Lịch cúp điện An Giang từ ngày 10 - 13/9/2026: Nhiều nơi sẽ bị cúp điện từ 6h đến 18h30

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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 10 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 10 - 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 10 - 13/9/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Đường Ngô Quyền, Văn Phòng Tỉnh Ủy) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 12:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Hẻm 8 Kỳ, khu DC hẻm 8 Kỳ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 14:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đường Phạm Cự Lượng đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến hẻm 8 Kỳ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 14:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Tại TBA TB Cầu Gòn. An Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại TBA TDC Kênh Đứng. An Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 10:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm TB Kênh Nhà Thánh. An Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm T1 Hòa Bình Thạnh. An Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm An Châu 4. An Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm TB CCĐ dưới. An Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm TB Kênh Sáu Ngời. An Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Rạch Chanh 1. An Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm T5 Hòa Bình Thạnh. An Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm TB Song Sắt. An Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm TB 600. An Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Sáu Dương. An Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/09/2026 đến 12:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Sáu Dương 2. An Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 15:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm UB Vĩnh Thành 1. An Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc TL941 từ cổng sau KCN Bình Hòa đến Chùa Kỳ Viên) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 18:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa, Vĩnh Hanh, Vĩnh An (khu vực dọc TL941 từ Chùa Kỳ Viên đến trường THPT Vĩnh Bình) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 08:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc Kênh Quýt đến kênh Chà Và) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa, Vĩnh Hanh, Vĩnh An (khu vực dọc TL941 từ Chùa Kỳ Viên đến trường THPT Vĩnh Bình) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 11/09/2026 đến 18:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ (từ bến đò Cà Mau đến cầu mương Ấp Sữ), một phần Xã Chợ Mới (đoạn từ cầu mương Ấp Sữ đến chợ Cái Xoài)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 18:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nguyễn An Ninh, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, Châu Văn Liêm, Nguyễn Văn Hưởng, Thoại Ngọc Hầu, Phan Thanh Giãn, một phần đường dẫn cầu Ông Chưởng (từ Ngân hàng Quân Đội đến cầu Ông Chưởng) thuộc xã Chợ Mới – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/09/2026 đến 15:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: - Đường tỉnh 955A từ Kinh xáng đến Cống Tha La thuộc khóm Vĩnh Xuyên và khóm Bà Bài; - Đường tuyến dân cư Kênh Tha La, khóm Cây Châm.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/09/2026 đến 18:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường tuyến dân cư Kênh Tha La, khóm Cây Châm.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/09/2026 đến 18:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trưng Nữ Vương nối dài, phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/09/2026 đến 18:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khóm Mỹ Thuận (đường Lê Hồng Phong và khu vực lân cận 2 bên đường); Khóm Vĩnh Tây 1; Khóm Vĩnh Tây; Vĩnh Phước; Vĩnh Đông và 1 phần khóm Vĩnh Đông 1; - UBND phường Vĩnh Tế; Công an phường Vĩnh Tế; Các cơ quan ban ngành phường Vĩnh Tế KDL cáp treo Núi Sam đường Châu Thị Tế.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/09/2026 đến 18:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Bình và ấp Phú Hữu 2 thuộc xã Châu Phong (Dọc theo Kênh 26 tháng 3). - Một phần ấp Hòa Hiệp thuộc xã Hòa Lạc (Dọc theo Kênh 26 tháng 3).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Vĩnh Thạnh 1, 2, Phú Hữu 1, ấp Vĩnh Tường 2, Hòa Long, Hòa Thạnh, Châu Giang thuộc xã Châu Phong. - Ấp Hòa Hiệp, Hòa Lợi, Hòa Phát thuộc xã Hòa Lạc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 18:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Phường Tân Châu, Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 18:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Phường Tân Châu, xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 18:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Phường Tân Châu, Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 18:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: Một phần ấp Trung Phú 2, 3 xã Định Mỹ (Dọc kênh Xẻo Sâu-Thốt Nốt, từ cầu Xẻo Sâu đến ngã 3 kênh Trường Tiền)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch (Dọc lộ Thanh Niên, từ giáp ĐT 943 đến ngã 4 kênh Mười Cai).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú An, xã Tây Phú, tỉnh An Giang (Khu vực dọc kênh Phú Tuyến 2, gần ngã 4 kênh 1).