Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương qua đời
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương qua đời hôm 17/7 sau thời gian chống chọi bệnh tật. Tang lễ của ông vừa được gia đình tổ chức vào trưa 20/7.
Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu bất ngờ thông báo nghệ sĩ Vũ Linh Vương đã qua đời vào 5h ngày 17/7, hưởng thọ 72 tuổi. Đám tang nghệ sĩ Vũ Linh Vương diễn ra tại xã Vĩnh Lộc, TP.HCM từ tối 17/7 đến trưa 20/7. Sau đó, gia đình sẽ đưa linh cữu ông đi hỏa táng tại phường Bình Hưng Hòa.
Tô Hiếu tâm sự, bất ngờ khi đi ngang một đám tang gần nhà, anh sốc khi thấy bức ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh Vương. "Đi ngang qua một đám tang gần nhà, bất chợt nhận ra đó là đám tang người nghệ sĩ đã từng xoa đầu mình. Tôi liền ghé thắp cho nghệ sĩ nén nhang mà lòng nghẹn ngào, nhớ về một thời đam mê cải lương", nam nhạc sĩ kể.
Nhạc sĩ Tô Hiếu thông báo đám tang nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương. Ảnh: Tô Hiếu
Nghệ sĩ Vũ Linh Vương tên thật là Võ Văn Ngôi, sinh năm 1955, là kép hát nổi tiếng của các đoàn Bông hồng vàng, Long An 1… Ông từng đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ như: Út Bạch Lan, Hà Mỹ Xuân, Phương Tùng, Minh Cảnh... Do các băng đĩa của Vũ Linh Vương bán rất chạy, ông được ưu ái gọi là "Ông hoàng đĩa nhựa".
Khi cải lương thoái trào, Vũ Linh Vương thành lập công ty, theo đuổi sự nghiệp kinh doanh. Ông từng sống sung túc trong căn biệt thự riêng. Năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát khiến công ty của Vũ Linh Vương điêu đứng, kéo theo cuộc sống của ông thay đổi. Sau khi trắng tay, ông ở ghép cùng một người trong phòng trọ khoảng 10m2.
Sau đó ông vẫn đi hát mưu sinh nhưng biến cố một lần đi diễn bằng xe đạp, ông bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến ông vỡ xương chậu, đầu phải khâu hơn 10 mũi, nằm bệnh viện suốt 1 tháng. Sau vụ tai nạn, Vũ Linh Vương phải ngồi xe lăn, không còn khả năng lao động cũng như tự chăm sóc bản thân. Suốt những năm đó, nam nghệ sĩ bị đột quỵ đến 4 lần.
Nghệ sĩ Vũ Linh Vương trong lần gặp nhóm Phi Phụng hồi năm 2023. Khi đó, nam nghệ sĩ cải lương đã 4 lần tai biến và cô độc tuổi xế chiều.
Năm 2024, Vũ Linh Vương bị ngã, phải nhập viện suốt 2 tháng và bị chủ nhà lấy lại phòng. Trong cảnh ốm đau bệnh tật, không nơi cư trú, không người thân, ông được một người phụ nữ tên Thảo thương cảm đưa về Bến Tre chăm sóc, cưu mang.
Đầu năm nay, Vũ Linh Vương bị tai biến lần thứ 5, khi nhập viện cấp cứu thì phát hiện có khối u trong não. Ông hôn mê suốt 10 ngày, phải duy trì lọc máu. Trong cảnh khốn cùng, người chăm sóc ông là bà Thảo đã cầu cứu nhóm Ngũ long du ký (gồm các nghệ sĩ: Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười...).
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