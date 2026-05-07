Lịch cúp điện An Giang từ ngày 7 - 10/5/2026: Cúp điện từ 10 – 13 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 7 - 10/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 7 - 10/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 7 - 10/5/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ Tu Viện Nguồn Sống đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đường Nguyễn Văn Linh, Ung Văn Khiêm đoạn từ cổng Trường ĐHAG đến đường Nguyễn Văn Linh, Lê Trọng Tấn, DC Tiến Đạt, khu DC A-B, DC Tỉnh Đoán, DC Tầm Bót, DC Tây Đại Học, trường ĐHAG, trường CĐ Y Tế, Công an phường Long Xuyên) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực đường Võ Văn Hoài từ cầu Nguyễn Trung Trực đến cầu Tám Hồng, rạch Thông Lưu) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (từ cầu Tám Hồng đến cầu Thầy Giáo) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực từ cầu vượt Mương Điểm đến cổng chào Phú Hòa), một phần phường Bình Đức (từ cầu Thầy Giáo đến cầu Phú Thuận) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ trường Võ Trường Toản đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 12:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ trường Võ Trường Toản đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 19:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực từ cầu Kênh Đào đến KDC Láng San, và UBND Tân Phú) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Xã An Châu (trừ khu vực dọc QL91 bên phải từ Cầu Xếp Bà Lý đền XNĐN Châu Thành) – tỉnh An Giang. - Xã Bình Hòa (trừ khu vực từ Cầu Bình Hòa đền Kênh Quýt) – tỉnh An Giang. - Xã Cần Đăng, xã Vĩnh Hanh – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 19:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã An Châu ( khu vực dọc QL91 bên phải từ Cầu Xếp Bà Lý đền XNĐN Châu Thành) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 06:30:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã An Châu ( khu vực dọc QL91 bên phải từ Cầu Xếp Bà Lý đền XNĐN Châu Thành) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 10/05/2026 đến 19:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Hanh , Vĩnh An ( khu vực dọc TL91 từ Cầu Vĩnh Hanh đền trường THTP Vĩnh Bình) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 10/05/2026 đến 19:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Hanh , Vĩnh An ( khu vực dọc TL91 từ Cầu Vĩnh Hanh đền trường THTP Vĩnh Bình) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 06:30:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Một phần xã Cù Lao Giêng (đoạn từ bến đò Lò Nhuộm đến Trường TH A Mỹ Hiệp) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/05/2026 đến 18:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Long Điền ( đoạn từ Cửa hàng đồ gổ Minh Tú đến KDC Mỹ Tân), một phần xã Long Kiến (đoạn từ Trạm 110kV Hội An đến KDC Mỹ Tân), một phần xã Hội An (đoạn từ Nhà máy Thành Lợi đến ngã ba Cựu Hội) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Đường Hoàng Đạo Cật; đường tỉnh 955A, khóm Vĩnh Tây 2, phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 18:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trương Định, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch (Cư xá 20,80 và BV Nhật Tân) - Phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Tiểu Vùng 3 thuộc phường Tân Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm kênh Sườn 1 Long Sơn thuộc phường Tân Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NMXL Nam Hùng thuộc phường Tân Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Cơ sở Phan Văn Ích thuộc phường Tân Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm DNTN Huỳnh Thoại Phía thuộc xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Công ty Thuận Phát thuộc xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Cơ sở Đỗ Phát Tài thuộc xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NMXL Trương Nam thuộc xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm DNTN Phước Nguyên thuộc xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Phú Thạnh thuộc xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Dọc theo Kênh H (từ Cầu Kênh H đến Kênh Rạch Giá Long Xuyên), dọc theo Kênh Rạch Giá Long Xuyên (từ Thánh Thất Định Thành đến Kênh Ông Đốc), dọc theo Kênh Ba Dầu (từ Cầu Ba Dầu đến Cửa hàng vật tư nông nghiệp Chín Liền) thuộc xã Định Mỹ, tỉnh An Giang; dọc theo Kênh Rạch Giá Long Xuyên (từ Kênh Ông Đốc đến cầu Ba Bần) thuộc xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Tổ Nuôi Trồng Thủy Sản Mỹ Thiện)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Đình)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trường Tiểu Học B Thạnh Mỹ Tây).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T10 Vĩnh Thạnh Trung)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Công Ty TNHH Phát Triển Lộc Kim Chi)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (Trạm biến áp Dinh Sơn Trung)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Trạm Tuyến Dân Cư Đông Kênh 7 Nam Kênh Ba Thê)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Liêm).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Trạm T1A Bình Hưng 2)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Đảm Thúy 2)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghĩa Hiệp)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Dọc theo Quốc lộ 91 đoạn từ Quán cà phê Hiển đến Cầu Cần Thảo, dọc Kênh Mương Sung đến Cầu Thuận Phát, dọc Mương Thu Anh và Kênh Đòn Dong; dọc theo bờ bắc Kênh Cần Thảo từ trạm biến áp T2A Mỹ Thiện đến Kênh Hào Đề Lớn và dọc theo Kênh 3, Kênh Hào Đề Lớn bờ bắc Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh Hào Đề Lớn ra trạm biến áp Trạm Bơm Mương Cô Khoán Nam Kênh Đào; Khu vực Chợ Mỹ Đức, Khu Thương Mại Kênh Đào Mở Rộng). - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo Quốc lộ 91 từ Cầu Cần Thảo đến Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Phú và khu vực Thành Cái Lăng; dọc theo bờ nam Kênh Cần Thảo từ Quốc lộ 91 đến Kênh Hào Đề Lớn; dọc Kênh 2, Kênh 4 Cũ và Kênh Hào Đề Lớn bờ nam Kênh Cần Thảo; Kênh 3 bờ nam Kênh Cần Thảo đến trạm biến áp Trạm Bơm Bảy Thêm Tây Kênh 3). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo Kênh Cần Thảo từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh Tha La và dọc Kênh Tha La đến Cống Kênh 17; dọc Kênh 7, Kênh 10 bờ nam và bắc Kênh Cần Thảo; dọc Kênh 11, Kênh 13 bờ bắc Kênh Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh 11).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu GREEN SEA)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Phú An (dọc Kênh Sườn Phú Thọ từ lò sấy Ông Thiện đến trạm bơm Ông Tấn) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 18:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phú An (khu vực từ lò sấy Thúy Loan hướng đến khu dân cư xã Phú Xuân) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 18:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ cầu Cái Đầm hướng về Trường THPT Bình Thạnh Đông) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 18:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ và dọc đường QL80B từ Cầu Cái Tắc đến giáp ranh xã Phú An); Một phần xã Phú An (khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú Tân hướng đến Văn phòng ấp Phú Mỹ Thượng) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 18:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Tại trạm Bơm TV 2A2B-Tân Thuận 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm CTy CPĐNAG-T1 Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm CTy CPĐNAG-T17 Lương An Trà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 – 10/5/2026.

Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 12:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 12:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Điện lực An Phú thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 956 (từ cầu Vĩnh Trường đến cầu Đa Phước) thuộc xã An Phú; Khu vực dọc tỉnh lộ 956 (từ cầu Đa Phước đến cầu Cồn Tiên), dọc tỉnh lộ 957 (trừ ấp Phước Quản) thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 18:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện