Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 8 - 13/9/2026: Khu dân cư bị cúp điện tăng mạnh
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 8 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 8 - 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 8 - 13/9/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: -Đường Vũ Đình Liệu từ cửa hàng tạp hóa Út Hùng đến vòng xoay sóc ruộng và các hẻm; Phường Long Đức -Đường Võ Văn Kiệt từ Vòng xoay sóc ruộng đến Cơ sở xe cẩu Chiến Thắng và các hẻm; Phường Long Đức -Đường Trương Văn Kỉnh từ Võ Văn Kiệt đến Phạm Ngũ Lão; Phường Trà Vinh -Đường 19 Tháng 5 từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Văn Kiệt (dãy ca phê Phố Mới); Phường Trà Vinh -Đường 19 Tháng 5 từ quán kem Mi Kha đến Võ Văn Kiệt (dãy quán kem Mi Kha); Phường Trà Vinh -Đường B và 2B; Phường Trà Vinh -Đường 30 tháng 4 từ vòng xoay sóc ruộng đến ngã ba Long Đại và các hẻm; Phường Long Đức - Đường Nguyễn Đáng từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Văn Kiệt; Phường Trà Vinh - Khóm 10 Phường 7, Khóm 2 Phường 1; Phường Trà Vinh -Một phần Ấp Vĩnh Hội, Sa Bình, Huệ Sanh, Công Thiện Hùng - Phường Long Đức; -Ấp Cổ Tháp, Sóc Thác, Xóm Trảng - Phường Nguyệt Hóa; -Nhà máy nước đá Lâm Quang Phú và Thanh Hiền, Trại cá Sa bình, Cơ sở Huỳnh Thanh Bình, Cơ sở Trần Văn Vũ , Cơ sở Lê Thị Hồng, Cơ sở Thanh Xuân, Cơ sở Phan Thị Màu, Hộ kinh đoanh Sang Sang, Karaoke Ngọc Mai, Karaoke Sao Vàng 2, Khu chung cư vành đai, Công ty Việt Nguyên, Khu tập thể Công An, Bưu Điện Nguyệt Hóa 1, Cơ sở Trần Văn Mừng, nhà máy nước đá Lương Minh 2, trạm TVH 001
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 13:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Các khách hàng Khu tái định cư Phường 1 (củ), Phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Đường Mậu Thân: Từ Cty TNHH MTV Nghi Phát đến nhà hàng Hoàng Gia (nhà số 216 – Mậu Thân), Phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 12:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Đường Nguyễn Thị Được: từ Đường Đồng Khởi đến đường Tuyến số 1
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Đường Lê Lợi: -Từ Chợ Phường 1 đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh và các hẻm (dãy Chợ Phường 1) -Từ Chợ Phường 1 đến đường Châu Văn Tiếp và các hẻm (dãy đối diện Chùa Lưỡng Xuyên) -Khách hàng trạm Hồng Hạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 15:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Đường Nguyễn Thị Được: từ đường Tuyến số 1 đến đường Thạch Ngọc Biên, phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 11:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Đường Hà Thị Nhạn: từ đường Thạch Ngọc Biên đến đường D10 và các hẻm, phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/09/2026 đến 15:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Đường Nguyễn Đáng từ đường Điện Biên Phủ đến đường Kiên Thị Nhẫn, Trạm chuyên dùng Đăng Kiểm, Phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 15:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Đường Nguyễn Đáng từ đường Điện Biên Phủ đến đường Kiên Thị Nhẫn, Trạm chuyên dùng Đăng Kiểm, Phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 15:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Trạm NMXX Tân Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 09:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh (trạm Vồi Nổi A) thuộc ấp Sóc Chùa xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 09:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Long Hậu xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/09/2026 đến 10:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh (trạm Ba So 2A) thuộc ấp Giồng Thành xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/09/2026 đến 12:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 14:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh (trạm Long Sơn A) thuộc ấp Long Sơn xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 14:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/09/2026 đến 15:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh (trạm Ấp Rạch A) thuộc ấp Rạch xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 13:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh (trạm Trà Cuôn 2.2) thuộc ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 09:30:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh (trạm Xóm Chòi A) thuộc ấp Bình Tân xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:30:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 09:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Cẩm, ấp Bờ Kinh, ấp Mỹ Hòa xã Cầu Ngang, một phần ấp Mai Hương xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 13:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Ngự xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/09/2026 đến 10:30:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hậu xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/09/2026 đến 14:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hậu xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Ấp Mỹ Văn, Đồng Điền, Rạch Đùi, Bà Bảy và một phần ấp Trà Điêu, ấp 4 xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Rạch Nghệ, xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Diệp Tấn Thành 2
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 09:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Lê Minh Ngọc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 09:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Sơn Ny
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/09/2026 đến 11:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Khu nuôi tôm Trần Văn Tuấn
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/09/2026 đến 11:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Mỹ Phong 4
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 08/09/2026 đến 13:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Võ Ngọc Hoàng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/09/2026 đến 14:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Đặng Hữu Tiền
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/09/2026 đến 15:30:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Sơn Kim Oanh
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/09/2026 đến 15:30:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Bệnh viện Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:30:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Mỹ Phong 3
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:30:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Xà Lôn- xã Đại An
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Ấp 1-3) thuộc ấp Rạch Lợp xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 09:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm TeTe 3-1) thuộc ấp Te Te xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/09/2026 đến 10:30:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Te Te ĐNT 2) thuộc ấp Te Te - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/09/2026 đến 12:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Định Bình 3-1) ấp 1 xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/09/2026 đến 15:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Định Phú B4) ấp 1 xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Định Quới A2) ấp 3 xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Cơ Sở Diễm Thúy thuộc ấp Tân Trung Kinh - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 09:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng CTy Dung Thành Đạt thuộc ấp Cây Hẹ - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/09/2026 đến 10:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty Thành Tạo thuộc ấp Bà Liếp - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Trinh - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/09/2026 đến 15:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty Thái Ngân thuộc ấp Cầu Quan - xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Hiếu Trung ĐNT1) ấp Tân Trung Giồng xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 09:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Cây Hẹ 1-1) ấp Bà Liếp xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/09/2026 đến 10:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Cây Hẹ ĐNT1) ấp Bà Liếp xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Ô Ét ĐNT1) ấp Đại Trường xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/09/2026 đến 14:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Trinh Phụ 2) ấp 2 xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/09/2026 đến 15:30:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Liếp - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ô Trao - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Mất điện khóm Phước Trị phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/09/2026 đến 18:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 11 xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 10:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 10 xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/09/2026 đến 10:45:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Mù U phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 15:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khóm Mù U, khóm Láng Cháo phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/09/2026 đến 18:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Một phần ấp Dừa Đỏ, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Đức Mỹ, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 11:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đại Thôn 1-2)thuộc ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 09:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 3-3 ĐNT)thuộc ấp Bùng Binh, xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bùng Binh 1-1 ĐNT) thuộc ấp Bùng Binh, xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 09/09/2026 đến 12:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Cơ sở nước đá Nguyễn Văn Linh ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/09/2026 đến 15:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cù - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mé Láng - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/09/2026 đến 09:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bổn Thanh - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Sơn - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/09/2026 đến 15:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mồ Côi - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp La Bang Chợ - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/09/2026 đến 09:30:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Bà Nhì) thuộc ấp Bà Nhì - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:30:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Nhì - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Nhì - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/09/2026 đến 15:30:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Cồng - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp