Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 15 - 19/7/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 15 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 15 - 19/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 15 - 19/7/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: Đường Nguyễn Đáng: từ đường Điện Biên Phủ đến đường Kiên Thị Nhẫn Trạm Chuyên Dùng: Bệnh Viện Minh Tâm, Bệnh Viện Minh Tâm 1, THPT Thành phố Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: Mất điện trạm NMXX Mai Khắc Dũng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 09:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Trạm NTTS Trần Văn Thuần

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Trạm NTTS Đặng Quốc Khải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/07/2026 đến 14:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Trạm NTTS Nguyễn Văn Cõi

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Trạm Bưu điện Vĩnh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 09:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Trạm Bưu điện Kim Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/07/2026 đến 10:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giữa xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 14:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bưu Điện Hiệp Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Minh Đà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 09:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Thị Thúy

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/07/2026 đến 10:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Văn Mẫm

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/07/2026 đến 14:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Văn Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Bưng Lớn 1) thuộc xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 09:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Ngọc Hồ 3) thuộc xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/07/2026 đến 10:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Xẻo Cạn 3) thuộc xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/07/2026 đến 14:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Văn Lâm (trạm Nguyễn Văn Lâm) thuộc xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 1- xã Trà Cú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện ấp Tắc Hố- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Vàm Ray- xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 09:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cà Hom 2) thuộc xã Hàm Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Cơ Sở Liêng Thị Tẹt

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện ấp Xoài Thum- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 3- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 09:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện ấp Chợ- xã Lưu Nghiệp Anh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/07/2026 đến 11:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 5- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/07/2026 đến 11:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 5- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần





KHU VỰC: Ấp 3 - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Nhựt Nghiệm 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 08:45:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng MobiFone DH

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/07/2026 đến 09:45:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Phạm Văn Một

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/07/2026 đến 10:45:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng KNT Trần Văn Hùng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/07/2026 đến 13:45:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Tiêu Văn Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/07/2026 đến 15:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Châu Kiến Bạch Lan

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Càng Long





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mới xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 12:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung, Rạch Dừa xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Tiến xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 12:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Giá 1) ấp Giồng Giá xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/07/2026 đến 10:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Xẻo Ranh 1-1) ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Xẻo Ranh 1-1) ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 14:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 1-2) ấp Rạch Giồng xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/07/2026 đến 15:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 2-1) ấp Rạch Giồng xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Một phần ấp Sa Văng - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Giam - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Thành - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Lê Thị Định thuộc ấp Động Cao - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/07/2026 đến 10:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trần Văn Đực thuộc ấp Động Cao - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Văn Hảo 3 thuộc ấp Động Cao- xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 14:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Bùi Thanh Trà 1 thuộc ấp Động Cao - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Giam - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Giam - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp