Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 15 - 19/7/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 15 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 15 - 19/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 15 - 19/7/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: Đường Nguyễn Đáng: từ đường Điện Biên Phủ đến đường Kiên Thị Nhẫn Trạm Chuyên Dùng: Bệnh Viện Minh Tâm, Bệnh Viện Minh Tâm 1, THPT Thành phố Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Mất điện trạm NMXX Mai Khắc Dũng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 09:30:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Trạm NTTS Trần Văn Thuần
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Trạm NTTS Đặng Quốc Khải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/07/2026 đến 14:30:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Trạm NTTS Nguyễn Văn Cõi
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:00:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Trạm Bưu điện Vĩnh Kim
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 09:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Trạm Bưu điện Kim Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/07/2026 đến 10:30:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giữa xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 14:30:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Bưu Điện Hiệp Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Minh Đà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 09:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Thị Thúy
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/07/2026 đến 10:30:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Văn Mẫm
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/07/2026 đến 14:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Văn Bình
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Bưng Lớn 1) thuộc xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 09:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Ngọc Hồ 3) thuộc xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/07/2026 đến 10:30:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Xẻo Cạn 3) thuộc xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/07/2026 đến 14:30:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Văn Lâm (trạm Nguyễn Văn Lâm) thuộc xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 1- xã Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:00:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Tắc Hố- xã Long Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Vàm Ray- xã Hàm Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 09:30:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cà Hom 2) thuộc xã Hàm Giang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Cơ Sở Liêng Thị Tẹt
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Xoài Thum- xã Trà Cú.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 3- xã Trà Cú.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 09:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Chợ- xã Lưu Nghiệp Anh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/07/2026 đến 11:30:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 5- xã Trà Cú.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/07/2026 đến 11:30:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 5- xã Trà Cú.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: Ấp 3 - xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:30:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Nhựt Nghiệm 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 08:45:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng MobiFone DH
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/07/2026 đến 09:45:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Phạm Văn Một
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/07/2026 đến 10:45:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng KNT Trần Văn Hùng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/07/2026 đến 13:45:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Tiêu Văn Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/07/2026 đến 15:30:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Châu Kiến Bạch Lan
THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mới xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 12:00:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trung, Rạch Dừa xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Tiến xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 12:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Giá 1) ấp Giồng Giá xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/07/2026 đến 10:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Xẻo Ranh 1-1) ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Xẻo Ranh 1-1) ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 14:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 1-2) ấp Rạch Giồng xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/07/2026 đến 15:30:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 2-1) ấp Rạch Giồng xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Một phần ấp Sa Văng - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Giam - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đông Thành - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Lê Thị Định thuộc ấp Động Cao - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/07/2026 đến 10:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trần Văn Đực thuộc ấp Động Cao - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Văn Hảo 3 thuộc ấp Động Cao- xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 14:30:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Bùi Thanh Trà 1 thuộc ấp Động Cao - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Giam - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Giam - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp