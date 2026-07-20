Tin sao 20/7: Ngọc Trinh diện váy cưới 2 mảnh, Lý Nhã Kỳ rạng rỡ ở tuổi 44

Ngọc Trinh đội voan dài, ghi điểm với hình ảnh cô dâu quyến rũ. Tạo hình váy cưới của Ngọc Trinh nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

"Búp bê" Thanh Thảo chia sẻ hình ảnh chụp chung với ca sĩ Quang Dũng sau khi cùng tham gia biểu diễn tại sự kiện âm nhạc. Ca sĩ Thanh Thảo và Quang Dũng là cặp song ca ăn ý với nhiều bài hát ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Dù diện trang phục đơn giản, Lương Thùy Linh vẫn nhận về những lời khen ngợi của độc giả với nhan sắc xinh tươi, cuốn hút.

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(Ảnh FB nhân vật)



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