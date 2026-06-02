Lạng Sơn: Trưởng bộ phận thường trực Đền Kỳ Cùng cùng đồng phạm bị khởi tố
GĐXH - Lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), 3 đối tượng đã giữ lại một phần tiền công đức ngoài sổ sách để ăn chia và chi tiêu trái quy định.
Ngày 2/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa đấu tranh, xử lý nhóm đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính từ tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng thuộc Bộ phận Thường trực Đền Kỳ Cùng lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt số tiền công đức với số lượng lớn, gây bức xúc trong dư luận. Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết liệt chỉ đạo, nhanh chóng đấu tranh, làm rõ sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
Xác định đây là vụ việc nhạy cảm, ảnh hưởng đến tín ngưỡng, tôn giáo và gây bức xúc trong dư luận, nhằm kịp thời ổn định tình hình, làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra và các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, điều tra, làm rõ vụ việc.
Đến ngày 27/5/2026, cơ quan chức năng đã làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn; đồng thời bước đầu khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phạm Tuyết Lê (SN 1962, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), Trưởng Bộ phận Thường trực di tích Đền Kỳ Cùng, đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý, sử dụng tiền công đức để chỉ đạo Vũ Thị Chuyền (SN 1969, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), nhân viên hợp đồng tại đền và Kiều Thị Thúy Hường (SN 1968, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), kế toán UBND phường Đông Kinh kiêm kế toán của đền, giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm ngân công khai trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ (ít nhất mỗi tháng một lần).
Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi trên được thực hiện từ cuối năm 2022. Các đối tượng đã giữ lại số tiền lên tới hàng tỷ đồng để ăn chia và thực hiện các khoản chi trái quy định.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan cùng số tiền hơn 500 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Phạm Tuyết Lê, Vũ Thị Chuyền và Kiều Thị Thúy Hường về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và thu hồi triệt để số tiền trục lợi theo quy định của pháp luật.
