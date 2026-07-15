Phong cách hơn SH Mode, xe ga 110cc của Honda giá 32 triệu đồng trang bị tiện nghi, rẻ như Vision sẵn sàng trở thành 'vua xe ga'

Xe ga 110cc của Honda trang bị tiện nghi, phong cách hơn cả SH Mode

PT Astra Honda Motor (AHM)

Bên cạnh BeAT 2026, PT Astra Honda Motor (AHM) cũng vừa chính thức trình làng mẫu xe BeAT Street mới dành cho thị trường Indonesia.

Honda BeAT Street sở hữu phong cách thiết kế "Street Style" cực kỳ cá tính, bụi bặm và khác biệt hoàn toàn so với phiên bản BeAT tiêu chuẩn hay những mẫu xe cùng hãng như Vision, Air Blade hay SH Mode.

Ghi-đông trần là điểm nhấn đắt giá nhất của BeAT Street.

Ghi-đông trần là điểm nhấn đắt giá nhất của BeAT Street. Mẫu xe này đã loại bỏ hoàn toàn phần ốp nhựa bọc tay lái truyền thống, để lộ cụm ghi-đông thép sơn đen mờ tương tự như các dòng xe naked-bike hay xe địa hình. Thiết kế này không chỉ tạo diện mạo phong trần mà còn giúp tư thế lái cao, rộng và linh hoạt hơn khi luồn lách trong phố. Đèn pha mắt cáo cỡ lớn của BeAT Street ứng dụng công nghệ LED hiện đại, được vuốt nhọn ôm sát vào yếm trước tạo cảm giác hầm hố và tăng khả năng chiếu sáng khi di chuyển vào ban đêm.

Thân xe của Honda BeAT Street mới được phủ những bộ tem lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố Graffiti

Thân xe của Honda BeAT Street mới được phủ những bộ tem lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố Graffiti với các đường nét sắc sảo, khỏe khoắn và phông chữ "STREET" cách điệu cỡ lớn đầy nổi bật. Xe sử dụng kiến trúc khung dập hàn laser eSAF (enhanced Smart Architecture Frame). Loại khung này giúp BeAT Street giảm đáng kể trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cáp, mang lại phom dáng thon gọn, thanh thoát cho tổng thể chiếc xe.

Điểm nâng cấp lớn không thể không nhắc tới của thế hệ BeAT Street mới là việc chuyển từ mâm 14 inch sang mâm 12 inch đúc đa chấu, đi kèm cặp lốp không săm bản rộng. Sự thay đổi này làm cho chiếc xe trông vững chãi và "ngầu" hơn, đồng thời tăng độ bám đường khi vào cua. Phần đuôi được làm thon gọn, vuốt nhọn về phía sau, kết hợp với tay dắt bọc cao su chịu lực tạo cho Honda BeAT Street vẻ thể thao, năng động.

Honda BeAT Street được trang bị khối động cơ eSP thế hệ mới

Honda BeAT Street được trang bị khối động cơ eSP thế hệ mới, tối ưu cho việc di chuyển linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị. Đây là động cơ dung tích 109,5cc, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí, tích hợp công nghệ eSP (enhanced Smart Power) và hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 8,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút ngang ngửa Honda Vision.





Hệ thống giảm xóc của Honda BeAT Street được thiết kế để chịu tải tốt

Hệ thống giảm xóc của Honda BeAT Street được thiết kế để chịu tải tốt và mang lại cảm giác êm ái khi đi qua các gờ giảm tốc hoặc ổ gà trên đường. Hệ thống treo trước sử dụng phuộc ống lồng thủy lực truyền thống, cho hành trình ty phuộc ổn định, giúp đầu xe vững chãi khi di chuyển ở tốc độ trung bình. Trong khi giảm xóc đơn phía sau giúp đuôi xe gọn gàng và hấp thụ dao động khá tốt cả khi đi một mình hoặc chở thêm người.

Để đảm bảo an toàn cho một chiếc xe ga đường phố của mình, Honda trang bị cho BeAT Street phanh đĩa thủy lực ở phía trước, mang lại lực phanh nhạy và chuẩn xác. Trong khi phía sau sử dụng phanh tang trống truyền thống, có độ bền cao và dễ bảo dưỡng. Đáng chú ý là Honda BeAT Street được tích hợp hệ thống phanh kết hợp CBS (Combi Brake System). Khi người dùng bóp tay phanh trái (phanh sau), lực phanh sẽ được phân bổ đồng thời lên cả bánh trước và bánh sau theo tỷ lệ hợp lý, giúp giảm quãng đường phanh và hạn chế tình trạng trượt bánh đối với người lái mới.

Honda BeAT Street mới được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần

Honda BeAT Street mới được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, sử dụng màn hình LCD thay thế cho dạng kim cơ (analog) truyền thống. Do xe sử dụng ghi-đông trần, cụm đồng hồ được đặt tách biệt gọn gàng ngay chính giữa ghi-đông, giúp người lái dễ dàng quan sát nhanh mà không bị phân tâm. Màn hình sử dụng nền màu xanh dương đậm hoặc tối (tùy phiên bản) kết hợp chữ số tương phản cao, giúp hiển thị sắc nét ngay cả khi đi dưới trời nắng gắt.

Giá xe ga 110cc Honda BeAT Street

Giá bán đề xuất mà hãng đưa ra cho mẫu xe này là 20.251.000 IDR, tương đương khoảng 32 triệu đồng tiền Việt.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.