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Cở sở sây lúa Trần Quốc Việt trụ 474TS/242A tuyến 474TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Cơ sở sản Xuất Bánh Kẹo Thạch Thảo trụ 4/290/1 tuyến 472TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Kinh 600 (Thoại Giang 1) trụ 479TS/88/34/8 tuyến 479TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Kênh 3000 Nam Kênh 3000 trụ 479TS/88/34/41 tuyến 479TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Đông, Phú Hiệp, Sơn Hiệp và Phú Bình, xã Tây Phú, tỉnh An Giang (Dọc kênh Mỹ Giang 1, từ kênh Núi Chóc Năng Gù đến kênh Núi Trọi; dọc vành đai Núi Trọi; dọc kênh Ba Thê, từ cầu Vành đai Núi Trọi đến cầu Núi Trọi).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch và ấp Thanh Niên, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang (Dọc ĐT 943, từ NM nước Phú Hòa đến Cty CP TBS Thoại Sơn; khu vực cầu Mương Trâu và dọc Mương Trâu).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần Cty cổ phần TBS Thoại Sơn, Trung đoàn 892.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang (Dọc ĐT 943, từ TT Tin học Thoại Sơn đến cầu Mương Trâu; dọc lộ Mương Tiền)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Trạch và ấp Tây Bình C, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang (Dọc kênh Tròn, từ trường THCS Vĩnh Khánh đến cầu kinh Đào; kênh T7, kênh T5).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 12:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Xã Phú Hòa, tỉnh An Giang (Trừ các khu vực KCN Phú Hòa; Cty CP TBS Thoại Sơn; dọc Kênh Tròn, từ cầu kinh Đào đến kênh T5, T7).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Thanh Niên, xã Phú Hòa (Khu vực Khu công nghiệp Phú Hòa; Cty CP TBS Thoại Sơn).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Ấp Mỹ Bình)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Dọc theo bờ bắc Kênh Cần Thảo từ trạm biến áp T2A Mỹ Thiện đến Kênh Hào Đề Lớn và dọc theo Kênh 3, Kênh Hào Đề Lớn bờ bắc Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh 5 ra trạm biến áp Trạm Bơm Mương Cô Khoán Nam Kênh Đào). - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo bờ nam Kênh Cần Thảo từ Quốc lộ 91 đến Kênh Hào Đề Lớn; dọc Kênh 2, Kênh 4 Cũ và Kênh Hào Đề Lớn bờ nam Kênh Cần Thảo; Kênh 3 bờ nam Kênh Cần Thảo đến trạm biến áp Trạm Bơm Bảy Thêm Tây Kênh 3). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo Kênh Cần Thảo từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh Tha La và dọc Kênh Tha La đến Cống Kênh 17; dọc Kênh 7, Kênh 10 bờ nam và bắc Kênh Cần Thảo; dọc Kênh 11, Kênh 13 bờ bắc Kênh Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh 11).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Dọc Quốc lộ 91 từ đường Đình đến Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thạnh Trung, đường Đình đoạn từ trạm biến áp T1A Bình An - Thạnh Lợi đến trạm biến áp T4A Bình An, dọc theo Mương Khai Lấp đến trạm biến áp Trần Quốc Thái; dọc theo bờ bắc Kênh Vịnh Tre từ Quốc lộ 91 đến Kênh 1; dọc Kênh 13 từ Kênh 10 Châu Phú đến trạm biến áp T4 Bình Phú; dọc bờ nam Kênh 10 Châu Phú, dọc Kênh 1, Kênh 7 bờ nam; dọc Kênh 2 bờ nam đến giữa đoạn Kênh Chủ Mỹ và Kênh Quốc Gia và dọc Kênh Quốc Gia đoạn từ Kênh 7 đến Kênh 8). - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (dọc theo bờ bắc Kênh Vịnh Tre từ Kênh 1 đến Kênh Hào Đề Lớn và bờ nam Kênh Vịnh Tre từ Quốc lộ 91 đến Kênh 7, dọc Kênh 3 bờ nam Kênh Vịnh Tre đến trạm biến áp T2 Mỹ An và Kênh 1 bờ nam Kênh Vịnh Tre; đoạn từ chợ Kênh 7 đến Trường Mẫu Giáo Sơn Ca, đường Đình đoạn từ Trường Mẫu Giáo Sơn Ca đến trạm bơm Tư Mừng Đông Kênh 2 và dọc theo Kênh 2 đến trạm bơm Ông Tiết Đông Kênh 2; trạm biến áp T1B Bình An Thạnh Lợi). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (dọc theo bờ bắc Kênh Vịnh Tre từ Kênh Hào Đề Lớn và bờ nam Kênh Vịnh Tre từ Kênh 7 đến Kênh Ranh Châu Phú - Tịnh Biên, dọc Kênh 12 bờ bắc Kênh Vịnh Tre và dọc Kênh 11, 12 đoạn từ Kênh Vịnh Tre đến Tỉnh lộ 945 mới; dọc Kênh 13 bờ bắc Vịnh Tre và Kênh 13 từ bờ nam Vịnh Tre đến Kênh 10 Châu Phú, dọc theo Kênh Cốc và Kênh 15 bờ nam Kênh Vịnh Tre, dọc bờ bắc Kênh 10 Châu Phú).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Trạm Ông Hưng trụ 474PT/29 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 09:10:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T1 Phú Hưng trụ 471-472PT/07 tuyến 471PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 10/09/2026 đến 10:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T2 Phú Hưng trụ 471-472PT/20 tuyến 471PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/09/2026 đến 14:10:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T4 Phú Hưng trụ 471-472PT/47 tuyến 471PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 10/09/2026 đến 15:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Một phần xã Tri Tri Tôn ( xã Châu Lăng cũ) , Xã Ô Lâm ( xã Lương Phi cũ), Ba Chúc, Vĩnh Gia

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Gia ( Lương An Trà cũ)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: xã Vĩnh Gia ( khu vực kinh cà na đến xã Vĩnh Gia

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn ( Từ cây xăng Út My tới suối vàng)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cô Tô ( xã Tà Đảnh cũ), xã Tân Lập, Đào Hữu Cảnh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tri Tôn

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp