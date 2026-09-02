Với 3 nguyên liệu đơn giản kết hợp sẽ nấu thành món ăn ngon hoàn hảo, rất hợp với cơm

Nguyên liệu chính để nấu món ăn này sẽ gồm có 3 loại: Phi lê cá, đậu phụ và sừng xanh/ớt chuông xanh. Những nguyên liệu tưởng không liên quan và quá đỗi bình thường này lại kết hợp hoàn hảo với nhau. Cá và đậu phụ đều giàu protein, và vitamin trong cá giúp cơ thể hấp thụ canxi trong đậu phụ. Việc thêm ớt sừng xanh không chỉ tạo màu sắc mà còn làm tăng hương vị đậm đà, tạo nên linh hồn của món ăn này. Ba hương vị của 3 loại nguyên liệu hòa quyện vào nhau, tạo nên món ăn ngon tuyệt và rất hợp với cơm.

Công thức nấu món ăn này cũng rất đơn giản, dễ làm theo. Ngay dưới đây bạn cùng theo dõi các bước hướng dẫn chi tiết nhé.

Nguyên liệu làm món phi lê cá nấu ớt sừng xanh và đậu phụ

300gr phi lê cá chẽm, một khối đậu phụ, 3 quả ớt sừng xanh, một miếng gừng nhỏ, 3 tép tỏi, một củ hành lá, muối, một nhúm bột nêm vị gà, một lượng vừa đủ bột bắp pha loãng, và một lượng vừa đủ dầu ăn.

Cách làm món phi lê cá nấu ớt sừng xanh và đậu phụ

Bước 1: Trước tiên, bạn rửa sạch đậu phụ dưới vòi nước. Sau đó dùng tay bẻ thành từng miếng lớn, hoặc bạn cũng có thể dùng dao cắt thành các lát dày tùy thích. Tuy nhiên, do cách chế biến đặc biệt của món ăn này, nên tốt hơn hết là bẻ đậu phụ thành từng miếng. Bời vì khi bẻ thì bề mặt gồ ghề của đậu phụ sẽ giúp thấm nước dùng tốt hơn. Cho đậu phụ vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ và đun sôi trên lửa lớn. Thêm một chút muối và một ít tinh chất gà để nêm gia vị. Luộc trong 7 hoặc 8 phút. Sau đó, đừng vội vớt ra. Cứ để ngâm trong nước muối.

Bước 2: Rửa sạch ớt sừng xanh (hoặc bạn dùng ớt ngọt - tốt nhất là loại vỏ mỏng), bổ đôi, bỏ hạt rồi băm nhỏ. Chuẩn bị thêm gừng băm, tỏi băm và hành lá thái nhỏ. Còn đối với phi lê cá, bạn có thể nhờ người bán cá sơ chế. Sau khi sơ chế xong, cho một ít muối vào trộn đều, sau đó rửa sạch với nước. Dùng khăn giấy thấm khô phi lê cá. Cho phi lê cá vào bát rồi thêm muối, nửa cái lòng trắng trứng, bột bắp, một ít tinh chất cốt gà và các gia vị khác vào, đeo găng tay thực phẩm rồi trộn đều bằng tay. Đun sôi một ít nước trong nồi, sau đó tắt bếp. Cho từng miếng cá phi lê đã ướp vào nước nóng. Khi cá phi lê đổi màu và cứng lại, bật bếp trở lại và đun sôi. Sau đó tắt bếp và vớt cá ra để riêng.

Bước 3: Đun nóng một ít dầu ăn trong một nồi. Khi dầu nóng, cho gừng băm, tỏi băm và hành lá thái nhỏ vào xào thơm. Sau đó cho ớt sừng xanh băm nhỏ vào xào thơm. Không nên xào quá lâu. Đổ nước sôi vào nồi. Nêm muối và tinh chất cốt gà cho vừa ăn. Cho các miếng phi lê cá đã chín trở lại nồi nấu cùng. Tiếp đó, chuẩn bị một ít bột bắp pha nước và đổ từ từ vào nồi. Khuấy nhẹ cho đến khi nước dùng sánh lại, sau đó tắt bếp. Vớt đậu phụ cứng đã được nấu trước đó ra, cho vào bát. Đổ hỗn hợp ớt chuông xanh và cá phi lê đã nấu cùng với nước dùng lên trên đậu phụ là món ăn đã sẵn sàng.

Thành phẩm món phi lê cá nấu ớt sừng xanh và đậu phụ

Mùi thơm nồng của ớt sừng xanh vô cùng hấp dẫn quyện với hương vị thơm ngon đậm đà của cá cùng đậu phụ, món ăn rất hợp với cơm. Phi lê cá mềm, đậu phụ được bao phủ bởi lớp nước dùng ớt sừng xanh càng thêm đậm đà. Đây là món ăn tuyệt vời để ăn kèm với cơm. Nếu bạn thích, hãy thử nhé!

Chúc bạn ngon miệng với món phi lê cá nấu ớt sừng xanh và đậu phụ!