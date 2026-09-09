Xe máy điện Honda chỉ từ 15 triệu đồng, có mẫu đi xa 120km/lần sạc

Xe máy điện Honda tháng 9/2026 giá đồng loạt thấp hơn mức đề xuất

Xe máy điện Honda đang được giảm giá





Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán, giá xe máy điện Honda tháng 9/2026 đang có nhiều biến động khi cả ICON e:, CUV e: và UC3 đều được ghi nhận ở mức thấp hơn giá tham khảo của hãng. Đáng chú ý nhất là ICON e:, khi giá xe chưa kèm pin tại một số đại lý chỉ còn khoảng 15,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, người mua cần lưu ý giá thấp của ICON e: và CUV e: chưa phản ánh đầy đủ chi phí sử dụng nếu lựa chọn sở hữu pin. Tùy từng mẫu xe, Honda áp dụng hình thức mua pin, thuê pin hoặc sử dụng hệ thống pin khác nhau.

Honda CUV e: đi tối đa 73km/lần sạc

Danh mục xe máy điện Honda tại Việt Nam hiện trải rộng ở nhiều khoảng giá, từ mẫu xe hướng tới nhu cầu đi lại cơ bản như ICON e: đến CUV e: và UC3 có hiệu năng cao hơn.

Theo mức giá được cung cấp trong tháng 9/2026, ICON e: chưa kèm pin có giá đề xuất 20,52 triệu đồng, nhưng giá tham khảo tại một số đại lý chỉ khoảng 15,5 triệu đồng, thấp hơn 5,02 triệu đồng.

Đây cũng là mức chênh lệch lớn nhất trong ba mẫu xe được khảo sát.

Honda UC3 đi xa 120km/lần sạc





Với CUV e:, giá xe chưa bao gồm pin ở mức 44,181 triệu đồng, trong khi một số đại lý chào khoảng 40,5 triệu đồng, chênh lệch gần 3,7 triệu đồng.

UC3 có mức giá đang áp dụng từ khoảng 56,545 triệu đồng, trong khi giá tham khảo tại đại lý khoảng 55 triệu đồng, thấp hơn khoảng 1,55 triệu đồng.

Bảng giá xe máy điện Honda tháng 9

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) ICON e: (chưa kèm pin) 20,520,000 15,500,000 -5,020,000 CUV e: (chưa gồm pin) 44,181,818 40,500,000 -3,681,818 UC3 56,545,455 55,000,000 -1,545,455

ICON e: đang là mẫu xe có mức giảm đáng kể nhất. Tuy nhiên, mức 15,5 triệu đồng chưa bao gồm pin, vì vậy đây không phải toàn bộ số tiền mà khách hàng phải bỏ ra nếu muốn mua cả xe và pin.

Theo mức giá được công bố, pin dành cho ICON e: có giá khoảng 8,8 triệu đồng. Nếu mua xe tại đại lý với giá 15,5 triệu đồng và mua thêm pin theo mức này, tổng chi phí tham khảo vào khoảng 24,3 triệu đồng, chưa tính đăng ký và các khoản phát sinh khác.

Người dùng cũng có thể lựa chọn thuê pin với mức phí khoảng 245.455 đồng/tháng thay vì mua đứt.

Đánh giá xe máy điện Honda

Theo VTC News, việc liên tục tung ra các chính sách kích cầu mạnh tay cho thấy Honda đang phải thay đổi chiến lược tiếp cận trước một thị trường xe máy điện đầy khốc liệt. Dù sở hữu mạng lưới đại lý phủ sóng toàn quốc và bảo chứng từ thương hiệu lâu năm, ICON e: vẫn vấp phải rào cản lớn về giá bán ở giai đoạn đầu ra mắt khi đặt cạnh nhiều đối thủ cạnh tranh sừng sỏ.

Dù mức giá đã trở nên rất rẻ, Honda ICON e: vẫn giữ nguyên những thông số kỹ thuật đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển quãng ngắn. Xe được trang bị khối động cơ điện có công suất 1,5 kW, cho phép vận hành với tốc độ tối đa khoảng 48 km/giờ. Cung cấp năng lượng cho động cơ là cụm pin lithium-ion, mang lại tầm hoạt động hơn 70 km sau mỗi lần sạc đầy với thời gian sạc tiêu chuẩn rơi vào khoảng 8 giờ.

Bên cạnh khả năng vận hành ổn định, mẫu xe máy điện phổ thông này còn ghi điểm nhờ hàng loạt trang bị tiện ích thiết thực. Người dùng sẽ có một không gian cốp chứa đồ rộng rãi, cổng sạc USB tiện lợi tích hợp sẵn để sạc các thiết bị di động và hệ thống phanh kết hợp CBS giúp đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình di chuyển trên đường phố đông đúc.

Lưu ý: Giá tại đại lý mang tính tham khảo, có thể khác nhau tùy khu vực, thời điểm, màu sắc, chương trình khuyến mại và điều kiện áp dụng.