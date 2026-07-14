Vì sao giá lăn bánh Suzuki Fronx bất ngờ giảm kỷ lục, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10?

Lý do giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, SUV hạng C chưa bao giờ rẻ đến thế GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 đang vô cùng hấp dẫn do được nhận ưu đãi tới 50 triệu đồng từ hãng, kéo giá SUV hạng C xuống rất rẻ khiến các đối thủ cùng phân khúc gặp khó.

Giá lăn bánh Suzuki Fronx

Suzuki Fronx giảm giá sâu.





Giá lăn bánh Suzuki Fronx đang giá giảm mạnh, chưa tới 500 triệu đồng. Cụ thể, đối với Suzuki Fronx GL 2025, khách hàng nhận mức ưu đãi chính hãng lên đến 80 triệu đồng, giá bán thực tế của xe chỉ còn 440 triệu đồng. Bản GLX 2025 giảm 70 triệu đồng còn 529 triệu đồng, bản GLX Plus 2025 giảm 45 triệu đồng còn 604 triệu đồng, GLX Plus 2026 giảm 30 triệu đồng.

Với mức giảm cao như hiện tại khi khởi điểm chỉ còn 440 triệu đồng, Suzuki Fronx đang rẻ hơn mẫu hatchback hạng A là Hyundai Grand i10 khi bản cao nhất đang có giá 455 triệu đồng.

Với giá mới, Suzuki Fronx đang trở thành mẫu SUV A đáng xem xét - Ảnh: Đại lý





Ra mắt vào tháng 10/2025, Suzuki Fronx sở hữu thiết kế nổi bật và được người dùng đánh giá cao so với những mẫu xe cùng nhà. Điều này khiến hãng xe Nhật Bản kỳ vọng và bán ra với mức giá cao.

Khi đặt trong mặt bằng phân khúc SUV hạng A, rõ ràng người Việt khó chấp nhận mức giá này bởi cao hơn các đối thủ như KIA Sonet, Toyota Raize hay VinFast VF5. Công nghệ hỗ trợ lái ADAS sẽ là một phần giải thích cho mức giá đó, nhưng vẫn khó chấp nhận với đại đa số người Việt. Điều đó khiến Suzuki Fronx ngày càng rơi vào khoảng trầm trong phân khúc.

Sau 4 tháng đầu năm 2026, doanh số của Suzuki Fronx chỉ đạt 365 xe, thấp nhất trong phân khúc hạng A. Điều này khiến thương hiệu Nhật Bản cũng như đại lý luôn phải tìm cách đẩy xe với chính ưu đãi hấp dẫn.

Giá xe Suzuki Fronx và các đối thủ

Suzuki Fronx giá từ 520 triệu đồng

Kia Sonet giá từ 499 triệu đồng

Toyota Raize giá từ 510 triệu đồng

Hyundai Venue giá từ 499 triệu đồng

VinFast VF 5 giá từ 529 triệu đồng

Đánh giá xe Suzuki Fronx

Fronx có giá thấp nhất phân khúc và rẻ hơn cả những mẫu hatchback nhỏ - Ảnh: Đại lý





Ở Việt Nam, Suzuki Fronx có kiểu dáng SUV lai coupe. Bản cao cấp nhất có đèn định vị LED ban ngày, đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED vắt ngang đuôi, mâm 16 inch.

Nội thất của chiếc xe hạng A gầm cao này nổi bật với vô-lăng 3 chấu tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm.

Trong khi đó, bản tiêu chuẩn chỉ có màn hình 7 inch trung tâm, 4 loa và chìa khóa dạng cơ. Một số tính năng đáng chú ý như màn hình HUD hay sạc không dây trên bản GLX Plus.

Suzuki Fronx tại Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản GLX và GLX Plus sử dụng động cơ hybrid là sự khác biệt lớn so với các đối thủ, gồm máy xăng 1.5L mạnh 99 mã lực và 135 Nm mô-men xoắn. Hệ thống mild hybrid bao gồm pin lithium-ion 12 volt và máy phát điện tích hợp (ISG) hỗ trợ mô-men xoắn và chức năng dừng/khởi động động cơ khi không tải.

Trong khi đó, phiên bản GL thuần xăng vẫn sử dụng động cơ 1.5L nhưng cho sức mạnh lớn hơn với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm kết hợp hộp số tự động 4 cấp.



