Triệt phá doanh nghiệp công nghệ núp bóng dịch vụ SEO để 'bơm' tương tác cho hàng nghìn web cờ bạc

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện một ổ nhóm gồm 33 đối tượng có hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Nhóm đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi, núp bóng dưới danh nghĩa doanh nghiệp hợp pháp là Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo do Phạm Ngọc Mạnh (SN 1995, HKTT: Cụm 5, xã Ô Diên, TP Hà Nội) làm Giám đốc. Trên danh nghĩa, công ty này đăng ký ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập (SEO) cho các Website trên mạng Internet.

Tuy nhiên, kết quả bóc gỡ cho thấy, phần lớn khách hàng ký hợp đồng với công ty thực chất là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng.

Để giúp các website cờ bạc này dễ dàng tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng nhanh chóng trên các công cụ tìm kiếm, Giám đốc Phạm Ngọc Mạnh đã chỉ đạo các quản lý, nhân viên dưới quyền xây dựng hệ thống, tạo hàng loạt "backlink", bài viết và nội dung quảng bá tràn lan trên Internet.

Đối tượng Phạm Ngọc Mạnh tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp, phân tách thành nhiều bộ phận chuyên trách như: Marketing, Chăm sóc khách hàng, SEO, IT và Backlink, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự để tối ưu hóa hiệu quả tiếp tay cho sai phạm.

Đáng chú ý, nhằm che giấu dòng tiền bất chính thu được từ các ông trùm cờ bạc, Phạm Ngọc Mạnh đã thiết lập và sử dụng tới 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng đồng USDT từ khách hàng. Đồng thời, để tránh sự lưu vết của cơ quan quản lý, việc trả lương cho đội ngũ nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và các địa điểm liên quan của ổ nhóm này, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử), cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính, 41 điện thoại di động là công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.

Tang vật bị tạm giữ trong vụ án. Ảnh: CAHN

Kết quả xác minh tài chính cho thấy, chỉ tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty này đã thu lợi bất chính khoảng 3,7 tỷ đồng từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho hàng nghìn website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Căn cứ vào hệ thống tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông"; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của công ty theo quy định tại khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự. Đối với 15 đối tượng còn lại trong ổ nhóm, Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để tiếp tục đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án rúng động này là lời cảnh báo đanh thép đối với các tổ chức, cá nhân đang có ý định lợi dụng hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo, công nghệ, SEO trên môi trường mạng để tiếp tay, "vẽ đường cho hươu chạy" cho các website vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trang đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn không gian mạng.