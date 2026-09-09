Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 9 - 13/9/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện cả ngày?

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 9 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 9 - 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 9 - 13/9/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 18:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Tà Săng, ấp Núi Mây, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 13:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ chợ Thuận yên đến ngã ba Cây bàng phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Cây Gòn thuộc tổ 10 ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên kinh Tám Ngàn thuộc gồm từ tổ 3 đến tổ 5 ấp Tám Ngàn, tổ 1 ấp Mũi Tàu xã Bình Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực bên sông Kinh Rạch Giá- Hà Tiên gồm từ tổ 1 đến tổ 5 & tổ 10 ấp Sư Nam, tổ 10 ấp Đầu Doi xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Ngát, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 8 Xáng 1, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp 9 Biển, 10 Biển, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Dương(Khu Tượng), ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 12:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 7 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 7 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Đường Bào, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Dương(Khu Tượng), ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Lấp, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Đường Bào, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Đường Bào, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/09/2026 đến 15:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 12:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 7 Dương Đông, Cửa Lấp, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: Ấp Kinh Xẻo Xu, xã An Biên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xẻo Rô, Kinh Xẻo Xu, xã An Biên, AG

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Đoạn từ Cầu Ngọc Hòa đến Cầu Công Binh và các kinh thuộc đoạn này; Từ Cầu Công Binh đến hết Kinh Xáng Ô Môn, Kinh Ông Xèo (2 bên sông), và các kinh thuộc đoạn này, Kinh 700, Kinh Xẻo Lùng, Lộ 62, Kinh Mới, Kinh Lung Nia - thuộc xã Hòa Thuận; Từ Cầu Công Binh đến đầu Kinh Giáo Điễu (2 bên sông) và các kinh thuộc đoạn này; Từ cầu Công Binh đến Kinh Tràm và các Kinh thuộc đoạn này, Kinh Thác Lác, Kinh Cây Huệ, Kinh Cầu Kè, Kinh Xẻo Gai, Khu dân cư Hòa An - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 18:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh 30/4 - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đoạn từ Cầu Ngọc Chúc đến Đảng Ủy xã Ngọc Chúc (dọc theo 2 bên sông) và các kinh thuộc đoạn này, Kinh sầm Há, Kinh KH6, Kinh Bà Cô, Rạch Bờ Cương, một phần ấp Ngọc Lợi, Đảng Ủy xã Ngọc Chúc - thuộc xã Ngọc Chúc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa 1 xã Định Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa 1 xã Định Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/09/2026 đến 14:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa 1 xã Định Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 15:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa 1 xã Định Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Thanh xã Định Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Thanh xã Định Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/09/2026 đến 14:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 01 xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Bình xã Gò Quao tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 11:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 11:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom (Bên sông), xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 15:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòn Chông, một phần ấp Ba Núi, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ba Núi, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp (Xà Ngách, Kiên Tân, Hòa Lập) xã Kiên Lương, một phần ấp Tà Săng - Phường Tô Châu - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 18:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xà Ngách, Kiên Tân, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 18:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 13/9/2026.