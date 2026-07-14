KIA Sonet giá 240 triệu đồng thiết kế vượt tầm, sở hữu hộp số tự động, nội thất tiện nghi, SUV hạng A rẻ chỉ nhỉnh Honda SH

Vượt trội Kia Seltos, SUV hạng B giá chỉ 446 triệu đồng của Toyota thiết kế cá tính, trang bị hiện đại nhất phân khúc GĐXH - SUV hạng B của Toyota thiết kế cá tính, trang bị hiện đại nhất phân khúc đặc biệt gây chú ý nhờ mức giá khởi điểm chỉ từ khoảng 446 triệu đồng.

KIA Sonet thiết kế vượt tầm, sở hữu hộp số tự động, nội thất tiện nghi

KIA Sonet 2026 bản dầu số tự động với giá bán quy đổi chỉ 240 triệu, hứa hẹn sẽ tạo được cơn sốt với khách gia đình tại Ấn Độ. Ảnh: Tổng hợp

Trước xu hướng gia tăng nhu cầu sử dụng xe số tự động tại Ấn Độ, KIA đã mở rộng danh mục Sonet 2026 bằng việc bổ sung thêm các tùy chọn hộp số tự động cho những phiên bản tiêu chuẩn và tầm trung, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn mà không phải chi thêm cho các biến thể cao cấp.

Việc đưa hộp số tự động xuống phiên bản giá thấp được xem là bước đi nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển trong đô thị. Người dùng giờ đây có thể lựa chọn xe số tự động với mức chi phí hợp lý mà không cần nâng cấp lên các phiên bản cao hơn.

Trước đây, cấu hình này chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp. Việc mở rộng xuống các biến thể phổ thông được kỳ vọng sẽ giúp KIA Sonet tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ sử dụng động cơ xăng.

KIA Sonet sở hữu thiết kế hiện đại. Ảnh: Tổng hợp

Về khả năng vận hành, KIA không thay đổi các tùy chọn động cơ trên Sonet 2026. Phiên bản diesel tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Trong khi đó, bản xăng tăng áp 1.0L sản sinh công suất 118 mã lực cùng mô-men xoắn 172 Nm.

Sự kết hợp giữa các động cơ này với hộp số tự động hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái thuận tiện hơn, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị thường xuyên ùn tắc.

Hiện phiên bản diesel số tự động được phân phối trên các biến thể HTE (O), HTK (O), HTK+, HTK+ (O). Với động cơ xăng tăng áp, hộp số ly hợp kép 7 cấp có mặt trên các bản HTK (O) và HTK+ (O), mang đến thêm nhiều lựa chọn về trang bị và mức giá cho khách hàng.

Ở lần nâng cấp này, KIA cũng bổ sung màu sơn ngoại thất mới Magma Red. Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các trang bị an toàn tiêu chuẩn như 6 túi khí, cân bằng điện tử (ESC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC). Trên các phiên bản cao cấp, Sonet tiếp tục được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), camera 360 độ và ghế trước thông gió.

Tại thị trường Ấn Độ, KIA Sonet cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc SUV dưới 4 mét như Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO và Maruti Suzuki Brezza.

Khoang nội thất được KIA chăm chút qua các phiên bản của Sonet. Ảnh: Tổng hợp

Việc mở rộng các tùy chọn hộp số tự động xuống những phiên bản có giá bán thấp hơn được đánh giá là động thái giúp KIA tăng sức hấp dẫn của Sonet, nhất là với nhóm khách hàng ưu tiên sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Giá KIA Sonet phiên bản mới

KIA Sonet phiên bản động cơ diesel HTE (O) nay được trang bị hộp số tự động biến mô 6 cấp, có giá khởi điểm từ 9,77 lakh Rs (khoảng 240 triệu đồng).

Việc đưa hộp số tự động xuống phiên bản giá thấp được xem là bước đi nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển trong đô thị. Người dùng giờ đây có thể lựa chọn xe số tự động với mức chi phí hợp lý mà không cần nâng cấp lên các phiên bản cao hơn.

Ở dải sản phẩm động cơ xăng, KIA cũng bổ sung hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT) cho biến thể HTK (O), có giá khởi điểm từ 9,89 lakh Rs (tương đương khoảng 245 triệu đồng).

Hiện, KIA chưa công bố kế hoạch đưa các phiên bản mới của Sonet đến thị trường Việt Nam. Vì vậy, khả năng phân phối cũng như mức giá của mẫu xe này tại Việt Nam vẫn cần chờ thông tin chính thức từ hãng.

Tại thị trường Việt Nam, giá xe Kia Sonet các phiên bản cũ hiện có mức khởi điểm từ 489 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Giá niêm yết cụ thể cho các phiên bản như sau:1.5L AT: 489.000.000 VNĐ1.5L Deluxe: 519.000.000 VNĐ1.5L Luxury: 559.000.000 VNĐ1.5L Premium: 609.000.000 VNĐ.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.