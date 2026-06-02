Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, náo loạn đường phố
GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên này lập nhóm trên mạng để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, chuẩn bị hung khí, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.
Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 12 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.
Trong số này, 11 bị can dưới 18 tuổi bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: N.H.P. (SN 2009), N.H.H. (SN 2009), N.V.T. (SN 2009), N.B.L. (SN 2009), M.V.Q. (SN 2009), M.V.N. (SN 2010), N.B.L. (SN 2009), cùng trú phường Trần Phú; N.H.A. (SN 2009, trú phường Thành Sen); V.V.N. (SN 2009), N.B.Đ. (SN 2009), N.P.D.C. (SN 2009), cùng trú xã Toàn Lưu. Riêng Võ Văn Hiếu (SN 2007, trú xã Toàn Lưu) bị bắt tạm giam.
Trước đó, cuối tháng 4/2026, nhóm thanh thiếu niên này đã lập nhóm trên mạng để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao trên các tuyến đường trung tâm tại địa bàn các phường Thành Sen, Trần Phú và Hà Huy Tập.
Các đối tượng còn chuẩn bị hung khí như dao phóng, giáo nhọn, kiếm... tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.
Rạng sáng 1/5, nhóm này điều khiển 7 xe mô tô chở nhau mang theo hung khí, chạy với tốc độ 70 - 90 km/h trên nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng liên tục lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, nẹt pô, quẹt hung khí xuống mặt đường tạo tia lửa và tiếng động lớn, gây mất an ninh trật tự công cộng.
Khi phát hiện 2 thanh niên đang lưu thông trên đường, nhóm đối tượng cho rằng bị khiêu khích nên tổ chức truy đuổi. Trong lúc rượt đuổi, nhiều đối tượng dùng chai thủy tinh ném xuống đường để uy hiếp, ép các nạn nhân dừng xe.
Hậu quả là xảy ra va chạm giao thông khiến một người bị chấn thương sọ não, gãy đùi, hôn mê, phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu; nhiều phương tiện bị hư hỏng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
