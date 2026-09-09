Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 9 - 13/9/2026: Hầu hết các khu dân cư nằm trong danh sách sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày

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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 9 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 9 - 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 9 - 13/9/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: các đường Sương Nguyệt Ánh (từ giáp nhà số 02 đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp), Trần Quang Khải.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 13:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các đường Võ Văn Kiệt (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp nhà số 818, 835), Dương Kỳ Hiệp (từ giáp đường Võ Văn Kiệt đến giáp đường Nguyễn Văn Linh).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần Khu vực Châu Thành, Khu vực Hòa Mỹ – phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cổ Cò – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực Chợ Cũ – phường Mỹ Xuyên; một phần ấp Dù Tho – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đay Sô – xã Gia Hòa; Một phần các ấp: Ấp Kiết Lập A, ấp Trung Thống, ấp Kiết Nhất A; ấp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Mỹ – xã Mỹ Hương; Các ấp Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi C, Mỹ An và Một phần các ấp Mỹ Tân, Huỳnh Hữu Nghĩa (Nội Ô), Mỹ Lợi A (Mỹ Thạnh, Mỹ Lợi A), Mỹ Bình (Mỹ Bình) – xã Mỹ Tú; Một phần ấp Phước Thọ C, Phước Thuận – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Trà Coi A (Trà Coi A, Trà Coi B), Xẻo Gừa, Xóm Lớn và một phần ấp Mương Khai – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Bình – xã Mỹ Tú, Một phần ấp Kiết Nhất A – xã Lâm Tân – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Trà Lây 1, Bưng Cóc, Tá Biên, Đai Úi, Bắc Dần, Sóc Xoài – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Công Minh, ấp Đền Thờxã An Thạnh, Thành Phố cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 14:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Chợ, ấp Nguyễn Công Minh, ấp Đặng Trung Tiến, ấp Trương Công Nhật xã An Thạnh, Thành Phố cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 08:20:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Chợ, ấp Nguyễn Công Minh, ấp Đặng Trung Tiến, ấp Trương Công Nhật xã An Thạnh, Thành Phố cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 09/09/2026 đến 14:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, An Lạc, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: Khu vực Ngã Tư phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Ngã Tư phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp 15, ấp 16, ấp 17 - xã Vĩnh Lợi; ấp Long An - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/09/2026 đến 07:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Kiết Lợi, ấp Kiết Thắng, ấp Kiết Bình – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 12:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 15, ấp Vĩnh Thắng, ấp 13, ấp 20, ấp 16, ấp 17, ấp Tân Biên, ấp 11 – xã Vĩnh Lợi; ấp Tà Lọt – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Kiết Lập A, ấp Kiết Nhất A, ấp Tân Nghĩa – xã Lâm Tân; ấp 3, ấp Phú Tân – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, một phần ấp Hòa Lợi, một phần An Bình, An Thới - xã An Lạc Thôn, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 9, xã Trinh Phú, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ninh Thới, Đại An, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phú Tây, Phụng An, Ấp 3, Trường Phú, một phần ấp Trường Thọ, An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ, một phần ấp An Ninh 1, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Lợi, một phần ấp Đại An, Mỹ Hội xã Thới An Hội, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mỹ Huề, Mỹ Yên, Mỹ Phước xã Nhơn Mỹ, một phần ấp Mỹ Hội xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Lộc 2, một phần ấp Hòa Lộc 1, Cứ Mạnh, Hòa An , xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 – 13/9/2026.

Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Long An - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Đồng - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thọ - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Thành - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Trà Quýt, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Thọ Hòa Đông A, Thọ Hòa Đông B, Phú Thành A, Phú Thành B, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Kinh Mới, ấp Hòa Long, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Kinh Mới, ấp Châu Thành, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Tiên Cường - Xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/09/2026 đến 16:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp