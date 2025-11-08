Lan Phương lên tiếng vì vướng tranh luận khi hé lộ góc khuất hôn nhân với chồng Tây

Sau khi thông báo ly hôn chồng ngoại quốc, cuộc sống của diễn viên Lan Phương nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 tiết lộ đã phải tự làm mọi thứ từ rất lâu, ngay cả khi đang mang thai và chỉ sau khi sinh con vài tháng. Chia sẻ này của Lan Phương khiến không ít người xót xa vì thời điểm đó, cô và ông xã vẫn đang chung sống nhưng vẫn phải 1 mình giải quyết mọi việc trong gia đình.

Lan Phương tiết lộ đã chủ động tự làm mọi thứ từ khi mang bầu tới lúc sau khi sinh con được vài tháng

Cô chia sẻ: "Thấy Phương sơn sửa nhà, mọi người nói: Vất vả quá! Nhưng thật ra Phương đã phải tự mình làm việc đó từ lâu rồi nên thấy bình thường. Nhớ nhất là lúc đường ống máy lạnh phòng ngủ toả ra mùi khó chịu - suốt từ lúc Phương mang bầu Mia cho đến khi sinh con. Không ai giúp cả, nên khi mới sinh con 2 tháng, Phương tự mình tìm người sửa. Tự mình sắp xếp mọi thứ, kê dọn đồ đạc, rồi lau dọn kỹ từng tí một để Mia không phải ngửi mùi khó chịu khi ngủ, và các con không bị dị ứng bụi công trình.

Rồi thì hôm nay Mia tròn 20 tháng, Phương sơn sửa lại nhà để có một không gian mới, bình yên, an toàn và thật nữ tính như chính những cô gái nhỏ bé trong nhà này. Cảm thấy thật hạnh phúc. Không phải chờ đợi ai đến giúp. Tự do sắp xếp mọi thứ theo ý mình và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai".

Nữ diễn viên 8x cho biết cô thấy hạnh phúc khi tự do sắp xếp mọi thứ theo ý mình

Khi Lan Phương mang bầu 7 tháng, chồng cũ của cô đã chuyển vào Đà Nẵng công tác. Việc không có người đồng hành bên cạnh đã khiến nữ diễn viên gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng tới tinh thần. Sau khi sinh, Lan Phương thừa nhận tình trạng trầm cảm vẫn không có tiến triển tốt hơn vì vẫn một mình chăm sóc các con trong khi chồng cũ bận rộn với công việc.

Sau khi chia sẻ bài viết này, Lan Phương lại nhận về những tranh cãi trái chiều. Bên cạnh những bình luận đồng cảm, một số netizen lại cho rằng cô đang kể lể và chứng minh tốt hơn người khác. Cô đã đính chính khẳng định rất trân trọng và đồng cảm với những người phụ nữ có cuộc sống vất vả.

Lan Phương lên tiếng khi vướng tranh cãi, bị cho rằng đang cố thể hiện bản thân mình tốt hơn người khác

Lan Phương cho hay: "Bài viết của Phương chỉ là chia sẻ một cảm xúc của hiện tại sau khi lấy lại tự chủ của cuộc đời mình, không có ý nói mình tốt hơn ai. Phương biết còn rất nhiều những người phụ nữ và những em bé có cuộc sống vất vả đáng thương hơn rất nhiều.

Phương trân trọng và đồng cảm với họ vô cùng. Phương cũng tôn trọng tất cả các bình luận dù một số chưa thật hiểu nội dung Phương chia sẻ. Nhưng những bình luận đó giúp Phương hiểu thêm về những gánh nặng khác nhau trong cuộc sống. Phương biết ơn tất cả!".

Lan Phương sinh năm 1983 tại Hà Nội, từng học tại Đại học Ngoại thương TP.HCM và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm đầu 2000. Cô nổi tiếng qua các bộ phim Cô tiên xanh, Nữ bác sĩ, Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng...

Cô đang đảm nhận vai Linh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh. Linh là tiểu tam, chen vào mối quan hệ của vợ chồng Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh).

Năm 2018, Lan Phương kết hôn với anh David Duffy (người Anh). Hồi tháng 7, nữ diễn viên công khai thông tin nộp đơn ly hôn chồng Tây từ tháng 5. Hai người trải qua nhiều năm mâu thuẫn, không thể hàn gắn.

Ngày 17/9, phiên tòa ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và David Duffy diễn ra tại TAND Hà Nội. Kết quả, Lan Phương giành quyền nuôi 2 con Lina Linh và Mia Mai. Trong khi đó, chồng cũ của nữ diễn viên phải chu cấp cho 2 con gái mỗi tháng là 40 triệu đồng, đến khi các bé trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới. Tuy nhiên, David Duffy cho biết sẽ kháng cáo.

Trong phiên tòa, Lan Phương chia sẻ cô bị chồng cũ bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý, thậm chí kiểm soát các tài khoản mạng xã hội. Về phía David Duffy, anh phủ nhận cáo buộc trên và cho biết Lan Phương bị trầm cảm sau sinh.