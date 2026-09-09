Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 9 - 13/9/2026: Hầu hết các khu dân cư nằm trong danh sách sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Sóc Trăng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 9 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 9 - 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 9 - 13/9/2026
Lịch cúp điện Sóc Trăng
KHU VỰC: các đường Sương Nguyệt Ánh (từ giáp nhà số 02 đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp), Trần Quang Khải.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 13:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các đường Võ Văn Kiệt (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp nhà số 818, 835), Dương Kỳ Hiệp (từ giáp đường Võ Văn Kiệt đến giáp đường Nguyễn Văn Linh).
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: Một phần Khu vực Châu Thành, Khu vực Hòa Mỹ – phường Mỹ Xuyên.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cổ Cò – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu vực Chợ Cũ – phường Mỹ Xuyên; một phần ấp Dù Tho – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Đay Sô – xã Gia Hòa; Một phần các ấp: Ấp Kiết Lập A, ấp Trung Thống, ấp Kiết Nhất A; ấp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỹ Tú
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Mỹ – xã Mỹ Hương; Các ấp Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi C, Mỹ An và Một phần các ấp Mỹ Tân, Huỳnh Hữu Nghĩa (Nội Ô), Mỹ Lợi A (Mỹ Thạnh, Mỹ Lợi A), Mỹ Bình (Mỹ Bình) – xã Mỹ Tú; Một phần ấp Phước Thọ C, Phước Thuận – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:30:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp Trà Coi A (Trà Coi A, Trà Coi B), Xẻo Gừa, Xóm Lớn và một phần ấp Mương Khai – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:30:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Phước Bình – xã Mỹ Tú, Một phần ấp Kiết Nhất A – xã Lâm Tân – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:30:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp Trà Lây 1, Bưng Cóc, Tá Biên, Đai Úi, Bắc Dần, Sóc Xoài – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Công Minh, ấp Đền Thờxã An Thạnh, Thành Phố cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 14:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Chợ, ấp Nguyễn Công Minh, ấp Đặng Trung Tiến, ấp Trương Công Nhật xã An Thạnh, Thành Phố cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 08:20:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Chợ, ấp Nguyễn Công Minh, ấp Đặng Trung Tiến, ấp Trương Công Nhật xã An Thạnh, Thành Phố cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 09/09/2026 đến 14:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, An Lạc, xã An Thạnh, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
KHU VỰC: Khu vực Ngã Tư phường Khánh Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Ngã Tư phường Khánh Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Lộc
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp 15, ấp 16, ấp 17 - xã Vĩnh Lợi; ấp Long An - xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/09/2026 đến 07:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Kiết Lợi, ấp Kiết Thắng, ấp Kiết Bình – xã Lâm Tân.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 12:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 15, ấp Vĩnh Thắng, ấp 13, ấp 20, ấp 16, ấp 17, ấp Tân Biên, ấp 11 – xã Vĩnh Lợi; ấp Tà Lọt – xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Kiết Lập A, ấp Kiết Nhất A, ấp Tân Nghĩa – xã Lâm Tân; ấp 3, ấp Phú Tân – xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kế Sách
KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, một phần ấp Hòa Lợi, một phần An Bình, An Thới - xã An Lạc Thôn, Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 9, xã Trinh Phú, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Ninh Thới, Đại An, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phú Tây, Phụng An, Ấp 3, Trường Phú, một phần ấp Trường Thọ, An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ, một phần ấp An Ninh 1, xã Kế Sách, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp An Lợi, một phần ấp Đại An, Mỹ Hội xã Thới An Hội, Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Mỹ Huề, Mỹ Yên, Mỹ Phước xã Nhơn Mỹ, một phần ấp Mỹ Hội xã Thới An Hội, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Lộc 2, một phần ấp Hòa Lộc 1, Cứ Mạnh, Hòa An , xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 – 13/9/2026.
Lịch cúp điện Ngã Năm
KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Long An - xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Đồng - phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thọ - phường Mỹ Quới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Thành - phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thuận Hòa
KHU VỰC: ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Trà Quýt, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Thọ Hòa Đông A, Thọ Hòa Đông B, Phú Thành A, Phú Thành B, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Kinh Mới, ấp Hòa Long, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Kinh Mới, ấp Châu Thành, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Đề
KHU VỰC: Ấp Tiên Cường - Xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/09/2026 đến 16:00:00 ngày 09/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp