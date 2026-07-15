Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 15 - 19/7/2026: Sẽ cúp điện cả ngày dài rất nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 15 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 15 - 19/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 15 - 19/7/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: khu vực đường Văn Tiến Dũng, Kênh hè Thu, Kênh Vẩy ốc, Kênh Giày Heo P.Vĩnh Thông, tình An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 18:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Tân Thành, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Điền, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KP Minh Long, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Sua Đũa, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thạnh Yên, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Minh Phong, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 14:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Điền, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 15 - 19/7/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Không mất điện

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 07:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 07:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 07:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 07:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xoa ảo, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Không mất điện

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Trung tâm thương mại Hà Tiên, Khu phố 2 phường Bình San (cũ), Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 08:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Lộ Cờ Trắng (từ ngã tư Dương Hòa đến ngã ba Cờ Trắng), Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 11:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Trung tâm thương mại Hà Tiên, Khu phố 2 phường Bình San (cũ), Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực bờ tây kinh 283, 2 bên kinh 200 & kinh 285 gồm từ tổ 17 đến tổ 18 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 13:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên, từ Trường Lái xe xã Sơn Kiên đến cầu Tà Manh, gồm Chi nhánh Công Ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang (Xí nghiệp Chế biến lương thực XNK Sơn Thuận) dọc 2 bên lộ đan Kinh Sóc, dọc 2 bên kinh Cây Gòn, dọc 2 bên kinh Tà Hem, dọc 2 bên kinh Tà Lúa, dọc 2 bên kinh Quảng Thống, dọc 2 bên kinh Đường Trâu, dọc 2 bên kinh Ba Thê và các kinh ngang gồm từ tổ 1 đến tổ 2, từ tổ 11 đến tổ 13 ấp Tà Lóc, từ tổ 1 đến tổ 7, từ tổ 17 đến tổ 22 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên, và toàn bộ ấp Sơn Tiến, ấp Mỹ Hòa, ấp Tà Lúa, ấp Thị Tứ, ấp Thành Công, ấp Sơn Thịnh, ấp Mỹ Phú, ấp Sơn Thuận, ấp Cản Đất, ấp Nguyễn Văn Hanh, ấp Mỹ Tân, ấp Hiệp Tân, ấp Hiệp Lợi, ấp Hiệp Bình, ấp Hiệp Trung, ấp Hiệp Thành, ấp Hiệp Hòa, tổ 11, tổ 12 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh 3000 gồm tổ 12 ấp Đầu Doi xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực kinh Trục Giữa gồm từ tổ 4 đến tổ 8 ấp Láng Cơm xã Bình Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ đan bờ đông kinh Vàm Răng gồm tổ 11 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực kinh Trục Giữa gồm từ tổ 1 đến tổ 8 ấp Hợp Thành xã Bình Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực kinh 2 Mới thuộc tổ 6 ấp Tám Ngàn xã Bình Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ đan Kinh Sóc tổ 28 đến 29 ấp Sơn Tiến xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực Trung Tâm Thương Mại Sóc Sơn thuộc tổ 19, tổ 20 ấp Thị Tứ xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Ấp Minh Giồng xã Đông Hưng , An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Kim Qui xã vân Khánh , An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Kim Qui xã vân Khánh , An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Kim Qui xã vân Khánh , An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thạnh An i xã Đông Hòa , An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Ông Lang, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 16/07/2026 đến 19:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cửa Cạn , Khách Hàng Vinper, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 16/07/2026 đến 19:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cửa Dương, Cửa Can, Khu phố 6,9,10 ,Dương Đông , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 16/07/2026 đến 19:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cửa Can, gành dầu , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 16/07/2026 đến 19:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cửa Dương, Cửa Can, gành dầu ,Bãi Thơm , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 16/07/2026 đến 19:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cửa Dương, Cửa Can, gành dầu ,Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 16/07/2026 đến 19:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Khu Phố 1,,2,7 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 16/07/2026 đến 19:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Khu Phố 3,4,5,8 Dương Đông, Khu Phố Bến Tràm, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 16/07/2026 đến 19:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Khu Phố Suối Đá, Suối Mây, Cửa Lấp, Khu Phố 7 Dương Đông,, Khu Phố Bến Tràm, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 16/07/2026 đến 19:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Lớn Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 7 An thới , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 15:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Lấp Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 13:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Đường Bào, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Lớn Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 17/07/2026 đến 18:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Hòn Thơm , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Lớn Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/07/2026 đến 18:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: Ấp Thứ 1, Xẻo Dinh, Kinh Dài _ xã Tây Yên, An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Từ 6h30 đến 18h00: Đường Lưu Nhơn Sâm đoạn từ Cầu Thủy Lợi đến cầu Kênh Xáng, khu vực từ Trạm điện Vĩnh Thuận đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ, Chợ Vĩnh Thuận ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong. Từ 6h30 đến 18h00: Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 6h30 đến 7h00 và từ 17h30 đến 18h00: Đường Mai Văn Trương đoạn từ cầu Nghĩa Trang đến Cầu Đường Sân, Đường Mai Thành Tâm đoạn từ Cầu Đường Sân đến Cầu Bộ Đạm ấp Vĩnh Phước, Ấp Vĩnh Đông, Vĩnh Thạnh, Cái Nhum, Ruộng Sạ, Cạnh Đền, Thị Mỹ, Căn Cứ xã Vĩnh Phong. Các ấp Bình Phong, Bình Thành và một phần ấp Hòa Thành xã Vĩnh Bình. Từ 6h30 đến 7h00 và từ 17h30 đến 18h00: Trung tâm Viễn Thông Vĩnh Thuận, Cấp Nước Vĩnh Thuận, trường THPT Vĩnh Thuận. Các doanh nghiệp Nguyên Hưng, Mỹ Linh, Tài Lợi, Kiến Thành, Kiến Thành 1¸ Huỳnh Minh, Cầu Đường 10, Công Ty 487 ấp Vĩnh Thạnh, trạm Trộn Bê Tông ấp Ruộng Sạ, trạm bơm Tân Nam ấp Cái Nhum xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/07/2026 đến 07:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 6h30 đến 12h00: Đường Lưu Nhơn Sâm đoạn từ Trạm điện 110 kV Vĩnh Thuận đến cầu Kênh Xáng, đường Quảng Trọng Linh ,khu vực vàm Kinh 1 đến 1000 Kinh 1 thuộc ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/07/2026 đến 12:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 6h30 đến 7h00 và từ 17h30 đến 18h00: Đường Mai Văn Trương đoạn từ cầu Nghĩa Trang đến Cầu Đường Sân, Đường Mai Thành Tâm đoạn từ Cầu Đường Sân đến Cầu Bộ Đạm ấp Vĩnh Phước, Ấp Vĩnh Đông, Vĩnh Thạnh, Cái Nhum, Ruộng Sạ, Cạnh Đền, Thị Mỹ, Căn Cứ xã Vĩnh Phong. Các ấp Bình Phong, Bình Thành và một phần ấp Hòa Thành xã Vĩnh Bình. Từ 6h30 đến 7h00 và từ 17h30 đến 18h00: Trung tâm Viễn Thông Vĩnh Thuận, Cấp Nước Vĩnh Thuận, trường THPT Vĩnh Thuận. Các doanh nghiệp Nguyên Hưng, Mỹ Linh, Tài Lợi, Kiến Thành, Kiến Thành 1¸ Huỳnh Minh, Cầu Đường 10, Công Ty 487 ấp Vĩnh Thạnh, trạm Trộn Bê Tông ấp Ruộng Sạ, trạm bơm Tân Nam ấp Cái Nhum xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 12h00: Khu vực ven Sông Cái đoạn từ Vàm Kênh Nước Chảy đến Miếu Ông Cọp ấp Nước Chảy và một phần ấp Đồng Tranh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực từ Khu Xử lý rác đến quán Làng Ta và khu vực từ Cây xăng Ngã 6 về Cầu Tu My ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực đấu Kinh Bờ Dừa ấp Đồng Tranh xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực kho hàng Vietle Ngã 6 và khu vực quán Sao Nga ấp Bình Minh xã Vĩnh Bình .

