Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 9 - 13/9/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện có sự thay đổi
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 9 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 9 - 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 9 - 13/9/2026
Lịch cúp điện Phan Thiết
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 9 - 13/9/2026.
Lịch cúp điện Tuy Phong
KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 13:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 5, xã Liên Hương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 14:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 13:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 5, xã Liên Hương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 14:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Phan Dũng, xã Tuy Phong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 12:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 9 - 13/9/2026.
Lịch cúp điện Hàm Tân
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 9 - 13/9/2026.
Lịch cúp điện La Gi
KHU VỰC: Đường Thống Nhất (từ chùa Pháp Bửu đến ngã ba đường Nguyễn Trường Tộ) - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Hồ Hải Hòa - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/09/2026 đến 15:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Kim Châu - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Thống Nhất (từ cầu Suối Đó đến nhà thờ Đồng Tiến), đường Lý Thường Kiết, đường Bùi Thị Xuân, đường Ngô Quyền, đường Hồ Xuân Hương, đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 14:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Lê Minh Công, đường Trần Bình Trọng - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 12:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 9 - 13/9/2026.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
KHU VỰC: Một phần thôn Ma Lâm, thôn Lâm Hòa, thôn Tầm Hưng, xã Hàm Thuận, một phần thôn Long Phú, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 15:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn La Ngà, thôn Nam Sơn, thôn Đaguri, Xã La Dạ, một phần thôn Nam Giang, thôn Đông Tiến, xã Đông Giang, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 10:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn ĐaMi 1, thôn ĐaMi 2, một phần thôn Đaguri, Xã La Dạ, một phần thôn Nam Giang, thôn Đông Tiến, xã Đông Giang, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 15:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Đaguri, Xã La Dạ, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 9 - 13/9/2026.
Lịch cúp điện Bắc Bình
KHU VỰC: Thôn Thái Hiệp, Thanh Bình, Phan Thanh, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Hồng Phong , xã Hòa Thắng - Tỉnh Lâm Đồng.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Hải Lạc, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 11:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hòa Thuận, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 10:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Bình Liêm, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Ka Lon, xã Phan Sơn , tinh Lâm Đồng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 09:30:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn 1, Bình Nghĩa, Bình Sơn,Bình Nhơn xã Sông Lũy; một phần xã Hồng Sơn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 10:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Kai Ya –Ya Mâu, xã Phan Sơn , tinh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tánh Linh
KHU VỰC: Mất điện Thôn Đức Bình 2, Đồng Kho 1, 2, 3, La Ngâu và một phần Thôn Đức Bình 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 10:30:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện TBA Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast thuộc xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 14:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 9 - 13/9/2026.