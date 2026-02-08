Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026

Chủ nhật, 15:37 08/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 8/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/2/2026Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/2/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 7/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 8/2/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8/2/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 8/2/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/2/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 8/2/2026

  • 06

  • 13

  • 16

  • 20

  • 23

  • 38

Giá trị Jackpot: 17,120,760,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

17,120,760,000

Giải Nhất

O O O O O 

19

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,078

300.000
Giải Ba

O O O 

18,808

30.000
Cuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhânCuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhân

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Hôm nay (1/2/2026) có một người đã trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 40 tỷ đồngHôm nay (1/2/2026) có một người đã trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 40 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 5/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 5/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Tư ngày 4/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Tư ngày 4/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 2/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 2/2/2026

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?

Giá cả thị trường - 59 phút trước

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Tây Hồ và Phú Thượng càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,5–10 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.

Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, không phải mọi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Quy định nêu rõ các trường hợp được ủy quyền, được miễn hoặc không cần thực hiện thủ tục quyết toán, giúp người nộp thuế tránh sai sót và giảm thủ tục hành chính.

Người dân tất bật sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo

Người dân tất bật sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Đa dạng các mặt hàng cúng ông Công, ông Táo bắt đầu đổ bộ thị trường phục vụ người dân mua sắm.

Kiếm tiền triệu mùa Tết từ nghề bán cát lư hương

Kiếm tiền triệu mùa Tết từ nghề bán cát lư hương

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, dọc tuyến đường vào các khu chợ ở Đà Nẵng, nghề bán cát lư hương lại vào mùa tất bật. Chỉ với những bao cát nhỏ được sàng lọc kỹ lưỡng, nhiều người lao động có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Chuyển đất vườn sang đất ở tính tiền sử dụng đất như thế nào theo quy định mới

Chuyển đất vườn sang đất ở tính tiền sử dụng đất như thế nào theo quy định mới

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn, ao sang đất ở phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép và người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo mức chênh lệch giá đất, căn cứ Luật Đất đai 2024 và các nghị quyết, quyết định liên quan.

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Toyota đang vô cùng hấp dẫn khi áp dụng chương trình giảm giá quy mô lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Vios, Yaris Cross, Alphard, Veloz,..

Sắc xuân rộn ràng, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 hút người dân và du khách

Sắc xuân rộn ràng, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 hút người dân và du khách

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Xuân Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc của người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động giữa lòng phố cổ.

SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam

SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - SUV hạng B Toyota Urban Cruiser Ebella gây chú ý với thiết kế cứng cáp, đậm chất SUV, đi kèm loạt công nghệ hiện đại và mức giá được đánh giá là dễ tiếp cận trong phân khúc.

Giá vàng hôm nay (8/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay (8/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Vàng miếng SJC đã tăng 2,8 triệu đồng/lượng trong 24 giờ qua. Hiện giá vàng miếng SJC được bán ra cao nhất ở mức 179,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới xấp xỉ 5.000 USD/ounce.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc mới có thiết kế đẹp lấn át Vision và LEAD, xe chuẩn bị được mở bán tại đại lý với mức giá siêu chỉ chỉ từ 23 – 23,5 triệu đồng.

Xem nhiều

Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc đầy cá tính mới vừa chính thức ra mắt, có thể đè bẹp Honda Air Blade nhờ thiết kế ấn tượng hơn Vario, trang bị đẳng cấp ngang ngửa SH mà giá lại rất rẻ.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá xe ô tô Honda giảm cực sâu, thấp chưa từng có, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Honda giảm cực sâu, thấp chưa từng có, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top