Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 6 - 12/4/2026): Cúp điện từ 10 – 12 tiếng nhiều khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 6 - 12/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 6 - 12/4/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần xã Kim Sơn, phường Trung An, Cụm Công Nghiệp Song Thuận
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/04/2026 đến 18:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Kim Sơn, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/04/2026 đến 18:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phước Hòa, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phước Thuận, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Tỉnh Lộ 879B, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Lê Văn Nghề, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/04/2026 đến 12:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Long Lợi, xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Trần Văn Hiển phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/04/2026 đến 12:00:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Tây 5 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Tây 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Gò Me, Kinh Trên Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một Phần ấp Kinh Ngang, Bà Canh, Kinh Giữa Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/04/2026 đến 17:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch, Lò Gạch 1, Lò Gạch 2 Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần khu Phố Hưng Thạnh – phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu Phố 4 và 5 – phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/04/2026 đến 16:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu Phố Ông Cai và Sơn Qui A – phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu Phố Cộng Lạc – Phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/04/2026 đến 16:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu Phố 7 – Phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/04/2026 đến 16:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu Phố 6 – phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/04/2026 đến 11:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu Phố 6 – phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/04/2026 đến 12:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu Phố 4 và 5 – phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/04/2026 đến 15:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu Phố 4 và 5 – phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/04/2026 đến 17:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/04/2026 đến 13:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Bình xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/04/2026 đến 13:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hiệp xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/04/2026 đến 13:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/04/2026 đến 13:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa Tây xã Vĩnh Bình
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thới An A xã Vĩnh Hựu.
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Thới xã Long Bình.
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Trung xã Long Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/04/2026 đến 13:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Khương Ninh xã Long Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/04/2026 đến 13:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Quới xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/04/2026 đến 13:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/04/2026 đến 13:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/04/2026 đến 13:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/04/2026 đến 13:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, Hưng Hòa xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 11/04/2026 đến 17:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Ninh Quới xã Long Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần khu phố Quý Chánh phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố 1 phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 1 phường Mỹ Phước Tây và một phần khu phố 1A Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 2B Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 2 Phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 2b Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 1b Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 – 12/4/2026.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An xã Chợ Gạo, một phần ấp Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/04/2026 đến 11:30:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, Bình Long, Đăng Phong, xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, Điền Thạnh, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/04/2026 đến 11:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Điền Thạnh, Điền Lợi, Tân Long, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Cư, Nhơn Hòa, xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/04/2026 đến 10:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Điền Lợi, Tân Long, Tân Tỉnh, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/04/2026 đến 11:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Điền Lợi, Tân Bình, Bình Hạnh, ấp 3, xã Chợ Gạo, một phần ấp Tân Thạnh, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hạnh, Tân Bình, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/04/2026 đến 11:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hạnh, Tân Bình, xã Chợ Gạo, một phần ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh, An Lạc Thượng, Tân Thuận, Tân Hòa, xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thành, xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú 1, Tân Hưng, Tân Thắng, Tân Đông, Tân Thành, xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/04/2026 đến 14:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thọ Đông, Bình Thọ Thượng, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/04/2026 đến 11:30:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/04/2026 đến 17:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa A xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/04/2026 đến 14:00:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Khương xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/04/2026 đến 14:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Trung Hòa xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 15:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lập xã Tân Hương Một phần ấp Thân Đức xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/04/2026 đến 14:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bắc B - xã Bình Trưng.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/04/2026 đến 11:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần: ấp Tân Trang, ấp Đông B, ấp Hoà – xã Long Định.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Toàn ấp Hữu Hoà, ấp Hữu Thuận, ấp Hữu Bình – xã Bình Trưng - Một phần: ấp Thuận, ấp Bình, ấp Bình Hoà B, ấp Hữu Lợi – xã Bình Trưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Toàn ấp Bình Hoà A, ấp Bình Trung, ấp Bình Thuận, ấp Bình Hoà B. - Một phần: ấp Hoà – xã Bình Trưng.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 13:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Dầu – xã Long Định
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thới – xã Vĩnh Kim.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thân Hòa xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 17:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong xã Châu Thành Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/04/2026 đến 14:00:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thị B xã Mỹ Thiện
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 14:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/04/2026 đến 18:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 14:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/04/2026 đến 18:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Nghĩa 1 xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp hậu Vinh xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 14:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ An xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/04/2026 đến 18:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 17:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lợi Tường, Lợi Nhơn xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 14:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/04/2026 đến 18:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Ninh, Tân Thành xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/04/2026 đến 13:00:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Ninh, Tân Thành xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
