Ninh Bình: Bị khởi tố vì sử dụng hàn the trong sản xuất bánh đúc

Thứ hai, 17:08 01/06/2026 | Pháp luật
GĐXH - Từ việc kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh đúc trên địa bàn xã Yên Từ, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện 467kg bánh đúc chứa hàn the.

Ngày 1/6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Mạnh Hiển (SN 1994, trú tại thôn Xuân Đồng, xã Yên Từ) và Phạm Thị Thu (SN 1975, trú tại xóm Cầu, xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh đúc của hộ kinh doanh Dương Mạnh Hiển, có địa chỉ tại xóm Cầu, xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 người liên quan đến cơ sở sản xuất bánh đúc ở xã Yên Từ - (ảnh CANB).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 467kg bánh đúc có chứa hàn the (tên khoa học là borax, natri tetraborat) – chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình sản xuất bánh đúc, Dương Mạnh Hiển đã thống nhất với Phạm Thị Thu sử dụng hàn the để nấu bánh nhằm giúp sản phẩm bóng đẹp, tăng độ dai, giòn, rút ngắn thời gian chế biến và kéo dài thời gian bảo quản trước khi bán cho người tiêu dùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng trị giá 467kg bánh đúc nêu trên hơn 11 triệu đồng.

GĐXH - Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy cần sa qua mạng xã hội Telegram.

Bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000) là môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu, bị truy tố với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng.

GĐXH - Thay vì trả tiền cho người lao động hàng ngày, Dũng đã chỉ đạo Hoàng Văn Nguyễn mua ma túy, chia nhỏ thành nhiều gói để phát cho công nhân sử dụng...

GĐXH - Tự ý lấy hình ảnh trên mạng rồi cắt ghép để đăng tải thông tin sai sự thật nhằm câu tương tác trên Facebook, một người đàn ông tại xã Trần Phú (TP Hà Nội) đã bị cơ quan Công an lập hồ sơ xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc đặt vị trí đồng hồ nước giữa các thành viên trong gia đình, một cuộc xô xát, chửi bới náo loạn đã xảy ra ngay giữa khu dân cư thuộc phường Giảng Võ (TP Hà Nội). Hậu quả, cả cháu trai và thím dâu đều bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng.

GĐXH - Sau khi tìm mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi và tương tác, nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng đăng tải nội dung cho vay tín chấp lãi suất thấp, thủ tục đơn giản khiến nhiều nạn nhân tin tưởng sập bẫy lừa đảo.

GĐXH - Từ lời khai của một đối tượng dương tính với ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Lê Đức Thịnh và thu giữ hơn 65 gam heroin cùng nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm.

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang và ngăn chặn các vụ việc lén lút đổ chất thải xây dựng trái phép ra môi trường trong những ngày qua.

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân, hai đối tượng tại Bắc Ninh đã làm giả các giấy tờ xác nhận thu nhập, tiền lương nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội.

GĐXH - Mai Thế Nhân (nghệ danh Mr. Nhân) - một gương mặt quen thuộc với giới Rap underground khu vực phía Nam vừa bị bắt để điều tra liên quan chuyên án ma túy 140 đối tượng do công an TPHCM triệt phá.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

