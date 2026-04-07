Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 7 - 12/4/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện bị mất điện?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 7 - 12/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 7 - 12/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 7 - 12/4/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: Một phần Phường Nguyệt Hóa - Tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/04/2026 đến 10:15:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần Phường Nguyệt Hóa - Tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/04/2026 đến 15:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Công ty TNHH TMDV XNK Gia Nghĩa Phát
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/04/2026 đến 11:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Trạm Sạc điện Vinfast 72
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/04/2026 đến 16:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Dài và một phần ấp Mỹ Quí xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 12:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trạm Sạc điện V-Green 05
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/04/2026 đến 11:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Sóc Hoang, ấp Cẩm Hương, ấp Hòa thịnh, ấp Bào Sen và một phần ấp Hòa Hưng xã Cầu Ngang, một phần ấp Bến Kinh và một phần ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/04/2026 đến 16:30:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Giữa xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 11:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hưng xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chà Và xã Vinh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Năm xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Trạm Đập Ô thuộc một phần ấp Ô Mịch, xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/04/2026 đến 16:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Sóc Ruộng xã An Phú Tân và một phần ấp 6 xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 15:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Bến Xe Cầu Kè thuộc một phần ấp 5, ấp 6, xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/04/2026 đến 16:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Mi, ấp 2, ấp 3, xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 16:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm Thị Trấn A thuộc một phần ấp 3, xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Trại, xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/04/2026 đến 14:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Kinh Hai Đề thuộc một phần ấp Giồng Nổi, xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 12:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Cầu Đỏ 1, Cầu Đỏ 2, Cầu Đỏ 3 thuộc một phần ấp Ô phèn, xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Sà Vần- xã Long Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 11:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Con Lọp- xã Long Hiệp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Vàm, Lưu Cừ, Xoài Lơ- xã Lưu Nghiệp Anh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp An Quảng Hữu, Bún Đôi, An Tân, Vàm- Xã Lưu Nghiệp Anh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/04/2026 đến 17:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chợ xã Long Hiệp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/04/2026 đến 17:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Tư 1, Ngã Tư 2, Chánh Hội B - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 11:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Tư 1 - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/04/2026 đến 10:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Tư 1 - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/04/2026 đến 11:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ngã Tư 1 - xã Hùng Hòa (trạm chuyên dùng tài sản Điện lực)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/04/2026 đến 14:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Tư 1 - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/04/2026 đến 15:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngô Văn Kiệt - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngô Văn Kiệt - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 09:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lê Văn Quới - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/04/2026 đến 10:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lê Văn Quới - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/04/2026 đến 11:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lê Văn Quới - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/04/2026 đến 14:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Trung - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/04/2026 đến 15:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Trung - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ngãi Trung - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng NT Dương Thị Mỹ Nương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 08:45:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng NT Tiêu Việt Long
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/04/2026 đến 09:45:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Phiêu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/04/2026 đến 10:45:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng NT Danh Văn Tiển 1
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/04/2026 đến 13:45:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng NT Lê Thị Chính
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/04/2026 đến 14:45:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 11, ấp 12 xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 14:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Một phần ấpTrung Thiên xã An Trường A
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/04/2026 đến 11:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấpTrung Thiên xã An Trường A
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/04/2026 đến 16:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các ấp Sóc, Giồng Bèn, Giồng Mới, Trà On xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 12:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân An Chợ, Nhà Thờ, Long Hội, Cả Chương, Tân Trung, Tân Tiến, Đại An, Kinh A, Kinh B, xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/04/2026 đến 17:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Phú xã Càng Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 11:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đức Mỹ xã Nhị Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hạnh xã Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 12:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Đức Mỹ và Công ty Dừa Hữu Cơ 2
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/04/2026 đến 16:30:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Trung Tâm giới thiệu việc làm Châu Thành, ấp 4 xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 09:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/04/2026 đến 10:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng XX Minh Phát, ấp 4 xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 07/04/2026 đến 12:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Công ty Darling Việt Nam, ấp 4 xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/04/2026 đến 14:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Quyền Bánh tét, ấp Hương Phụ A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/04/2026 đến 15:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Hòa Lạc AB) ấp Hòa Lạc A xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 09:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Hòa Lạc B) ấp Hòa Lạc A xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/04/2026 đến 10:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Nhà máy nước đá Sao Mai Cơ Sở 2, ấp Hòa Lạc B xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/04/2026 đến 13:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Cơ Sở Thu Thảo, ấp Bót Chếch xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/04/2026 đến 15:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Tranh 1) ấp Đai Tèn xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/04/2026 đến 16:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thanh Trì 2) ấp Thanh Trì A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 09:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thanh Trì 1) ấp Thanh Trì A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/04/2026 đến 10:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm La Tèn 1) ấp Đai Tèn xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/04/2026 đến 12:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đai Tèn- ĐNT) ấp Đai Tèn xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/04/2026 đến 14:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đai Tèn- ĐNT) ấp Đai Tèn xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/04/2026 đến 15:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NMXX Nguyễn Văn Út và khách hàng Phan Văn Triệu thuộc ấp Lạc Thạnh A - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/04/2026 đến 10:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Khu NTTS Lê Văn Chuyện thuộc ấp Lạc Thạnh A - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/04/2026 đến 12:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Khu NTTS Lâm Ngọc Hữu thuộc ấp Lạc Thạnh A - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/04/2026 đến 14:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Khu NTTS Nguyễn Công Phi thuộc ấp Lạc Thạnh A - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/04/2026 đến 16:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cù - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 11:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Động Cao - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Ruộng - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 10:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rọ Say - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/04/2026 đến 11:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mé Láng - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/04/2026 đến 14:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đường Liếu - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/04/2026 đến 15:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Khúp - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/04/2026 đến 16:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sa Văng - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
