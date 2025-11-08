Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn: Tôn vinh giá trị văn hóa bản địa





Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trịnh Minh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn nhấn mạnh, Bắc Sơn là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, nơi lưu giữ di sản văn hóa phong phú của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh. Lễ hội Mùa vàng năm nay diễn ra trong không khí chào mừng 85 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn và 75 năm Giải phóng Lạng Sơn, là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa, quảng bá tiềm năng du lịch và khơi dậy niềm tự hào của người dân địa phương.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học trao chứng nhận và biểu trưng giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới cho đại diện xã Bắc Sơn. Ảnh: Nam Nguyễn

Ông Đinh Hữu Học, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn bày tỏ niềm tự hào khi Quỳnh Sơn trở thành đại diện của Việt Nam được UN Tourism vinh danh cùng các điểm đến tiêu biểu trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của chính quyền, cộng đồng và người dân Lạng Sơn trong việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản, thúc đẩy sinh kế và hướng tới phát triển bền vững.

Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" (Best Tourism Villages 2025) của UN Tourism là danh hiệu được xét chọn dựa trên hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt về quản trị, sáng tạo, bền vững, môi trường và đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, trở thành chuẩn mực quốc tế cho các mô hình du lịch cộng đồng chất lượng cao. Sự kiện Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được vinh danh thể hiện nỗ lực của người dân và các cấp chính quyền địa phương trong việc tập trung phát triển du lịch xanh, du lịch thân thiện, bền vững trong nhiều năm qua.

Làng cộng đồng Quỳnh Sơn vừa vinh dự nhận Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất năm 2025" do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) trao tặng. Ảnh: Tuấn Anh.

Bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, Làng cộng đồng Quỳnh Sơn không đơn thuần là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Tày, mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống mang đậm tính bản địa đặc sắc của vùng biên ải. Trải qua hành trình 15 năm "xây dựng và phát triển, gìn giữ và phát huy" những giá trị văn hóa truyền thống, tri thức bản địa, được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, người dân Quỳnh Sơn đã biến tình yêu quê hương, lòng hiếu khách và sự sáng tạo thành sức mạnh để xây dựng nên một mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu, tiên phong của tỉnh.

Trước đó, tháng 2/2025, Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư và Thương mại tỉnh Lạng Sơn đã lựa chọn và tiến hành xây dựng hồ sơ gửi Cục du lịch Quốc gia Việt Nam xét duyệt và đệ trình lên Tổ chức du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) ứng cử giải thưởng Làng du lịch tốt nhất năm 2025. Sau quá trình chấm và xét duyệt nghiêm ngặt 270 hồ sơ đến từ 65 Quốc gia, ngày 17/10/2025, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn đã chính thức được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất năm 2025.

Chương trình nghệ thuật trong Lễ khai mạc. Ảnh: Nam Nguyễn.

Sau lễ công bố, chương trình nghệ thuật "Bắc Sơn - Niềm kiêu hãnh Việt Bắc" đã mở màn lễ hội với những ca khúc nổ tiếng như "Bắc Sơn - Niềm kiêu hãnh Bắc Sơn", "Đường về bản", "Em đi giữa biển vàng" và "Đất nước vươn mình"… Chương trình với sự tham gia của các nghệ sĩ: ca sĩ, diễn viên Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc Gia Việt nam, Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Thái Nguyên.

Sau lễ công bố, Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn sẽ mở ra nhiều hoạt động hấp dân như: thi gặt lúa bằng công cụ thô sơ; thi giã gạo bằng công cụ thô sơ; thi gói bánh chưng đen; trải nghiệm làm ngói âm dương; bay dù lượn, chèo sup trên thung lũng vàng...

Chèo sup trên thung lũng vàng là trải nghiệm hấp dẫn được chờ đợi.

Tại lễ hội còn trưng bày, giới thiệu quảng bá nhiều sản phẩm đặc trưng của Lạng Sơn, giao thương các dịch vụ, du lịch, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu đến người tiêu dùng… Đây là dịp để du khách trải nghiệm đời sống nông nghiệp đặc trưng của vùng trung du, đồng thời kết nối, giao lưu với người dân địa phương.

Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn 2025 kéo dài từ nay đến ngày 15/11, hứa hẹn sẽ là điểm hội tụ, cũng như lan tỏa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, là không gian trải nghiệm thú vị và ý nghĩa dành cho nhân dân và du khách đến với Bắc Sơn.