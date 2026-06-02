Dùng “nước kẹo” – chất cấm 6-Benzylaminopurine sản xuất, bán hơn 1.000 tấn giá đỗ, 4 đối tượng bị khởi tố

Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) vừa ra Quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 đối tượng về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, tháng 5/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an TPHCM kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn phường Thông Tây Hội phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm với quy mô lớn.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Lâm Văn Hưng, Trần Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Định và Lưu Văn Thiệp. Ảnh: CACC

Các cơ sở tại 52 đường số 4 của Lưu Văn Thiệp (SN 1992, hộ khẩu thường trú: xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình); cơ sở tại 100/36 đường số 3 của Lâm Văn Hưng (SN 1993, hộ khẩu thường trú: xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình); cơ sở tại 64 đường số 4 của Nguyễn Văn Định (SN 1992, hộ khẩu thường trú: xã Vân Đình, Hà Nội).

Qua kiểm tra, Công an TPHCM phát hiện tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ, hàng trăm lít dung dịch đã pha chế sẵn (chứa chất 6-Benzylaminopurine) để phục vụ việc sản xuất giá đỗ cùng một số tang vật khác.

Các lu nhựa dùng chứa giá đỗ. Ảnh: CACC

Đấu tranh khai thác các đối tượng thừa nhận: Trong quá trình sản xuất giá đỗ, ngoài việc sử dụng các nguyên liệu như hạt đỗ xanh, vôi cục, nước giếng, thì các đối tượng còn sử dụng thêm hóa chất 6-Benzylaminopurine, mà các đối tượng này thường trao đổi tiếng lóng với nhau là "nước kẹo", để che giấu với cơ quan chức năng.

Chất 6-Benzylaminopurine không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Các đối tượng đều biết rõ thứ "nước kẹo" - chất 6-Benzylaminopurine này là Nhà nước quy định cấm sử dụng. Khi đưa vào cơ thể sẽ gây nguy hại cho sức khỏe con người nhưng vẫn dùng nó để pha vào nước ngâm ủ làm giá đỗ, với mục đích làm cho rễ cây giá ngắn lại để tập trung dưỡng chất phát triển cho thân cây giá to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức đẹp.

Theo cơ quan Công an, mỗi ngày các cơ sở trên đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 3 tấn giá đỗ. Ảnh: CACC

Truy xét mở rộng, Công an TPHCM xác định từ năm 2022 đến nay, mỗi ngày các cơ sở trên đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 3 tấn giá đỗ, cung cấp cho nhiều hàng chợ, quán ăn trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp trước đây. Tổng số lượng đã bán ra thị trường là hơn 1.000 tấn giá đỗ (có sử dụng chất 6-Benzylaminopurine), có giá trị khoảng 08 tỷ đồng.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Ngày 30/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố 03 vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Văn Thiệp, Lâm Văn Hưng, Nguyễn Văn Định, Trần Văn Nghĩa về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Công an điều tra, mở rộng để xử lý toàn diện, triệt để.