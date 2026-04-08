Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Có khu dân cư 5 giờ sáng đã không còn điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 8 - 12/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 8 - 12/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 8 - 12/4/2026
Lịch cúp điện Rạch Giá
KHU VỰC: một phần đường Thiên Hộ Vương P.Rạch Giá, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Văn Lang, KDC Rạch Sỏi P.Rạch Giá, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn An Ninh, đường Ba Tháng Hai P.Rạch Giá, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/04/2026 đến 13:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Ngô Văn Sơ, Khu Dân Cư Ngô Văn Sở P.Rạch Giá, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 13:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần đường Ngô Thời nhiệm P.Rạch Giá, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/04/2026 đến 17:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Hòn Sơn (đạ khu Kiên Hải)
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 11/04/2026 đến 13:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Chi Lăng P.Rạch Giá, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/04/2026 đến 17:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần khu Phú Gia P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 - 12/4/2026.
Lịch cúp điện Tân Hiệp
KHU VỰC: Kênh 3, Kênh 4, Kênh 5, ấp Tân Quới và một phần ấp Tân Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/04/2026 đến 18:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hà Tiên
KHU VỰC: Đường Nguyễn Phúc Chu, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 11:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòn Đất
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ tổ 2 đến tổ 6 ấp Số 8 xã Sơn Kiên,
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 11:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ tổ 6 đến tổ 11 ấp Số 8, toàn khu vực CDCVL Sơn Kiên gồm tổ 18 và 19 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên,
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh Sóc từ tổ 17 đến tổ 18 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên, từ tổ 17 đến tổ 19 và tổ 2 ấp Sơn Tiến xã Mỹ Thuận.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 11:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan cống Vạn Thanh thuộc tổ 4 ấp Vạn Thanh xã Hòn Đất,
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực lộ đan bên sông kinh Rạnh Giá – Hà Tiên gồm tổ 1, tổ 2 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên,
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ tổ 11 đến tổ 13 ấp Số 8 & từ tổ 2 đến tổ 7 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên,
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/04/2026 đến 11:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Số 5 đến cầu Số 4 gồm từ tổ 1 đến tổ 16 ấp Sơn Tiến & tổ 1 , tổ 3, tổ 4 ấp Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận,
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực Trung tâm Thương Mại Sóc Sơn từ tổ 18 đến tổ 20 ấp Thị Tứ xã Mỹ Thuận,
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực Trung tâm Thương Mại Sóc Sơn từ tổ 17 đến tổ 18 ấp Thị Tứ xã Mỹ Thuận,
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực Cụm Dân cư Sóc Sơn gồm tổ 2 và tổ 12 ấp Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Minh
KHU VỰC: Một phần ấp 9A , xã Tân Thạnh , tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/04/2026 đến 15:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Nhàu A , xã Tân Thạnh , tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/04/2026 đến 15:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quốc
KHU VỰC: Một phần khu phố 10 Dương Đông, ĐK Phú Quốc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 12:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 10 Dương Đông, ĐK Phú Quốc.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/04/2026 đến 16:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Bãi Thơm, ĐK Phú Quốc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
KHU VỰC: Một phần xã Đông Thái, An Biên_ tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 11/04/2026 đến 07:30:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Đông Thái, Tây Yên_ tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 11/04/2026 đến 07:30:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Đông Thái và Đặc khu Kiên Hải _tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 11/04/2026 đến 07:30:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực toàn huyện An Minh (củ) _tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 11/04/2026 đến 07:30:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thuận
KHU VỰC: Khu vực từ Bến đò Kênh 195 ấp Ba Đình đến Khu Di Tích Xẻo Gia ấp Xẻo Da xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/04/2026 đến 11:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Lưu Nhơn Sâm đoạn từ Cầu Thủy Lợi đến Sân Bóng ấp Vĩnh Phước 1 xã Vĩnh Phong.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 10:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ 7h00 đến 8h00 và từ 14h00 đến 17h00: Từ trường THCS Vĩnh Phong 1 đến Cống Bà Đầm ấp Vĩnh Đông 1, ấp Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông xã Vĩnh Phong. Ấp Bình Phong xã Vĩnh Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/04/2026 đến 08:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h00 đến 8h00 và từ 14h00 đến 17h00: Từ trường THCS Vĩnh Phong 1 đến Cống Bà Đầm ấp Vĩnh Đông 1, ấp Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông xã Vĩnh Phong. Ấp Bình Phong xã Vĩnh Bình
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực từ Trạm Y tế Phong Đông đến chợ Vàm Chắc Băng, một phần Kênh So Le ấp Thạnh Đông xã Vĩnh Phong. Một phần ấp Hòa Thành xã Vĩnh Bình. Từ 7h00 đến 17h00: Công ty 487, Công ty Cầu Đường 10 ấp Thạnh Đông xã Vĩnh Phong.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Riềng
KHU VỰC: Đoạn từ Cầu Xẻo Bần, Khu vực Trai Giam Giồng Riềng dọc theo Sông Cái Bé đến Cầu Rạch Chanh - thuộc một phần ấp Ngọc Thạnh - thuộc xã Ngọc Chúc và một phần ấp 4, một phần ấp 3, , một phần ấp Kim Liên, một phần ấp Quang Mẫn, một phần ấp Vĩnh Phước - thuộc xã Giồng Riềng và Kinh Xẻo Sâu, Kinh Tư Hiếm, Kinh Vĩnh Lộc - thuộc xã Long Thạnh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/04/2026 đến 10:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đoạn từ Cầu Chắc Kha đến Cầu Cống Bảng 5 - thuộc ấp An Khương - xã Châu Thanh2va2 Kinh Ngã Bát, Kinh Cây Chôm - thuộc xã Giồng Riềng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 11:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Quao
KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 13:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 15:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Thọ, xã Gò Quao, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 15:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thắng lợi, ấp Phước Lợi, ấp Phước An, xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/04/2026 đến 15:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiên Lương
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 - 12/4/2026.
Lịch cúp điện U Minh Thượng
KHU VỰC: Ấp Chống Mỹ, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 12:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giang Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 - 12/4/2026.
