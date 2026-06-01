Vừa ra tù 3 ngày, Huỳnh Thanh Phong đột nhập nhà dân trộm iPhone 14 Pro

Ngày 1/6, Công an tỉnh An Giang thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thanh Phong (sinh năm 1978, cư trú ấp Kinh 5B, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.‎

Đối tượng Huỳnh Thanh Phong. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Trước đó, Công an xã Vĩnh Thuận tiếp nhận tin báo của chị T.K.T (sinh năm 1985, cư trú ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di động Iphone 14 Pro.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thuận khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy xét đối tượng. Đến ngày 28/4 lực lượng Công an phát hiện Huỳnh Thanh Phong có nhiều biểu hiện nghi vấn, đưa Phong về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Phong đã thừa nhận hành vi lén lút đột nhập nhà bà T. lấy trộm điện thoại Iphone trên.

Qua xác minh, Huỳnh Thanh Phong có 7 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 13/4. Chỉ ba ngày sau khi trở về địa phương, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.