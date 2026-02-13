Lan Hồ Điệp Tết 2026: Giá leo thang những ngày cận kề năm mới
GĐXH - Càng sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường lan hồ điệp, đặc sản hoa Đà Lạt càng trở nên sôi động, giá bán liên tục leo thang. Trên thị trường hiện nay, giá lan từ khoảng 200.000 đến hàng triệu đồng/chậu. Những chậu ghép từ nhiều cành, dáng đẹp có thể lên tới vài triệu, đến vài chục đồng mỗi chậu.
Lan hồ điệp từ lâu đã được xem là "nữ hoàng của các loài lan", nổi bật bởi vẻ đẹp thanh lịch, cánh hoa to, đều, màu sắc đa dạng và độ bền kéo dài từ 1,5 đến 2 tháng. Tại Việt Nam, Đà Lạt là thủ phủ sản xuất lan hồ điệp lớn nhất cả nước, cung ứng phần lớn sản lượng cho thị trường phía Bắc mỗi dịp Tết.
Những năm gần đây, thú chơi lan hồ điệp ngày càng phổ biến. Nếu trước kia lan chủ yếu xuất hiện ở sảnh khách sạn, trung tâm thương mại hay các cơ quan lớn thì nay, nhiều gia đình cũng sẵn sàng chi tiền để trưng một chậu lan trong phòng khách ngày xuân. Vẻ đẹp sang trọng, tinh tế cùng ý nghĩa phong thủy may mắn khiến lan hồ điệp trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu biếu tặng và trang trí Tết.
Nếu như trước ngày 23 tháng chạp âm lịch, giá lan phổ biến dao động từ 200.000-280.000 đồng/cành, thì những ngày cận tết theo khảo sát của phóng viên Gia đình và Xã hội, giá lan trên địa bàn thành phố có nhiều biến động, tăng nhiệt mạnh. Hiện nay tại một số cửa hàng nhỏ, khu vực chợ, một số tuyến đường hoa, giá lan đã tăng, dao động từ 300.000-350.000 đồng/cành. Dù tăng giá, sức mua trong những ngày này vẫn tăng nhiệt.
