang những ngày cận kề năm mới - Ảnh 9.

Nhóm khách lớn nhất vẫn là doanh nghiệp mua biếu tặng đối tác, khách hàng. Bên cạnh đó, người dân mua về chơi Tết ngày càng nhiều.

Lan Hồ Điệp Tết 2026:Giá leo thang những ngày cận kề năm mới - Ảnh 10.

Lan hồ điệp có thể chơi từ 1,5 đến 2 tháng, lâu hơn nhiều so với các loại hoa Tết khác. Yếu tố "đẹp – sang – bền" giúp nhu cầu sử dụng tăng dần qua từng năm.

Lan Hồ Điệp Tết 2026:Giá leo thang những ngày cận kề năm mới - Ảnh 11.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều đơn vị kinh doanh, anh Chúc cho biết yếu tố cạnh tranh quan trọng nhất là chất lượng cây và dịch vụ hậu mãi. Ngoài ra, các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp và đơn hàng lớn cũng là cách giữ thị trường.

Nếu như trước ngày 23 tháng chạp âm lịch,  giá lan phổ biến dao động từ 200.000-280.000 đồng/cành, thì những ngày cận tết theo khảo sát của phóng viên Gia đình và Xã hội,  giá lan trên địa bàn thành phố có nhiều biến động, tăng nhiệt mạnh. Hiện nay tại một số cửa hàng nhỏ, khu vực chợ, một số tuyến đường hoa, giá lan đã tăng, dao động từ 300.000-350.000 đồng/cành. Dù tăng giá, sức mua trong những ngày này vẫn tăng nhiệt.

Kẻ "ẩn mặt" sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biếnKẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

GĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.

Cận cảnh chậu hoa lan hồ điệp dát vàng, đính kim cương rao bán gần 4 tỷ đồngCận cảnh chậu hoa lan hồ điệp dát vàng, đính kim cương rao bán gần 4 tỷ đồng

Dịp Tết Nguyên đán 2025 tại Hà Nội xuất hiện chậu lan hồ điệp "khủng" được ghép bởi 2.868 cành hoa lan và được đặt trong chậu dát vàng, đính đá quý. Sản phẩm đang được chào bán với giá gần 4 tỷ đồng.


