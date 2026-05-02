Lấy chồng 5 năm, tôi cảm thấy tội lỗi vì vẫn xốn xang khi gặp đối tác nam

Thứ bảy, 08:38 02/05/2026 | Gia đình

Tôi lấy chồng được 5 năm và đã có một con trai 3 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi khác êm đềm, chồng tôi yêu thương vợ con nhưng tôi nhận ra mình dễ rung động trước những đối tác nam trong công việc.

Tôi đã kết hôn được 5 năm, cuộc sống của vợ chồng tôi nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ là hình mẫu mà nhiều người mong muốn. 

Chồng tôi hiền lành, chăm chỉ, không nói nhiều nhưng luôn quan tâm vợ con theo cách rất riêng. Chúng tôi có một cậu con trai 3 tuổi lanh lợi và đáng yêu, là niềm vui lớn nhất của cả hai.

Công việc của chồng tôi ổn định, thu nhập không cao nhưng đều đặn. Tôi làm trong lĩnh vực truyền thông cho một công ty không quá lớn, lương không phải thuộc dạng “khủng” nhưng cũng đủ để hai vợ chồng trang trải cuộc sống và có chút tích lũy. Chúng tôi không giàu, nhưng đủ đầy và bình yên.

Những cảm xúc “ngoài luồng” khiến tôi cảm thấy lo lắng và có chút tội lỗi với chồng (ảnh minh họa: AI)

Đặc thù công việc khiến tôi thường xuyên tham gia sự kiện, gặp gỡ đối tác, đặc biệt là các đối tác nam. Ban đầu, tôi chỉ xem đó là công việc bình thường, giữ thái độ chuyên nghiệp và chừng mực. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình có những cảm xúc rất khó gọi tên.

Có những lúc chỉ là một ánh mắt, một câu nói tinh tế, hay sự quan tâm vừa đủ từ phía đối tác cũng khiến tôi rung động. Đó không phải là tình yêu, nhưng rõ ràng tôi bị thu hút, thậm chí có những khoảnh khắc xốn xang.

Mỗi lần như vậy, tôi đều tự nhắc mình đã có gia đình, có chồng con. Tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn, không nhắn tin riêng tư, không gặp gỡ ngoài công việc, không tạo cơ hội cho bất cứ điều gì có thể đi xa hơn nhưng điều khiến tôi lo lắng về những gì sau này có thể xảy ra.

Tôi sợ rằng một ngày nào đó, nếu có người chủ động tiến tới, nếu họ đủ tinh tế, đủ kiên nhẫn, hoặc nếu tôi đang ở một trạng thái yếu lòng, tôi có thể không giữ được mình như hiện tại.

Tôi không thiếu thốn tình cảm gia đình, chồng tôi không lãng mạn, nhưng luôn ở đó khi tôi cần. Anh không nói những lời ngọt ngào, nhưng sẵn sàng thức đêm khi con ốm, hay âm thầm làm hết việc nhà khi tôi bận. Vì thế những cảm xúc “ngoài luồng” khiến tôi cảm thấy lo lắng và có chút tội lỗi với chồng. Tôi không biết làm thế nào để xóa bỏ cảm xúc khi làm việc với đồng nghiệp, đối tác nam để thấy thanh thản và toàn tâm toàn ý với gia đình.

Ở tuổi U60, tôi muốn lấy chồng nhưng con cái phản đối vì sợ “mất nhà”Ở tuổi U60, tôi muốn lấy chồng nhưng con cái phản đối vì sợ “mất nhà”

Khi các con đã yên bề gia thất, tôi gặp người đàn ông cùng cảnh góa bụa, muốn nương tựa nhau lúc xế chiều thì chính những đứa con tôi lại kịch liệt ngăn cản, vì sợ tài sản bị chia sẻ.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
