Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 9 - 13/9/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày

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Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 9 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 9 - 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 9 - 13/9/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh





KHU VỰC: Ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Lựu, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hòa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 – 13/9/2026.

Lịch cúp điện Ngã Bảy





KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi A1, xã Thạnh Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 09:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phướng Đại Thành, Xã Thạnh Hòa, TP cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/09/2026 đến 10:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Mỹ





KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: ấp Đông Bình, xã Châu Thành, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 09:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phụng Hiệp





KHU VỰC: Một phần xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình, xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình, xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 07:10:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng, xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng, xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 07:10:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng, xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình, xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 16:50:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vị Thủy





KHU VỰC: xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: xã Vĩnh Tường , TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Viễn





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, Cái Rắn, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giao Đu, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 09:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhật Tảo, Thuận Mỹ, Thuận Phú, Thuận Bình, Thuận An và một phần ấp Bà Đầm, ấp Thuận Hưng, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện