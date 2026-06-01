Ninh Bình: Bị khởi tố vì sử dụng hàn the trong sản xuất bánh đúc
GĐXH - Từ việc kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh đúc trên địa bàn xã Yên Từ, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện 467kg bánh đúc chứa hàn the.
Ngày 1/6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Mạnh Hiển (SN 1994, trú tại thôn Xuân Đồng, xã Yên Từ) và Phạm Thị Thu (SN 1975, trú tại xóm Cầu, xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh đúc của hộ kinh doanh Dương Mạnh Hiển, có địa chỉ tại xóm Cầu, xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 người liên quan đến cơ sở sản xuất bánh đúc ở xã Yên Từ - (ảnh CANB).
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 467kg bánh đúc có chứa hàn the (tên khoa học là borax, natri tetraborat) – chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.
Kết quả điều tra xác định, trong quá trình sản xuất bánh đúc, Dương Mạnh Hiển đã thống nhất với Phạm Thị Thu sử dụng hàn the để nấu bánh nhằm giúp sản phẩm bóng đẹp, tăng độ dai, giòn, rút ngắn thời gian chế biến và kéo dài thời gian bảo quản trước khi bán cho người tiêu dùng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng trị giá 467kg bánh đúc nêu trên hơn 11 triệu đồng.
