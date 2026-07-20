Tin sao 20/7: Ngọc Trinh diện váy cưới 2 mảnh, Lý Nhã Kỳ rạng rỡ ở tuổi 44

Thứ hai, 17:35 20/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Người mẫu Ngọc Trinh thu hút ánh nhìn khi diện váy cưới 2 mảnh khoe khéo đường cong quyến rũ, Lý Nhã Kỳ gây chú ý với hình ảnh chào đón tuổi 44.

Ngọc Trinh diện váy cưới 2 mảnh quyến rũ , Lý Nhã Kỳ đẹp rạng rỡ tuổi 44 - Ảnh 1.

Người mẫu Ngọc Trinh thu hút ánh nhìn khi diện váy cưới 2 mảnh, khoe khéo đường cong cơ thể quyến rũ, xây dựng tạo hình nữ thần trong bộ hình này.

Ngọc Trinh diện váy cưới 2 mảnh quyến rũ , Lý Nhã Kỳ đẹp rạng rỡ tuổi 44 - Ảnh 2.

Ngọc Trinh đội voan dài, ghi điểm với hình ảnh cô dâu quyến rũ. Tạo hình váy cưới của Ngọc Trinh nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Ngọc Trinh diện váy cưới 2 mảnh quyến rũ , Lý Nhã Kỳ đẹp rạng rỡ tuổi 44 - Ảnh 3.

"Búp bê" Thanh Thảo chia sẻ hình ảnh chụp chung với ca sĩ Quang Dũng sau khi cùng tham gia biểu diễn tại sự kiện âm nhạc. Ca sĩ Thanh Thảo và Quang Dũng là cặp song ca ăn ý với nhiều bài hát ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Ngọc Trinh diện váy cưới 2 mảnh quyến rũ , Lý Nhã Kỳ đẹp rạng rỡ tuổi 44 - Ảnh 4.

Dù ở độ tuổi U50 song ca sĩ Thanh Thảo vẫn giữ được nét tươi trẻ, vóc dáng quyến rũ.

Ngọc Trinh diện váy cưới 2 mảnh quyến rũ , Lý Nhã Kỳ đẹp rạng rỡ tuổi 44 - Ảnh 5.

Lương Thùy Linh chia sẻ những hình ảnh thư thái tại một địa điểm nghỉ dưỡng. 

Ngọc Trinh diện váy cưới 2 mảnh quyến rũ , Lý Nhã Kỳ đẹp rạng rỡ tuổi 44 - Ảnh 6.

Dù diện trang phục đơn giản, Lương Thùy Linh vẫn nhận về những lời khen ngợi của độc giả với nhan sắc xinh tươi, cuốn hút. 

Ngọc Trinh diện váy cưới 2 mảnh quyến rũ , Lý Nhã Kỳ đẹp rạng rỡ tuổi 44 - Ảnh 7.

Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi xuất hiện với nhiều tạo hình quyến rũ, thanh lịch cùng gam màu pastel chào đón sinh nhật tuổi 44.

Ngọc Trinh diện váy cưới 2 mảnh quyến rũ , Lý Nhã Kỳ đẹp rạng rỡ tuổi 44 - Ảnh 8.

Ca sĩ Hồ Việt Trung chia sẻ hình ảnh trên đường tới Đà Nẵng để biểu diễn. Nam ca sĩ tiết lộ hiện tại sức khỏe đã ổn và cố gắng tới Đà Nẵng biểu diễn phục vụ khán giả.

(Ảnh FB nhân vật)

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