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Kinh Cái Đuốc Lớn, một phần Sông Cái Bé - thuộc xã Ngọc Chúc và Dọc Sông Cái Bé, Kinh Tư Tưng (Đoạn từ Cái Đuốc Nhỏ đến giáp ranh xã Long Thạnh) - thuộc xã Hò Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đoạn từ Khu dân cư Ngọc Thành đến hết Kinh Đường Lác, Kinh Hai Cùi, Kinh Xuôi, Kinh Năm Tỷ, Kinh KH7-13, Kinh Kh7-14, Kinh Lung 7 Điệp, một phần Kinh Kh6, Kinh Ngọc Lợi, Kinh KH5 - thuộc xã Ngọc Chúc và một phần Kinh KH7, một phần Kinh Xã Bè - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần ấp 01, ấp 3, xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 13:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/07/2026 đến 15:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7, xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thành Lập, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 15:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hớn, xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Đời , xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 11:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Ba, Xã Kiên Lương, một phần ấp Cống Tre xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp sông Chinh, Xã Kiên Lương, một phần ấp Cống Tre xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lung Lớn xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ba Trại, ấp Hố Bườn xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòn Chông xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòn Chông xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 18:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Ấp Công Sự, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang Ấp Cạn Ngọn A, xã Vĩnh Hoà, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 18:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành





KHU VỰC: ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Tà Teng, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Chùn Xây, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Tân Khánh, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện