Tỷ giá USD hôm nay 14/7: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bật tăng sau chuỗi ngày dài chững giá

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm nhẹ 0,09% so với phiên trước, hiện ở mức 101,22 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở mức 101,22 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do bật tăng sau thời gian dài chững giá. Yên Nhật và đồng EUR cũng giảm nhẹ.

Đồng USD biến động nhưng vẫn tăng nhẹ trong tuần, với chỉ số DXY duy trì quanh mốc 101 điểm nhờ căng thẳng Mỹ - Iran, lo ngại lạm phát và kỳ vọng Fed tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao. Biên bản họp FOMC tháng 6 và các phát biểu của Fed tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát, đồng thời để ngỏ khả năng duy trì chính sách thắt chặt nếu cần. Fed cũng đánh giá kinh tế và thị trường lao động Mỹ vẫn có khả năng chống chịu tốt, qua đó tiếp tục hỗ trợ sức mạnh của đồng USD.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 14/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 5 đồng so với phiên hôm qua, ở vùng 25.225 đồng/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD mua vào hiện ở mức 24.009 đồng và bán ra ở mức 26.431 đồng.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD mua vào và bán ra được phép giao dịch trong vùng 23.963,75 - 26.486,25 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%. Các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 14/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 14/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 14/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,040-26,450 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 19 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.997-26.427 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,070-26,450 đồng/USD, đã giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra của phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 14/7/2026, khảo sát lúc 10h53 tăng giá so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.361 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.481 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 14/7, giảm tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,134.42-30,670.47 đồng/EUR, đã giảm 34 đồng chiều mua vào và tăng 36 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.353-30.663 đồng/EUR, đã giảm 24 đồng chiều mua vào và giảm 124 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,389-30,814 đồng/EUR, đã giảm 24 đồng chiều mua vào và giảm 28 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 14/7/2026, khảo sát lúc 10h58 phút đã giảm so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.850 và bán ra là 29.965 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay mua vào và bán ra giảm xuống mức 156.11-166.88 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên giảm xuống ở mức 156,68-166,68 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yên giảm xuống vùng 157.33-167.11 đồng/JPY.

Tại thị trường trong nước, đồng USD dù có biến động, nhưng biên độ khá nhỏ, với diễn biến này người có nhu cầu mua USD để thanh toán, du học hoặc du lịch gần như chưa chịu nhiều áp lực do giá USD trong nước vẫn dao động trong biên độ hẹp. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát khả năng Fed điều chỉnh lãi suất và những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vì đây là hai yếu tố có thể khiến đồng USD biến động mạnh trong thời gian tới.

Tỷ giá USD hôm nay 13/7: USD giảm nhẹ ở cả khối ngân hàng và 'chợ đen' GĐXH - Đồng USD nhích nhẹ, chỉ số DXY ở mức 101,17 điểm trong bối cảnh thị trường theo dõi căng thẳng Mỹ - Iran. Trong nước, nhiều ngân hàng và thị trường tự do bắt đầu giảm nhẹ so với hôm qua.